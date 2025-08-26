Ultima ora
Actualitate
Orașul din România în care se construiește o centrală de sute de milioane de lei. Proiectul va fi finalizat în 2026

O nouă centrală termoelectrică se construiește în Constanța, într-un proiect de sute de milioane de lei care va fi finalizat până în iunie 2026. Centrala va funcționa inițial pe gaz natural, dar este pregătită să utilizeze și hidrogen verde, ceea ce va permite orașului să facă tranziția către energie mai curată. Investiția este finanțată în mare parte prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și promite să asigure locuitorilor apă caldă și căldură la timp, la costuri mai sustenabile.

Noua centrală, pregătită pentru hidrogen verde

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a vizitat marți șantierul noii centrale de pe amplasamentul vechiului CET Palas.

„Am făcut azi o vizită de teren la Constanța, pe șantierul noii centrale termoelectrice care se ridică pe amplasamentul vechiului CET Palas. Este un pas uriaș pentru comunitatea de aici.

O investiție de sute de milioane de lei, finanțată în mare parte prin PNRR, prinde contur și va oferi eficiență energetică și mai multă siguranță pentru oameni, pentru familiile care vor avea căldură și apă caldă la timp și la costuri sustenabile.

Ce m-a impresionat este viziunea pe termen lung. Noua centrală va funcționa pe gaz natural, dar este deja pregătită să utilizeze hidrogen verde, ceea ce înseamnă că orașul are șansa să facă tranziția către o energie curată și durabilă. Este vorba aici de o investiție concretă, în desfășurare, cu termen de finalizare în iunie 2026″, a scris Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Hidrogenul verde este produs prin electroliza apei cu ajutorul energiei regenerabile, astfel încât emisiile de gaze cu efect de seră sunt mult mai mici decât în cazul hidrogenului gri, obținut din combustibili fosili.

Reabilitarea rețelelor termice, aproape finalizată

Ministrul a menționat și progresul lucrărilor de reabilitare a rețelelor primare de transport al energiei termice din oraș, finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM). Acestea sunt finalizate în proporție de peste 98%, ceea ce asigură transportul eficient al energiei termice către locuitori.

„Împreună, aceste proiecte asigură nu doar producția, ci și transportul eficient al energiei termice, un beneficiu direct pentru locuitorii Constanței.

Am apreciat discuțiile purtate cu primarul Vergil Chițac, care susține cu determinare aceste investiții pentru oraș. Este nevoie de implicare locală și de colaborare strânsă pentru ca aceste proiecte să devină realitate și să aducă schimbarea de care comunitatea are nevoie.

Constanța va avea o centrală modernă, capabilă să răspundă provocărilor climatice și nevoilor reale ale comunității. Aceasta este, pentru mine, investiția europeană concretă: proiecte care fac ca viața oamenilor să devină mai bună”, a subliniat Dragoș Pîslaru.

Beneficiile pentru locuitori și comunitate

Noua centrală va contribui la stabilitatea aprovizionării cu energie termică și va reduce dependența de combustibili tradiționali poluanți. În plus, pregătirea pentru utilizarea hidrogenului verde aduce Constanța mai aproape de obiectivele de reducere a emisiilor și de tranziție către energie durabilă.

Investiția va avea impact direct asupra locuitorilor prin reducerea costurilor și creșterea siguranței în furnizarea apei calde și a căldurii. În același timp, proiectul sprijină dezvoltarea infrastructurii energetice a orașului, oferind o soluție modernă și flexibilă pentru viitor.

Perspectivele proiectului

Finalizarea centralei este programată pentru iunie 2026, iar până atunci lucrările continuă atât pe partea de construcție, cât și pe cea de integrare a sistemelor moderne de producție și transport al energiei termice. Colaborarea dintre autoritățile locale și echipa de proiect este considerată crucială pentru respectarea termenelor și pentru eficiența investiției.

