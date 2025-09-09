Până în 2030, toate activitățile IT vor implica AI, dar nu toate locurile de muncă vor dispărea

Până la sfârșitul deceniului, inteligența artificială va fi integrată în fiecare sarcină din departamentele IT, potrivit unei prognoze Gartner, însă pierderile masive de joburi nu sunt inevitabile.

Un raport prezentat de analiștii Gartner în cadrul IT Symposium din Gold Coast, Australia, arată că până în 2030, niciun proces din domeniul tehnologiei informației nu se va mai desfășura fără implicarea AI.

În prezent, aproximativ 81% dintre activitățile IT se desfășoară încă fără ajutorul inteligenței artificiale, dar această proporție va scădea rapid în următorii cinci ani.

Potrivit estimărilor, până în 2030 un sfert din sarcinile IT vor fi realizate complet de sisteme autonome, în timp ce restul vor rămâne în responsabilitatea oamenilor, dar cu sprijinul instrumentelor AI.

Impactul AI asupra joburilor din IT

Deși temerile privind pierderile de locuri de muncă persistă, Gartner susține că nu va exista un „măcel al joburilor” în IT. În prezent, doar 1% din concedieri sunt atribuite direct AI, însă schimbările se vor resimți mai ales la nivelul posturilor de început de carieră.

Analiștii Alicia Mullery și Daryl Plummer subliniază că locurile de muncă entry-level sunt cele mai expuse, tendință confirmată și de datele Revelio Labs: între ianuarie 2023 și iulie 2025, numărul acestor poziții „foarte expuse AI” a scăzut cu peste 40%.

În paralel, un raport Goldman Sachs din august avertiza că, în cazul unei adopții pe scară largă, între 6 și 7% din forța de muncă din SUA ar putea fi înlocuită de AI. Totuși, impactul ar putea fi temporar, pe măsură ce apar noi roluri.

La nivel global, Forumul Economic Mondial estima în Future of Jobs Report 2025 că, până la finalul deceniului, AI ar putea genera cu 78 de milioane mai multe locuri de muncă decât va elimina, scrie Ars Technica.

O transformare accelerată, dar nu fără provocări

Gartner atrage atenția și asupra dificultăților legate de integrarea AI. Deși multe companii implementează aceste tehnologii pentru eficiență și reducerea costurilor, în prezent 65% dintre organizații pierd bani în urma investițiilor în AI.

Problemele variază de la cheltuieli necontrolate până la alegerea unor soluții care nu aduc beneficii concrete angajaților sau clienților.

Pe plan social, percepția rămâne rezervată. Un sondaj Pew Research Center publicat în aprilie arăta că 51% dintre americani se declară mai degrabă îngrijorați decât entuziasmați de AI, principalele motive fiind pierderea locurilor de muncă, fenomenul deepfake, dezinformarea și riscurile de bias algoritmic.

În concluzie, deși viitorul IT va fi imposibil de conceput fără AI, tranziția nu va însemna dispariția totală a joburilor. În schimb, accentul se va muta pe adaptare, recalificare și găsirea unor modalități prin care tehnologia să amplifice rolul angajaților, nu să îi înlocuiască complet.