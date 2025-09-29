INTERVIU De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D

Un start-up fondat de ingineri și pasionați de pescuit lansează primul echipament de turnare prin injecție SoftGel la scară desktop. SALTGATOR promite să transforme felul în care creatorii, designerii sau profesorii pot lucra cu materiale plastice moi, direct pe masa de lucru, într-un mod sigur și accesibil. Playtech a discutat cu Louis Cai, CEO SALTGATOR, despre ce înseamnă, mai exact, acest dispozitiv și cum poate fi folosit.

Până acum, realizarea pieselor din plastic moale era fie un experiment periculos de tip DIY, cu flăcări deschise și aburi toxici, fie o investiție costisitoare în mașini industriale de mari dimensiuni. SALTGATOR vine să umple acest gol, oferind o soluție compactă, de dimensiunea unei cafetiere, dar capabilă să reproducă precizia proceselor profesionale.

Gândit pentru a fi folosit de oricine, de la pescari care își doresc momeli personalizate, până la startup-uri care dezvoltă prototipuri ergonomice, dispozitivul comprimă un ciclu complet – încălzire, amestecare, injectare și demulare – în mai puțin de 15 minute. Totul se desfășoară în siguranță, fără surse de căldură expuse sau emisii nocive.

Saltgator nu este doar un aparat, ci o invitație la inovație. Îți oferă libertatea de a experimenta fără riscuri și de a recicla fiecare bucată de material rămasă, astfel încât fiecare prototip să fie parte dintr-un proces sustenabil. Este, practic, începutul unei noi ere a fabricației locale, la care poți participa direct de acasă sau din atelier.

INTERVIU Louis Cai, CEO SALTGATOR

Playtech: Povestea SALTGATOR a început cu un dezastru DIY. Cum ați trecut de la un experiment eșuat la construirea unei mașini complet noi pentru turnarea în matrițe a Plastisolului moale?

Louis Cai: Totul a început cu un „eșec”. Am încercat să torn Plastisol încălzit direct într-o matriță printată 3D, iar rezultatul a fost un amestec pe jumătate topit, inutilizabil – nesigur, incontrolabil și departe de a fi practic. Dar acel eșec a aprins o idee: ce-ar fi dacă am putea aduce precizia și repetabilitatea turnării prin injecție industrială pe un birou, într-un mod sigur și simplu? Acolo s-a născut primul concept al SALTGATOR.

Playtech: SALTGATOR este prezentat ca prima mașină de turnare prin injecție SoftGel de birou din lume. Care au fost cele mai mari provocări tehnice în a o face sigură și ușor de folosit pentru persoane fără pregătire tehnică?

Louis Cai: Două provocări principale: controlul temperaturii și ușurința în utilizare. Plastisolul moale necesită încălzire până la aproximativ 200°C, ceea ce poate fi periculos dacă nu este gestionat. Am proiectat o cameră de încălzire etanșă, cu izolație, oprire automată și monitorizare vizibilă a temperaturii, astfel încât chiar și începătorii să o poată folosi în siguranță. A doua provocare a fost fluxul de lucru — obiectivul meu a fost să permit oricui să treacă de la materie primă la piesă finalizată în mai puțin de 10 minute, fără instruire industrială. Acea simplitate „plug-and-play” a fost ceea ce mi-am dorit mereu.

Playtech: Cum funcționează exact procesul de “eggshell molding” cu carcase 3D printate ultra-subțiri și ce posibilități deschide pentru viitorul prototipurilor ergonomice?

Louis Cai: Procesul “eggshell molding” funcționează prin printarea 3D a unei carcase foarte subțiri și goale, în PLA sau PETG, și apoi injectarea Plastisolului moale în interior folosind SALTGATOR – ca umplerea unei coji de ou. Acest lucru produce piese ușoare, flexibile, care se apropie mult mai mult de piesele industriale turnate prin injecție. Este promițător mai ales pentru prototipuri ergonomice precum mânere sau dispozitive purtabile, unde senzația tactilă contează la fel de mult ca designul.

Playtech: Lucrați între două continente, Texas și Hong Kong. Cum a influențat această colaborare globală dezvoltarea produsului?

Louis Cai: A fost un adevărat punct forte. Texas ne conectează direct la comunitățile de meșteri și de pescuit din SUA — primii noștri utilizatori — în timp ce Hong Kong ne oferă acces la prototipare avansată, lanțuri de aprovizionare și talent inginieresc. Această „bază dublă” ne-a permis să testăm SALTGATOR cu diferite grupuri de utilizatori, să iterăm rapid și să ne pregătim pentru producție scalabilă încă din prima zi.

Playtech: Una dintre promisiunile cheie este reciclarea integrată și zero deșeuri. Cât de sustenabilă este tehnologia în practică și ce impact ar putea avea asupra meșterilor sau micilor ateliere?

Louis Cai: În practică, este simplu: fiecare rest, piesă eșuată sau bucată de test poate fi tăiată, reîncălzită și reinjectată. Asta înseamnă că nu există o grămadă de prototipuri irosite. Pentru meșteri și micile ateliere, asta se traduce prin costuri mai mici și mai puține regrete legate de experimente nereușite. Nu rezolvă toate provocările sustenabilității globale, dar este un pas semnificativ către prototiparea circulară la scară de birou.

Playtech: La început ai imaginat SALTGATOR pentru comunitatea de pescuit și fabricare de momeli, dar acum are aplicații în domeniul dispozitivelor purtabile și al componentelor ergonomice. Care a fost cel mai surprinzător caz de utilizare pe care l-ai văzut până acum?

Louis Cai: Un tester a folosit SALTGATOR pentru a crea keycap-uri moi personalizate pentru tastaturi — tactile, flexibile și imposibil de găsit comercial. Un alt caz surprinzător a venit dintr-un laborator de robotică ce a turnat actuatori pneumatici moi în câteva minute. Să urmăresc cum SALTGATOR evoluează de la fabricarea momelilor de pescuit la alimentarea cercetării în robotică a fost incredibil de satisfăcător.

Playtech: Ce diferențiază SALTGATOR de metodele tradiționale de injecție și cum reușiți să oferiți rezultate similare la o scară atât de mică?

Louis Cai: Turnarea prin injecție tradițională necesită mașini masive, matrițe din oțel și mii de piese per serie. SALTGATOR comprimă totul într-un ciclu de 10 minute. Folosind injecție la presiune joasă, încălzire etanșă și matrițe printate 3D în loc de oțel, reducem drastic barierele. Nu va înlocui turnarea industrială, dar oferă meșterilor rezultate de nivel profesional la scară de prototip.

Playtech: Care a fost cea mai importantă lecție învățată din campania ta de Kickstarter și cum îți modelează strategia de scalare pe termen lung?

Louis Cai: Cea mai mare lecție: comunitatea contează mai mult decât hype-ul. Susținătorii nu doar că au finanțat proiectul — au adus feedback, cereri de materiale și cazuri de utilizare complet noi. Acest dialog a devenit central în strategia noastră. Un rezultat este SALTGATOR Mold Library, unde utilizatorii pot explora, descărca și partaja designuri de matrițe. 👉 https://moldlibrary.saltgator.com

Playtech: Cum vezi viitorul fabricației desktop? Crezi că vom ajunge la un punct în care aproape fiecare atelier de acasă va avea astfel de mașini, asemănător cu imprimantele 3D de astăzi?

Louis Cai: Absolut — și suntem la începutul acelei curbe. Acum zece ani, imprimantele 3D erau o nișă. Acum sunt în școli, laboratoare și garaje din întreaga lume. Cred că turnarea prin injecție cu materiale moi precum Plastisolul va intra în acel ecosistem, alături de freze CNC, tăietoare laser și imprimante cu rășină. Tendința este clară: unelte desktop tot mai accesibile și specializate care îți permit să proiectezi și să fabrici aproape orice la nivel local.

Playtech: Dacă ar fi să oferi un singur sfat cuiva care trece de la hobby la a fonda un startup hardware, care ar fi acesta?

Louis Cai: Testează rapid, eșuează în siguranță și ascultă mai mult decât vorbești. Hardware-ul necesită timp, dar poți accelera învățarea punând prototipuri improvizate în mâinile utilizatorilor cât mai devreme. Nu aștepta perfecțiunea — comunitatea ta va modela produsul mai mult decât crezi.