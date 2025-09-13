Oraşul din România pus pe primul loc în topul oraşelor ieftine din Europa. Ziarul din Marea Britanie laudă localitatea: „Şi mâncarea este accesibilă”

Sibiul a ajuns în atenția presei internaționale, după ce publicația britanică The Sun l-a plasat pe primul loc într-un clasament al orașelor europene ieftine și atractive pentru turiști. Localitatea din inima Transilvaniei a fost descrisă drept una dintre destinațiile de neratat în această toamnă, impresionând atât prin prețurile accesibile, cât și prin diversitatea atracțiilor.

Un oraș cu farmec și prețuri accesibile

Articolul apărut în The Sun subliniază că puține orașe europene pot fi considerate cu adevărat prietenoase la nivel de costuri, însă Sibiu reușește să se distingă prin acest aspect. Jurnaliștii britanici au remarcat faptul că o cafea costă în medie 2,08 lire sterline, iar mâncarea este surprinzător de accesibilă.

„Mâncarea este de asemenea ieftină, o masă cu trei feluri pentru două persoane ajungând la un restaurant obișnuit să coste 30 de lire, în medie”, au scris britanicii, menționând și faptul că papanașii, desertul tradițional românesc, sunt „uimitori, dacă nu ești la dietă”.

Târgul de Crăciun, una dintre atracțiile principale

Pe lângă costurile reduse, atracțiile turistice au fost intens lăudate. Piața Mare, Podul Minciunilor, Muzeul Astra și restaurantele din centrul istoric se numără printre locurile evidențiate. De asemenea, roata panoramică de la Târgul de Crăciun este amintită ca o experiență unică pentru vizitatori.

„Poate că nu are plaje, dar oferă numeroase lucruri de făcut”, notează jurnaliștii britanici, punând accent pe farmecul aparte al orașului.

Conexiuni directe din Marea Britanie

Un alt punct forte al destinației îl reprezintă accesibilitatea pentru turiștii din Regatul Unit. Începând din luna octombrie, compania Wizz Air introduce curse directe Birmingham – Sibiu, cu prețuri pornind de la 17,99 lire. Astfel, călătoria până în centrul Transilvaniei durează mai puțin de trei ore, ceea ce transformă orașul într-o opțiune ideală pentru vacanțele de toamnă sau iarnă.

Sibiu, promovat internațional

Apărarea poziției fruntașe în acest clasament reprezintă o confirmare a popularității de care se bucură Sibiul pe plan internațional. Recunoașterea venită din partea unui ziar cu audiență globală precum The Sun poate atrage un număr și mai mare de vizitatori străini, dornici să descopere combinația dintre tradiție, cultură și prețuri accesibile.

Sibiul se afirmă nu doar prin frumusețea sa arhitecturală și evenimentele deosebite, ci și prin faptul că rămâne o destinație accesibilă pentru turiștii care caută un echilibru între calitate și buget.