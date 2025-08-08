Orașul Hobbiților, descoperit la 400 km de București. Adevărul despre așezarea de 8.000 de ani

O echipă de arheologi bulgari a făcut o descoperire uimitoare în cel mai mare complex megalitic din Balcani, situl arheologic Perperikon. Aceștia au dezgropat o așezare medievală, formată din locuințe extrem de mici, care a fost botezată, în mod sugestiv, „Orașul Hobbiților”. Descoperirea, ce datează din secolele XIII-XIV, aduce noi informații despre viața cotidiană din acele vremuri și despre luptele istorice purtate pentru controlul sitului.

„Orașul Hobbiților”, un semn al sărăciei locuitorilor

Așezarea, descoperită în partea de sud a sitului Perperikon, este compusă din case săpate direct în pământ. Locuințele au fost construite folosind pietre recuperate de la vechi structuri religioase din zonă, un indiciu al condițiilor de viață modeste ale locuitorilor. Natura mică și modestă a acestor case a inspirat denumirea de „Orașul Hobbiților”, o referire la universul fantastic al lui J.R.R. Tolkien.

O altă dovadă a sărăciei este descoperirea unor morminte chiar în interiorul locuințelor. Faptul că locuitorii au fost îngropați în spațiile în care trăiau indică o lipsă de resurse și o luptă pentru supraviețuire. Această zonă a așezării medievale găzduia, cel mai probabil, cei mai săraci locuitori ai orașului.

Perperikon, un centru strategic de o importanță istorică

În ciuda faptului că o parte a populației trăia în condiții grele, situl Perperikon și-a păstrat importanța ca episcopie și centru strategic în secolul al XIV-lea. Conform novinite.com, acest lucru este confirmat de luptele militare repetate dintre imperiile bulgar și bizantin pentru controlul asupra orașului.

Săpăturile actuale, considerate cea mai mare campanie arheologică din Bulgaria din acest an, se concentrează pe straturile medievale, situate între Acropola din Perperikon și Marea Bazilică. Sub aceste straturi, arheologii au descoperit vestigii și mai vechi, datând din epoca romană și creștină timpurie, inclusiv străzi pavate, piețe și o bazilică monumentală din secolul al VI-lea.

O „rachetă” medievală și alte descoperiri militare

Pe lângă „Orașul Hobbiților„, arheologii au descoperit și un artefact militar important: un proiectil de piatră de 15 kilograme. Se crede că acesta a fost folosit într-o balistă, un tip de catapultă medievală utilizată în conflictele din secolele XIII-XIV.

Șeful echipei de arheologi a făcut o analogie interesantă, referindu-se la istoricul bizantin Niketas Choniates, și a menționat că aceste arme medievale aveau un rol similar cu cel al sistemelor avansate de rachete din zilele noastre. Proiectilele erau concepute să se spargă la impact, maximizând astfel daunele provocate.

Perperikon, un sit cu o istorie de 8.000 de ani

Situat în munții Rodopi de Est, la aproximativ 15 kilometri nord-est de Kardzhali, Perperikon se află pe vârful unei creste stâncoase de 470 de metri, considerată sacră. Dovezile arheologice arată că situl a fost folosit timp de 8.000 de ani. De-a lungul timpului, aici au locuit traci, romani, bizantini și bulgari medievali, fiecare lăsând în urmă straturi de construcții și locuințe.

Săpăturile actuale, desfășurate de două luni de o echipă de arheologi bulgari, continuă să scoată la lumină secretele acestui sit fascinant, situat la doar 400 de kilometri de București.