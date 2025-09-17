Până la ce vârstă poți lucra legal în România și ce spune Codul Muncii despre pensionare

Discuția despre vârsta de pensionare revine constant în spațiul public din România, pe fondul declinului demografic și al presiunii asupra sistemului de pensii. Politicienii invocă nevoia de a menține mai mulți oameni în câmpul muncii, în timp ce specialiștii din domeniul medical atrag atenția că realitatea sănătății populației nu permite prelungirea activității profesionale la vârste înaintate. Conform legislației actuale, Codul Muncii stabilește o limită clară până la care o persoană poate munci, iar dezbaterile recente au reaprins întrebările despre cât de realistă este această reglementare și dacă sistemul are nevoie de schimbări.

Ce spune Codul Muncii despre vârsta de pensionare

În România, Codul Muncii stabilește vârsta standard de pensionare la 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. În anumite situații, angajații pot rămâne în activitate și după această limită, dar numai dacă există acordul părților și dacă starea de sănătate permite continuarea muncii. Totuși, nu se poate depăși vârsta de 70 de ani, aceasta fiind considerată vârsta maximă legală până la care o persoană poate fi încadrată în muncă.

Aceste reglementări sunt privite de mulți ca fiind teoretice, pentru că, așa cum arată specialiștii, nu toți angajații ajung să fie apți de muncă până la această limită. Diferența dintre lege și realitate este subliniată în special de medici.

Opinia medicilor: pragul sănătății este la 60 de ani

Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția că dezbaterile despre creșterea vârstei de pensionare ignoră faptul că speranța de viață sănătoasă în România este de aproximativ 60 de ani.

„Speranța de viață sănătoasă este undeva la 60 de ani. Ca să muncești, nu trebuie să ai nicio boală. Și oricum, nu știu cum spun unii că a crescut această speranță de viață, dar după pandemie a scăzut peste tot. Nu neapărat din cauza COVID, ci din cauza faptului că în perioada respectivă s-au acumulat tot felul de probleme, inclusiv de natură psihologică, dependențe etc.”, a declarat acesta.

Ciuhodaru a adăugat că mulți români suferă de afecțiuni grave chiar înainte de vârsta de 60 de ani, ceea ce face imposibilă prelungirea perioadei de activitate profesională pentru majoritatea.

Propunerea medicului: pensionare de la 55 de ani

În opinia lui Tudor Ciuhodaru, România ar trebui să permită pensionarea de la 55 de ani pentru cei care doresc.

„Îl invit și eu pe domnul premier Bolojan sau pe domnul președinte Dan să facă o gardă într-un spital, pe la vârsta de 68-70 de ani, să vadă cum este. Propunerea mea este ca vârsta de pensionare să fie de 55 de ani, pentru cine dorește. Am colegi de 40 de ani cu AVC și cu infarct miocardic acut. În plus, condițiile de muncă în România sunt departe de ceea ce înseamnă standard european”, a mai spus medicul pentru ziare.com.

El a dat exemplul Franței, unde statul oferă stimulente de instalare pentru medicii de familie, în valoare de 50.000 de euro, dar și scutiri de taxe pentru o perioadă de trei ani.

„Nu ne comparăm ca speranță de viață cu Vestul, nu ne comparăm din punctul de vedere al condițiilor de muncă și, de asemenea, în ceea ce înseamnă prevenția, România este departe de Franța”, a subliniat medicul.

Premierul Ilie Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”

În timp ce specialiștii cer o reducere a vârstei de pensionare, premierul Ilie Bolojan a declarat recent că România trebuie să ia în calcul varianta opusă.

„Suntem în situația în care avem nevoie de mulți oameni în piața reală a muncii. Și pentru asta, ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus șeful Guvernului, la TVR1.

El a explicat că generațiile actuale, formate din aproximativ 400.000 – 500.000 de oameni, vor ieși la pensie peste un deceniu, dar în locul lor vin generații mai mici, de doar 200.000 de persoane.

„Practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Şi trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi”, a avertizat premierul.

Precizările Guvernului după declarațiile premierului

Declarația lui Ilie Bolojan a stârnit reacții și neliniști, mai ales în rândul celor care urmează să iasă la pensie. Ulterior, Guvernul a transmis un comunicat pentru a clarifica situația.