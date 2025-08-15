Oraşul în care se află sabia lui Ștefan cel Mare, departe de locul în care ar fi trebuit să fie. A ajuns acolo după anul 1504

Puține obiecte istorice au încărcătura emoțională și valoarea simbolică a sabiei lui Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei, considerat unul dintre cei mai mari conducători ai românilor. Această armă legendară, purtată în luptele care au marcat destinul țării în secolul al XV-lea, se află astăzi departe de pământul Moldovei, într-un oraș din Turcia.

Oraşul în care se află sabia lui Ștefan cel Mare

Sabia lui Ștefan cel Mare este expusă în Istanbul, în prestigiosul Palat Topkapı, fostă reședință a sultanilor otomani. A ajuns aici după anul 1504, în urma contactelor și confruntărilor dintre Moldova și Imperiul Otoman, și a fost păstrată în colecțiile imperiale, alături de alte arme de mare valoare.

Arma are o lamă impunătoare, realizată cu măiestrie, iar pe ea se pot observa elemente decorative specifice epocii. Pentru istorici și pasionații de patrimoniu, sabia nu este doar un obiect militar, ci un adevărat martor al epocii lui Ștefan cel Mare, cel care a condus Moldova timp de 47 de ani și a înfruntat mari puteri ale vremii, de la otomani la polonezi și unguri.

Vizitatorii Palatului Topkapı pot admira sabia în cadrul secțiunii dedicate armelor istorice, alături de alte piese unice din colecția otomană. Deși se află în străinătate, pentru români, sabia rămâne un simbol al curajului, al demnității și al rezistenței în fața adversității.

Sabia se remarcă prin simplitate, în contrast cu alte arme din vitrine, bogat decorate cu pietre prețioase și realizate din materiale nobile. Pe mâner este gravată stema Moldovei – capul de bour – și inscripția în slavonă: „Io Ștefan Voievod, domn al Țării Moldovei”. Lângă aceasta se poate citi numele „Ștefan cel Mare”, urmat de traducerea în limba turcă.

Potrivit expertului în armament medieval Carol Konig, în lucrarea „Armamentul din dotarea oastei Moldovei în timpul domniei lui Ștefan cel Mare”, acest tip de armă este confirmat de spade descoperite la Târgu Neamț, Deleni (județul Iași), Cetatea Neamțului sau reprezentate în picturile bisericii din Bălinești.

Cum a ajuns însă la muzeul din Istanbul?

Realizată din oțel de Toledo, sabia a fost oferită lui Ștefan cel Mare de papa Sixt al IV-lea după victoria de la Vaslui, ca semn al recunoașterii rolului Moldovei în apărarea creștinătății.

Cum a ajuns însă în colecțiile turcești și apoi la muzeul din Istanbul? Unele surse afirmă că voievodul ar fi predat sabia în urma unei înfrângeri, în timp ce alte teorii vorbesc despre jefuirea visteriei Moldovei de către otomani.

O altă ipoteză, prezentată de Dexologia, indică faptul că sabia ar fi fost luată de turci la sfârșitul primei domnii a lui Petru Rareș. După pierderea tronului, acesta s-a refugiat în Transilvania, iar otomanii au prădat tezaurul Moldovei înainte de retragere, luând cu ei și arma voievodului.

Astăzi, numeroase voci susțin că sabia ar trebui repatriată, pentru a fi expusă într-un muzeu din România, însă, până atunci, orașul Istanbul rămâne destinația unde cei pasionați de istorie pot vedea această relicvă prețioasă.