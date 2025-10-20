Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti oferă noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Nu există indicii despre folosirea de material exploziv

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care instrumentează dosarul legat de explozia produsă recent într-un bloc din cartierul Rahova, a transmis luni noi informaţii despre stadiul anchetei. Până în prezent, procurorii nu au identificat cauzele exacte care au condus la deflagraţia soldată cu trei victime şi 15 răniţi.

Primele concluzii din anchetă

Potrivit instituţiei, nu există indicii că explozia ar fi fost provocată de prezenţa sau utilizarea unor materiale explozive. Cercetările continuă atât la faţa locului, cât şi prin audieri ale persoanelor care ar putea furniza date relevante pentru elucidarea evenimentului. Dosarul penal, deschis în urma tragediei, vizează infracţiunea de distrugere din culpă cu urmări dezastruoase, iar ancheta se desfăşoară in rem, ceea ce înseamnă că cercetările se concentrează asupra faptei, nu asupra unei persoane anume.

„În acest moment al cercetărilor nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informaţiile de interes public vor fi comunicate”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

În continuare, procurorii subliniază că „nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezenţa ori folosirea de material exploziv”. Ancheta include toate etapele necesare pentru clarificarea circumstanţelor exploziei, iar autorităţile fac eforturi pentru a evita speculaţiile publice.

În cadrul dosarului, a fost efectuată identificarea completă a celor trei victime decedate. „În cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală, au fost realizate activităţile de examinare şi identificare a celor 3 persoane decedate, fiind obţinute concluziile expertizei genetice judiciare dispuse în cauză”, precizează Parchetul.

Parchetul recomandă evitarea speculațiilor

Investigaţiile la faţa locului vor continua pe tot parcursul săptămânii, inclusiv marţi, cu implicarea unui număr extins de specialişti. Printre aceştia se numără ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi specialişti din Institutul Naţional de Criminalistică, ISU Bucureşti-Ilfov, INSEMEX Petroşani, Inspectoratul Naţional de Expertize Criminalistice şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.

Activităţile se desfăşoară „cu respectarea recomandărilor” specialiştilor din Inspectoratul de Stat în Construcţii, având în vedere starea imobilului, pentru a preveni orice risc suplimentar. În paralel, anchetatorii vor continua audierile persoanelor care pot oferi informaţii relevante despre împrejurările şi modul în care a avut loc evenimentul.

Parchetul face apel către mass-media „să evite speculaţiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilităţii unor persoane ori instituţii”, pentru a nu afecta derularea anchetei şi corectitudinea informaţiilor publice. Ancheta rămâne astfel în desfăşurare, iar autorităţile transmit că, după finalizarea expertizelor tehnice şi a tuturor verificărilor, concluziile oficiale vor fi comunicate publicului.