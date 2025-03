Ovidiu Ohanesian, dezvăluiri la 20 de ani de la răpirea din Irak. Cum a reuşit să supravieţuiască, de fapt: ”Putrezeam, s-au întâmplat multe”

Douăzeci de ani au trecut de la momentul care a șocat România: răpirea jurnalistului Ovidiu Ohanesian în Irak, alături de cameramanul Sorin Mișcoci și reportera Marie Jeanne Ion. Într-un episod special al podcastului ”Altceva”, jurnalistul rememorează acele momente cumplite, dezvăluind detalii tulburătoare despre captivitatea sa și modul în care a reușit să supraviețuiască.

Pe 28 martie 2005, cei trei jurnaliști români au fost atrași într-o capcană periculoasă în Bagdad. Cu mitralierele la tâmplă, au fost luați ostatici și închiși într-un subsol întunecat, unde au trăit 55 de zile de teroare. Autoritățile române au negociat intens pentru eliberarea lor, însă circumstanțele în care acest lucru s-a realizat rămân și astăzi învăluite în mister.

În anii care au urmat, Ovidiu Ohanesian a încercat să deslușească adevărul despre acest episod dramatic, scriind două cărți: ”Amintiri din portbagaj. Din culisele unei diversiuni. Răpirea din Irak” și ”Afacerea Răpirea din Irak”. Însă chiar și după două decenii, întrebările despre cine a tras sforile și cine a plătit prețul pentru eliberarea lor rămân fără un răspuns clar.

În podcastul ”Altceva”, Ovidiu Ohanesian a descris în detaliu condițiile inumane în care a fost ținut captiv. A fost închis într-o groapă îngustă, unde a trebuit să învețe singur cum să-și desfacă cătușele pentru a nu se prăbuși complet.

”E o problemă care ține de psihicul fiecăruia. Am scris despre asta, mi-ar lua prea mult timp să vă povestesc cum era într-o groapă de patru metri lungime, doi metri lățime și 1,6 metri înălțime. Nu pot să vă spun ce era acolo, pe timp de vară, în Irak. Am scris lucrurile astea, le-am scris minut cu minut, ce s-a petrecut acolo, dar am rezistat fiindcă nu aveam mare lucru de pierdut. Eu nu am averi, nu am familii, nu am copii, interese. Cu cât ai mai puțin de pierdut, în viață, cu atât reziști mai bine. Când începi să te gândești la toate alea pe care le ai de pierdut, te prăbușești, întâi psihic și după aceea și fizic”, a mărturisit jurnalistul.