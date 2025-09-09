Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 11:09
de Iulia Kelt

Până în 2030, toate activitățile IT vor implica AI, dar nu toate locurile de muncă vor dispărea

TEHNOLOGIE
Până în 2030, toate activitățile IT vor implica AI, dar nu toate locurile de muncă vor dispărea
Cum va influența AI-ul domeniul IT / Foto: Canva

Până la sfârșitul deceniului, inteligența artificială va fi integrată în fiecare sarcină din departamentele IT, potrivit unei prognoze Gartner, însă pierderile masive de joburi nu sunt inevitabile.

Un raport prezentat de analiștii Gartner în cadrul IT Symposium din Gold Coast, Australia, arată că până în 2030, niciun proces din domeniul tehnologiei informației nu se va mai desfășura fără implicarea AI.

În prezent, aproximativ 81% dintre activitățile IT se desfășoară încă fără ajutorul inteligenței artificiale, dar această proporție va scădea rapid în următorii cinci ani.

Vezi și:
Google extinde AI Mode dincolo de limba engleză: primele piețe vizate
Nici influencerii nu mai sunt ce-au fost. Compania care vrea să te convingă în reclame cu ajutorul inteligenței artificiale, nu al oamenilor

Potrivit estimărilor, până în 2030 un sfert din sarcinile IT vor fi realizate complet de sisteme autonome, în timp ce restul vor rămâne în responsabilitatea oamenilor, dar cu sprijinul instrumentelor AI.

Impactul AI asupra joburilor din IT

Deși temerile privind pierderile de locuri de muncă persistă, Gartner susține că nu va exista un „măcel al joburilor” în IT. În prezent, doar 1% din concedieri sunt atribuite direct AI, însă schimbările se vor resimți mai ales la nivelul posturilor de început de carieră.

Analiștii Alicia Mullery și Daryl Plummer subliniază că locurile de muncă entry-level sunt cele mai expuse, tendință confirmată și de datele Revelio Labs: între ianuarie 2023 și iulie 2025, numărul acestor poziții „foarte expuse AI” a scăzut cu peste 40%.

În paralel, un raport Goldman Sachs din august avertiza că, în cazul unei adopții pe scară largă, între 6 și 7% din forța de muncă din SUA ar putea fi înlocuită de AI. Totuși, impactul ar putea fi temporar, pe măsură ce apar noi roluri.

La nivel global, Forumul Economic Mondial estima în Future of Jobs Report 2025 că, până la finalul deceniului, AI ar putea genera cu 78 de milioane mai multe locuri de muncă decât va elimina, scrie Ars Technica.

O transformare accelerată, dar nu fără provocări

Gartner atrage atenția și asupra dificultăților legate de integrarea AI. Deși multe companii implementează aceste tehnologii pentru eficiență și reducerea costurilor, în prezent 65% dintre organizații pierd bani în urma investițiilor în AI.

Problemele variază de la cheltuieli necontrolate până la alegerea unor soluții care nu aduc beneficii concrete angajaților sau clienților.

Pe plan social, percepția rămâne rezervată. Un sondaj Pew Research Center publicat în aprilie arăta că 51% dintre americani se declară mai degrabă îngrijorați decât entuziasmați de AI, principalele motive fiind pierderea locurilor de muncă, fenomenul deepfake, dezinformarea și riscurile de bias algoritmic.

În concluzie, deși viitorul IT va fi imposibil de conceput fără AI, tranziția nu va însemna dispariția totală a joburilor. În schimb, accentul se va muta pe adaptare, recalificare și găsirea unor modalități prin care tehnologia să amplifice rolul angajaților, nu să îi înlocuiască complet.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Cum lucrezi în colaborare pe iPad cu Freeform, Pages, Numbers și Keynote
Cum lucrezi în colaborare pe iPad cu Freeform, Pages, Numbers și Keynote
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană
BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană
Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă
Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă
Un malware sofisticat folosește Google Ads și GitHub fals pentru a ataca firmele IT. Pericolele care pândesc din umbră
Un malware sofisticat folosește Google Ads și GitHub fals pentru a ataca firmele IT. Pericolele care pândesc din umbră
Ghid de weekend în București: ce evenimente merită atenția ta în perioada 12–14 septembrie 2025
Ghid de weekend în București: ce evenimente merită atenția ta în perioada 12–14 septembrie 2025
INTERVIU cu actorii din filmul românesc „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, care cucerește Veneția și Toronto
SPECIAL
INTERVIU cu actorii din filmul românesc „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, care cucerește Veneția și Toronto
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce alimente nu se mai aproprie Oana Roman de când a ajuns la silueta dorită. Vedeta este cât se poate de hotărâtă: „Nu am pofte”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...