Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 15:03
de Daoud Andra

Orașul modern în care și GPS-ul se încurcă: șoferii fără 10 ani de experiență sunt sfătuiți să evite condusul

China continuă să impresioneze prin ritmul accelerat al urbanizării, iar unul dintre cele mai spectaculoase exemple este orașul Chongqing. Fondat oficial în 1997, acest gigant urban a ajuns în doar câteva decenii la o populație de peste 33 de milioane de locuitori, rezultat direct al politicilor guvernamentale care au încurajat migrația masivă din zonele rurale spre orașe. Astăzi, Chongqing nu este doar un centru industrial și economic, ci și un adevărat labirint urban, atât de complex încât chiar și sistemele de navigație GPS își pierd orientarea.

Rețeaua de drumuri, un adevărat labirint

Orașul găzduiește sediul central al uneia dintre cele mai mari companii auto chineze, Changang, care produce și comercializează atât sub propria marcă, cât și prin branduri asociate precum Nevo, Deepal, Avatr sau Kaicheng. Dezvoltarea fulminantă a infrastructurii a fost o necesitate absolută, pentru că metropola a fost ridicată pe o zonă montană cu diferențe de nivel uriașe – echivalente cu înălțimea unui bloc de 20 de etaje între cartiere aflate la doar câțiva kilometri distanță.

Această topografie dificilă a forțat autoritățile să construiască lucrări de infrastructură considerate „faraonice”: noduri rutiere suprapuse pe mai multe niveluri, autostrăzi suspendate și pasaje care par desprinse dintr-o lume science-fiction. Privită din aer, Chongqing pare proiectată de un algoritm de inteligență artificială – cu intersecții uriașe, unde zeci de benzi de circulație se intersectează simultan.

Dar în spatele modernității se ascunde un paradox: complexitatea rețelei rutiere transformă condusul într-o adevărată provocare. Localnicii spun că dacă ratezi o ieșire de pe autostradă, te poți trezi că ai nevoie de până la 24 de ore pentru a găsi din nou traseul corect. Nu e de mirare că autoritățile și șoferii cu experiență recomandă ca doar cei care au minimum 10 ani de condus să îndrăznească să șofeze prin acest oraș fără riscul de a se rătăci sau de a bloca traficul.

Intersecții și sensuri giratorii neobișnuite

Inovațiile arhitecturale sunt, de asemenea, spectaculoase și bizare în același timp. Din cauza lipsei acute de spațiu, multe linii de tren și metrou traversează clădiri rezidențiale, iar aproape toate imobilele mari sunt dotate cu lifturi speciale pentru mașini, astfel încât vehiculele să poată fi parcate la etaj. Parcările la sol sunt aproape inexistente, ceea ce obligă la soluții futuriste și extrem de costisitoare.

Pe lângă acestea, structura orașului a dus la apariția unor tipuri de intersecții și sensuri giratorii neobișnuite. Există zone în care mașinile se aliniază una în spatele celeilalte în mijlocul drumului, așteptând momentul în care să vireze simultan. Pentru un șofer care nu este obișnuit cu asemenea reguli, experiența poate fi copleșitoare.

Chongqing este traversat de fluviul Yangțí, ceea ce adaugă o altă dimensiune spectaculoasă și complicată infrastructurii. Unele clădiri par să „plutească” deasupra apei, iar arhitecții au fost nevoiți să gândească construcții orizontale, cu pasarele și poduri integrate în design, pentru a conecta diferitele zone ale orașului.

În concluzie, Chongqing poate fi descris ca un „haos tehnologic” fascinant, un loc unde modernitatea și complexitatea se împletesc în moduri greu de imaginat. Însă pentru șoferii fără multă experiență, condusul aici este o provocare aproape imposibilă. Într-un oraș în care nici măcar GPS-ul nu știe întotdeauna drumul, experiența rămâne singurul aliat de nădejde.

