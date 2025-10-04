Pantofi imprimați 3D, disponibili pentru comandă: începutul unei revoluții în încălțăminte

Ultima ora
04 oct. 2025 | 07:26
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
Design inovator și materiale rezistente

Tehnologia imprimării 3D a depășit de mult stadiul de experiment pentru pasionați și intră acum într-o etapă în care moda și funcționalitatea se îmbină în produse gata de purtat. Un exemplu spectaculos vine din colaborarea dintre canalul YouTube 3D Printing Nerd, cunoscut în toată lumea pasionaților de printare 3D, și producătorul de încălțăminte Zellerfeld: lansarea pantofilor complet imprimați 3D, disponibili deja pentru precomandă.

Modelul anunțat, denumit D7, se remarcă printr-un design ce amintește de pantofii de skate, alegere intenționată a creatorului David Tobin. Acesta a vrut să le ofere purtătorilor atât un look relaxat, urban, cât și rezistență sporită la uzură, mai ales pentru cei care practică sporturi precum skateboardingul. Interiorul este întărit pentru a preveni apariția rapidă a găurilor cauzate de trick-urile de tip „ollie”, o problemă bine cunoscută de skateri.

Pantofii sunt realizați din TPU – un material special, complet impermeabil și în același timp flexibil. Chiar dacă sunt impermeabili, designul include mici orificii de ventilație pentru a menține picioarele răcoroase și uscate. O altă caracteristică notabilă este întreținerea extrem de simplă: pot fi spălați direct la mașina de rufe, alături de hainele sport, fără riscul de a se deteriora.

Două versiuni și o notă de personalitate

Colecția D7 vine în două variante. Modelul standard are un preț de 189 de dolari, iar ediția specială Joelbot D7, la 209 dolari, se distinge printr-un element inedit: pe talpa exterioară este imprimată fața robotului-mascotă a canalului 3D Printing Nerd. Astfel, atunci când pășești pe nisip, lași în urmă o amprentă cu un robot zâmbitor – un detaliu ludic care subliniază caracterul futurist al proiectului.

Pantofii pot fi comandați direct pe site-ul Zellerfeld, compania germană specializată în încălțăminte produsă prin imprimare 3D. Colaborarea cu echipa 3D Printing Nerd, condusă de Joel Telling, a fost prezentată oficial la 3D Printopia, cel mai mare târg de profil de pe Coasta de Est a SUA. Acolo, vizitatorii au putut vedea și atinge primele perechi, confirmând că textura și confortul se apropie mult de ceea ce oferă pantofii fabricați tradițional.

Foto: David Tobin/Zellerfeld

De la pasiune de nișă la mainstream

Industria imprimării 3D este estimată să atingă o valoare de 100 de miliarde de dolari până în 2030, iar apariția unor produse vestimentare practice poate accelera această creștere. Dacă până acum imprimarea 3D era percepută mai ales ca un hobby pentru cei care dețin echipamente acasă, pantofii D7 arată că tehnologia poate livra articole gata de purtat, cu durabilitate și estetică comparabile cu cele din fabricile clasice.

David Tobin subliniază că ideea nu a fost doar de a crea un obiect de design, ci un pantof cu adevărat funcțional: „Am vrut să folosesc producția aditivă pentru a face lucruri pe care pantofii obișnuiți nu le pot realiza.” Această abordare deschide ușa unei personalizări imposibile în procesele industriale tradiționale: de la mărimi exacte pentru orice tip de picior, până la forme și elemente decorative create după preferințele clientului.

Pentru comunitatea tot mai mare a pasionaților de printare 3D, acest proiect este o demonstrație a maturității tehnologice. Pentru publicul larg, reprezintă un semnal clar că viitorul modei și al accesoriilor poate fi imprimat la comandă, din materiale reciclabile și cu o amprentă ecologică mai redusă.

Într-o lume în care personalizarea și sustenabilitatea devin priorități, pantofii D7 de la Zellerfeld și 3D Printing Nerd ar putea fi începutul unei revoluții: încălțăminte creată pe baza fișierelor digitale, ajustată la milimetru și livrată direct de imprimante industriale. Dacă până acum 3D printing-ul părea doar o curiozitate tehnologică, această lansare arată că, odată ce ai gustat din viitor, nu mai poți reveni la trecut.

