Oricât ne-am speria, fără oameni nu se poate – o recunoaște chiar Uber. Șoferii umani, încă esențiali în industria de ridesharing

Șeful diviziei de robotaxiuri Uber spune că șoferii umani nu vor dispărea, dar rolul lor va suferi schimbări majore pe fondul automatizării urbane.

Uber accelerează integrarea vehiculelor autonome în rețeaua sa, însă Andrew Macdonald, vicepreședinte senior responsabil de operațiunile cu robo-taxiuri, afirmă că șoferii umani vor rămâne o componentă esențială a modelului de business.

Uber nu va renunța la șoferii umani

În cadrul conferinței Future of the Car, organizată de Financial Times, Macdonald a declarat că, deși robotaxiurile vor domina centrul orașelor în viitorul apropiat, Uber nu va renunța la șoferii umani, scrie Business Insider.

„Sunt aproape sigur că în zece ani vom avea mai mulți șoferi Uber, nu mai puțini”, a spus Macdonald. „Mobilitatea ca serviciu va înlocui în mare parte proprietatea personală de automobile”.

Potrivit acestuia, orașele vor adopta rapid vehiculele autonome, dar zonele periferice, drumurile rapide și aeroporturile vor rămâne, cel puțin temporar, în sarcina șoferilor umani.

Uber a încheiat în ultimul an parteneriate cu mai mulți dezvoltatori de robo-taxiuri, inclusiv Waymo, Volkswagen, Wayve, WeRide și Pony.AI.

În prezent, utilizatorii pot comanda mașini Waymo în orașe precum Austin și Phoenix, iar Atlanta urmează să fie adăugată pe listă.

CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi, a declarat recent că lansarea din Austin a fost un succes, cu robotaxiurile Waymo mai active decât 99% dintre șoferii umani din zonă.

Totuși, se merge pe „hibrid”

Cu toate acestea, Macdonald afirmă că piața se îndreaptă către un model „hibrid”, în care oamenii și roboții vor coexista.

Această tranziție nu este lipsită de tensiuni. Unii șoferi din Phoenix au spus că veniturile le-au scăzut din cauza concurenței cu Waymo și preferă cursele mai lungi, cum ar fi cele spre aeroporturi.

Macdonald recunoaște că impactul asupra veniturilor șoferilor va deveni vizibil în orașe precum Austin sau Los Angeles, dar susține că vor apărea și oportunități noi.

Un factor esențial care păstrează relevanța șoferilor este capacitatea redusă a vehiculelor autonome de a opera în condiții meteorologice extreme.

„Dacă ai 400 de mașini autonome într-un oraș și începe o furtună de zăpadă, toate trebuie să tragă pe dreapta. Noi trimitem șoferi umani să preia comenzile”, a subliniat Macdonald.

Prin urmare, deși robotaxiurile vor transforma profund transportul urban, rolul uman nu dispare, ci doar se adaptează la noile condiții tehnologice.