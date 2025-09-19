Ouă retrase din supermarketurile Kaufland și Mega Image. Este risc de îmbolnăvire cu Salmonella

Mai multe loturi de ouă bio au fost retrase de la vânzare din magazinele Kaufland și Mega Image, după ce s-a identificat riscul contaminării cu bacteria Salmonella Typhimurium. Autoritățile îi sfătuiesc pe clienți să nu consume aceste produse, ci să le distrugă sau să le returneze la punctele de achiziție, unde vor primi contravaloarea, fără a fi nevoie de bon fiscal.

Loturi de ouă retrase din magazine

Potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare (ANSVSA), compania Galina Bio Eggs SRL a inițiat retragerea și rechemarea produsului „Ouă de consum cod 0 M”. „Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor”, precizează sursa citată.

Loturile retrase din Kaufland:

0824 – valabilitate 21 septembrie 2025

0827 – valabilitate 24 septembrie 2025

0831 – valabilitate 28 septembrie 2025

0902 – valabilitate 30 septembrie 2025

0907 – valabilitate 5 octombrie 2025.

Produse retrase din Mega Image

Din același motiv, Mega Image a retras de la vânzare produsele:

„Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 10 bucăți”

„Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 6 bucăți”

Acestea au fost comercializate cu aceleași numere de lot și termene de valabilitate: 21, 24 și 28 septembrie 2025, respectiv 30 septembrie și 5 octombrie 2025.

Clienții care au achiziționat ouă din aceste loturi sunt rugați să nu le consume și să le returneze în magazine pentru a primi contravaloarea lor.