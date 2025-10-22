Ozana Barabancea face față cu brio greutăților: „Sunt fată deșteaptă”. Ce spune despre starea de sănătate a fiului său, după infarctul suferit de acesta. Interviu EXCLUSIV

Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 15:50
de Vasile Andreea

Interviu cu Ozana Barabancea. Sursa foto: montaj Playtech

Ozana Barabancea s-a prezentat la gala „Nu există nu se poate” a Andreei Marin, de care o leagă respectul și admirația, cu aceeași siguranță care o definește. Discretă și fermă, a acceptat să vorbească despre cum face față provocărilor vieții. Fără a dramatiza și cu o claritate care nu lasă loc de întrebări, a afirmat, într-un interviu exclusiv pentru Playtech: „Sunt fată deșteaptă”.

Celebra artistă a vorbit cu încredere despre o situație care pe mulți părinți i-ar fi îngenunchiat: în luna mai, fiul său, în vârstă de 24 de ani, a suferit un infarct, cauzat parțial de oboseală și surmenaj. În prezent, lucrurile s-au stabilizat, iar Ozana Barabancea subliniază că a știut cum să rămână în picioare și cu capul pe umeri.

Ozana Barabancea: „Eu nu mă duc în jos niciodată”

Andreea Vasile (Playtech): Bună seara! Ce vă aduce la evenimentul acesta astăzi?

Ozana Barabancea: La acest eveniment m-a adus o invitație.

Andreea Vasile (Playtech): Sunteți prietenă cu Andreea Marin?

Ozana Barabancea: Nu suntem prietene, ne cunoaștem de foarte mulți ani și îi admir activitatea.

Andreea Vasile (Playtech): „Nu există, nu se poate.” Pentru dumneavoastră, când a fost ultima dată când v-ați spus asta? 

Ozana Barabancea: Eu nu îmi spun niciodată asta. Eu abordez altfel situația. Dar, în general, am reușit tot ce mi-am propus.

Andreea Vasile (Playtech): Cum abordați situația? Cum faceți față atunci în momentele în care simțiți că vă duceți în jos?

Ozana Barabancea: Eu nu mă duc în jos niciodată. Eventual stagnez sau îmi iau o mică pauză. Simt nevoia de eu cu mine însă.

Andreea Vasile (Playtech): Mă gândeam la momentele dificile, mai ales că a fost unul recent, situația fiului dumneavoastră. Ce v-a ajutat atunci?

Ozana Barabancea: Situația fiului meu este foarte bună, nu discutăm despre treaba asta. Toată lumea este foarte bine, toată lumea este minunată. Evident că am știut să fac față tuturor provocărilor, pentru că sunt fată deșteaptă.

Ozana Barabancea nu se teme să fie judecată. Cum răspunde comentariilor răutăcioase

Andreea Vasile (Playtech): Cum alegeți ce păstrați pentru suflet, pentru familie și ce împărtășiți cu cei de acasă care vă iubesc?

Ozana Barabancea: Iubirea și respectul, în primul rând, le împărtășesc cu cei de acasă care mă iubesc. Nu dau sfaturi nimănui, vorbesc doar din experiența mea și am decența să nu mă bag în oala altuia.

Andreea Vasile (Playtech): În lumina reflectoarelor e imposibil ca alții să nu se bage în oala dumneavoastră. Au fost lucruri care v-au deranjat, care s-au spus, care s-au scris, sau chiar comentariile de pe internet, care sunt foarte acide uneori?

Ozana Barabancea: Avem răspuns pentru orice.

Andreea Vasile (Playtech): Nu vă este teamă că o să fiți judecată, fiind persoană publică, că le răspundeți pe măsură?

Ozana Barabancea: Să fiu judecată este ok.

Artista nu-și dezvăluie planurile de viitor înainte ca acestea să se concretizeze

Andreea Vasile (Playtech): Ce planuri aveți toamna aceasta?

Ozana Barabancea: Am concerte, am multe proiecte, dar sunt o fată extrem de discretă și consider că lauda de sine nu miroase a bine. Las timpul să vorbească despre proiectele mele.

