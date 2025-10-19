Orașul subteran construit de nemți și abandonat, ascuns de peste 80 de ani sub peisajul idilic din vestul Poloniei

La suprafață, câmpiile galbene și petecele de pădure din voievodatul Lubusz, lângă satul Pniewo, în vestul Poloniei și relativ aproape de România, nu trădează nimic neobișnuit. Sub pământ se întinde însă un labirint de aproximativ 32 de kilometri de tuneluri, galerii, puțuri și camere tehnice, o fortificație ridicată de Germania nazistă a anilor ’30 pentru a controla „Poarta Lubusz”, coridorul strategic dintre râurile Oder și Warta. Proiectul, cunoscut ca Festungsfront Oder–Warthe–Bogen (Ostwall), a fost gândit ca un arc fortificat capabil să adăpostească trupe, logistică și o cale ferată subterană.

Ambiția a fost uriașă: planurile prevedeau lucrări până după 1950, cu tronsoane ce urmau să protejeze accesul spre Berlin. Prioritățile militare s-au schimbat însă rapid, iar odată cu extinderea conflictului în Europa construcția a fost oprită. În ianuarie 1945, ofensiva sovietică a trecut de linia fortificată în doar câteva zile. Complexul a fost abandonat, notează CNN, iar deceniile care au urmat l-au transformat din obiectiv militar într-o relicvă tehnică subterană, în mare parte intactă.

Cum a fost proiectat și de ce a rămas neterminat

Tronsonul central al Ostwall a înghițit cantități uriașe de beton și o inginerie de finețe pentru epocă: cupole blindate, posturi de comandă interconectate, depozite și galerii suficient de largi pentru vehicule și vagoane. Scările metalice coboară în puțuri verticale spre un tunel magistral, unde șinele și conductele mai pot fi încă recunoscute. Atmosfera e rece, umedă, dar surprinzător de „locuibilă”, reflectând ideea inițială a unei staționări îndelungate a trupelor.

Deși linia urma să se întindă pe aproape 80 de kilometri, lucrările s-au redus treptat. În jurul anului 1938, atenția militară s-a mutat spre vest, iar investițiile în arc au scăzut. După război, armata poloneză a administrat parțial zona, dar costurile menținerii unui asemenea ansamblu subteran au devenit rapid prohibitive. Din anii ’60, rețeaua a intrat din nou în uitare, până când interesul pentru patrimoniu și turismul istoric a readus-o în atenție.

De la obiectiv militar la muzeu și destinație turistică

În anii 2000, sprijinul local și fondurile europene au transformat o parte din complex într-un muzeu al regiunii fortificate Międzyrzecz. Din 2011, vizitatorii pot alege tururi „scurte” (circa 1,5 ore), „lungi” (aprox. 2,5 ore) sau „extreme” (între 3 și 8 ore), care coboară în rețeaua centrală a tunelurilor. Pentru efect imersiv, se organizează deplasări cu un tren electric subteran, iar la suprafață se pot face plimbări tematice cu un transportor blindat BTR-152 din anii ’50.

Traseele refac viața de altădată: dormitoare de trupă reconstituite, spații administrative, puncte de observare. Manechine în uniformă indică fluxul zilnic de activități, iar panourile explicative pun în context alegerile tehnice ale epocii. Muzeul a devenit cea mai vizitată atracție a regiunii Lubusz, cu un public mixt – pasionați de istorie, familii, fotografi sau amatori de turism subteran.

Locul unde hibernează zeci de mii de lilieci

Odată părăsit de armată, complexul a fost cucerit de o altă „garnizoană”: liliecii. Trecerea dintre toamnă și iarnă aduce în subteran până la 40.000 de exemplare din cel puțin 12 specii, atrase de temperatura stabilă și de întunericul perfect. În sezonul de hibernare, administratorii limitează accesul în anumite zone, pentru a reduce stresul asupra coloniilor și a proteja un habitat devenit referință pentru cercetători din toată Europa Centrală.

Pentru vizitatori, întâlnirile sunt inevitabile: siluete mici care se desprind din întuneric, țipete fine reflectate în bolți, grupuri atârnând nemișcate de tavan. Este unul dintre rarele locuri unde ingineria militară a anilor ’30 a îngăduit, paradoxal, formarea unei rezervații naturale subterane de talie europeană.

Din tuneluri la „toscana poloneză”

Explorarea Ostwall poate fi completată la suprafață cu repere surprinzător de „luminoase”. Capitala regională Zielona Góra este supranumită „Toscana Poloneză” pentru podgoriile și festivalul său de vin din septembrie. Nu departe, la Świebodzin, se ridică una dintre cele mai înalte statui ale lui Iisus din lume, iar satele din jur punctează un peisaj rural calm, în contrast puternic cu subteranele de dedesubt.

Așa ia formă un traseu scurt, dar intens, prin vestul Poloniei: o coborâre în istoria tehnică a secolului XX, o întâlnire cu una dintre cele mai mari colonii de lilieci din Europa și un final la suprafață, printre vii, monumente și sate liniștite. „Orașul” subteran construit de nemți rămâne, la 85 de ani de la abandon, o lecție dublă – despre ambiția ingineriei și despre felul în care natura și comunitățile pot rescrie destinul unui loc.