25 oct. 2025 | 15:51
de Badea Violeta

Parcul Regele Mihai, transformat. Ce lucrări se mai fac în Herăstrău, ajunsese o ruină

Parcul Regele Mihai, transformat. Ce lucrări se mai fac în Herăstrău, ajunsese o ruină
Lucrari in parcul Regele Mihai. Sursa foto: Stelian Bujduveanu/Facebook

Parcul Regele Mihai I al României, cunoscut sub numele de Herăstrău, trece printr-un amplu proces de reabilitare, după ce unele zone fuseseră afectate de uzură și degradare. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a detaliat pe Facebook stadiul lucrărilor și obiectivele proiectului, care promite un spațiu verde sigur și armonios pentru bucureșteni.

Ce lucrări se fac pe aleile principale din Herăstrău

Echipele de muncitori continuă reabilitarea aleilor din Parcul Regele Mihai I al României, cunoscut și sub numele de Herăstrău, unul dintre cele mai importante spații verzi ale Bucureștiului.

Intervențiile vizează refacerea suprafețelor deteriorate și modernizarea infrastructurii, astfel încât traseele să devină sigure și durabile pentru pietoni. De asemenea, mobilierul urban a fost demontat pentru recondiționare și va fi remontat la finalul lucrărilor.

”Continuăm lucrările de reparații la aleile din Parcul Regele Mihai I al României (Herăstrău), unul dintre cele mai importante spații verzi ale Capitalei”, a transmis Stelian Bujduveanu.

În prezent, lucrările se concentrează pe aleile dinspre intrarea Charles de Gaulle, unde se realizează decopertarea, terasamentele, montarea bordurilor din granit și turnarea stratului suport din beton, urmând ca apoi să fie aplicat asfaltul.

Ce se schimbă pe Insula Trandafirilor și de ce se respectă specificul istoric

Pe Insula Trandafirilor, intervențiile urmăresc păstrarea caracterului istoric al zonei.

”Pe Insula Trandafirilor s-a decopertat, se pregătește terasamentul, se montează bordurile din granit, iar stratul final va fi din pietriș, conform avizului Direcției pentru Cultură, pentru a respecta specificul istoric al zonei”, a explicat primarul interimar.

Astfel, se asigură un echilibru între modernizarea infrastructurii și conservarea elementelor tradiționale, cum ar fi aleile pietruite, care conferă insulei un aspect autentic și armonios. Această metodă protejează valorile culturale și istorice, oferind totodată confort și siguranță vizitatorilor.

Când se vor finaliza lucrările și ce vor câștiga bucureștenii

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 15 decembrie. Până atunci, echipele de muncitori vor continua reabilitarea aleilor și a mobilierului urban, dar și alte intervenții de întreținere necesare.

”Lucrările sunt programate să se încheie până la 15 decembrie, pentru a reda bucureștenilor un parc reabilitat, sigur și armonios”, a precizat Stelian Bujduveanu.

Reamenajarea Parcului Regele Mihai I aduce beneficii importante pentru bucureșteni: spații verzi modernizate, alei sigure pentru plimbări, alergări sau recreere, precum și o imagine generală mai plăcută și coerentă a celui mai mare parc din Capitală.

Intervențiile vor transforma Herăstrăul dintr-un parc deteriorat într-un loc atractiv pentru toate categoriile de vizitatori, consolidând rolul său de refugiu natural și de punct de întâlnire socială în inima Bucureștiului.

