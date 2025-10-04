Părintele Dumitru Stăniloae este proclamat sfânt. Moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae are loc sâmbătă la Mănăstirea Cernica, Sfânta Liturghie fiind oficiată de la ora 09:00 de către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, în biserica din ostrov.

Părintele Dumitru Stăniloae este proclamat sfânt

Slujba va fi urmată de citirea Tomosului de canonizare, prezentarea icoanei sfântului și intonarea troparului său, informează Agenția de Știri Basilica a Patriarhiei Române.

Joi, la Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel a sfințit racla Sfântului Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe”. Patriarhul a subliniat că racla, împodobită cu argint și scene aurite, reflectă evlavia și respectul poporului Bisericii pentru marele sfânt.

„Sfântul Dumitru Stăniloae a fost mărturisitor al credinței în timpul regimului comunist în două feluri: prin cei cinci ani petrecuți în închisorile comuniste și prin scrierile teologice și duhovnicești pe care le-a elaborat și tipărit”, a spus Patriarhul. Teologul francez Olivier Clément l-a numit cel mai mare teolog ortodox al secolului XX.

Preafericirea Sa a amintit și legătura profundă a Sfântului cu Mănăstirea Cernica, precizând că Părintele și soția sa și-au dorit să fie înmormântați în cimitirul așezământului. Totodată, Patriarhul a anunțat construirea unui centru cultural-misionar la Cernica, care va purta numele Sfântului Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae; proiectul se află în prezent în faza de planificare.

Vineri, la Cernica, a fost oficiată Slujba privegherii în cinstea sfântului, constând în Vecernia Mare cu Litie și Utrenia.

În anul 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea a 16 sfinți mărturisitori din temnițele comuniste, printre care și Părintele Dumitru Stăniloae, profesor de teologie la Sibiu și București, cu data de cinstire 4 octombrie.

Proclamarea generală a canonizării tuturor acestor sfinți a avut loc la Centenarul Patriarhiei Române, pe 4 februarie 2025, la București, fiind urmată ulterior de proclamări locale în eparhiile în care aceștia și-au dăruit viața lui Dumnezeu.

Este considerat „teologul iubirii dumnezeiești”

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae s-a născut pe 16 noiembrie 1903 în satul Vlădeni, județul Brașov.

A urmat studii de Teologie la Cernăuți, București și Sibiu, unde și-a susținut licența și doctoratul, beneficiind totodată de burse de studiu la Atena, München, Berlin, Paris și Belgrad. S-a specializat în Bizantinologie și Dogmatică, pregătindu-se pentru o carieră didactică și publicistică remarcabilă.

În 1930 s-a căsătorit cu Maria Mihu, iar doi ani mai târziu a fost hirotonit preot. A predat Teologie Dogmatică, Ascetică și Mistică timp de decenii, fiind și rector al Academiei Teologice din Sibiu între 1936 și 1946. În această perioadă, a publicat lucrări fundamentale, precum Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, și a început traducerea românească a Filocaliei, un proiect monumental care a continuat de-a lungul întregii sale vieți.

În timpul regimului comunist, a fost arestat și întemnițat la Aiud, însă, după eliberare, și-a reluat activitatea de profesor și cercetător, devenind una dintre cele mai respectate voci teologice ale Ortodoxiei.

Considerat „teologul iubirii dumnezeiești”, Dumitru Stăniloae a publicat zeci de volume, articole și studii și a participat la numeroase dialoguri teologice internaționale, fiind recunoscut drept cel mai important dogmatist ortodox al secolului XX.

În 1991, a devenit membru titular al Academiei Române, iar pe 4 octombrie 1993 a trecut la cele veșnice, la vârsta de 90 de ani, lăsând posterității o moștenire teologică de neprețuit.