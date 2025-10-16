Parentingul modern include jocuri video pentru petrecerea de timp de calitate cu copiii, conform unui studiu LEGO

Într-o lume în care tehnologia este omniprezentă, jocurile video nu mai sunt privite ca o activitate solitară, ci ca o modalitate reală de conectare între generații. Un nou studiu global realizat de Grupul LEGO arată că tot mai mulți părinți din România aleg să petreacă timp de calitate cu copiii lor prin intermediul jocurilor video, considerându-le o parte esențială a educației și dezvoltării. Cercetarea, care a inclus peste 17.000 de părinți din 17 țări, dezvăluie o tendință clară: echilibrul dintre jocul fizic și cel digital devine noul model de parenting.

Jocul video, noul teren comun între părinți și copii

Datele colectate de LEGO arată că aproape toți părinții români (93%) cred într-o combinație echilibrată între jocurile fizice și cele digitale pentru a sprijini dezvoltarea copiilor. Mai mult de trei sferturi dintre respondenți (77%) afirmă că includ ambele forme de joc în programul familiei, semn că timpul petrecut în fața ecranelor începe să fie privit într-o lumină mai constructivă.

Motivul principal este unul simplu: conexiunea. Jocurile video sunt percepute ca un spațiu în care părinții pot participa activ, învățând și interacționând cu copiii pe un teritoriu comun. Peste jumătate dintre părinții români (52%) spun că micuții lor au reușit să își facă sau să mențină prietenii prin intermediul jocurilor video, iar 57% consideră că acestea ajută la păstrarea legăturii cu prietenii aflați la distanță.

Fredrik Loving, Senior VP și Director Global al diviziei de jocuri LEGO, a subliniat că „jocurile video se dovedesc a fi un spațiu puternic de conectare, nu doar între prieteni, ci și în cadrul familiilor. Este încurajator să vedem părinți care integrează aceste experiențe ca modalități autentice de a crea momente de calitate”.

Beneficii educaționale și emoționale recunoscute de părinți

În România, părinții nu mai asociază exclusiv jocul fizic cu dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Conform studiului, 73% cred că jocul tradițional ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare și 70% îl leagă de stimularea creativității. În același timp, 69% dintre părinți consideră că jocurile video dezvoltă gândirea strategică, 62% spun că sporesc creativitatea, iar 42% recunosc impactul lor asupra capacității de rezolvare a problemelor.

Rezultatele sugerează o schimbare de mentalitate: părinții văd acum valoare în jocurile video nu doar ca formă de distracție, ci ca un instrument educațional și social. Mai mult, 48% dintre părinții români afirmă că vizionează conținut de gaming împreună cu copiii lor, iar 43% au creat sau distribuit chiar ei conținut cu tematică de gaming, în timp ce 78% spun că streamerii de gaming i-au ajutat să se apropie mai mult de copii.

Cu toate acestea, preocuparea pentru timpul petrecut în fața ecranelor rămâne. 64% dintre părinți recunosc că încearcă să mențină un echilibru între distracție și limite, o dovadă că parentingul modern implică nu doar acceptarea mediului digital, ci și învățarea modului de a-l gestiona inteligent.

LEGO, pionier al jocului fără bariere

Grupul LEGO marchează 30 de ani de prezență în lumea jocurilor video, o aniversare care simbolizează evoluția de la simple jocuri de construcție la experiențe interactive complexe. De la LEGO Island (1997) și LEGO Racers (1999) până la succesul modern LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (2022), brandul danez a reușit să combine universul fizic al pieselor de construcție cu cel digital al aventurilor și creativității nelimitate.

În prezent, LEGO continuă să dezvolte seturi inspirate din cele mai populare jocuri video, precum LEGO Super Mario, LEGO Fortnite sau LEGO Minecraft, oferind copiilor ocazia de a-și transpune pasiunile digitale în experiențe reale de construcție.

Prin abordarea „jocului fără bariere”, compania reușește să unească generații și să demonstreze că distracția și învățarea pot merge mână în mână. Pentru părinții români, acest echilibru devine esențial în creșterea copiilor într-o lume tot mai digitalizată.