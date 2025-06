Orașul din România în care plouă cel mai puțin pe tot parcursul anului. Este foarte popular

Ascunsă în inima Deltei Dunării, Sulina continuă să atragă atenția datorită caracteristicilor climatice rare și a trecutului său de port cosmopolit. Deși în prezent este o așezare izolată, fără spital și cu o populație în scădere – aproximativ 3.100 de locuitori conform ultimelor estimări – Sulina deține o serie de recorduri meteo impresionante și un trecut care fascinează.

Orașul cu cel mai scăzut nivel de precipitații din România

Dacă ești în căutarea unui loc însorit în România, Sulina este fără îndoială alegerea ideală. Conform statisticilor climatice pentru perioada 1961–2000, media anuală de precipitații în Sulina a fost de doar 268 mm. Prin comparație, la Stâna de Vale, cantitatea este de șase ori mai mare. Cele mai secetoase luni sunt martie (cu doar 14,7 mm), iar maximul este atins în septembrie (31,1 mm).

Anii 2003 (109,5 mm), 2000 (137,8 mm), 2022 (154,9 mm) și 2019 (157,9 mm) au fost printre cei mai secetoși din istoria orașului. În plus, Sulina se mândrește cu cele mai multe ore de strălucire solară din țară: în medie, 2.300 de ore/an. La polul opus, Vârful Omu și Predeal înregistrează sub 1.600 de ore.

Ierni blânde, veri temperate: un microclimat aparte

Clima blândă face ca Sulina să fie una dintre cele mai plăcute zone din România. Iarna, temperaturile rareori scad sub -5°C, iar vara sunt puține zile cu peste 30°C. În ultimii ani, minimele iernii nu au coborât sub -16°C, iar vara maximele nu au depășit 35°C. În 2020, au fost doar 19 zile cu minime sub 0°C, iar ninsorile sunt rare – în unele ierni abia se depune un strat subțire sau lipsesc cu desăvârșire.

Temperatura maximă absolută a fost de 37,5°C (20 august 1946), iar minima de -25,6°C (9 februarie 1929). Totuși, în ultimul deceniu, media anuală a fost constant peste +12°C, atingând +13,8°C în 2019.

Un port multicultural cu peste 20 de naționalități

Cu peste 120 de ani în urmă, Sulina era un oraș înfloritor datorită poziției sale strategice și prezenței Comisiunii Europene a Dunării – instituție care a adus dezvoltare economică și un aflux internațional. Orașul a adunat peste 5.000 de locuitori la începutul secolului XX, dintre care grecii și românii formau majoritatea, dar erau prezenți și indieni, senegalezi, etiopieni și alte etnii.

„Viaţa acestui mic port cosmopolit e originală şi interesantă. Are un farmec şi un pitoresc deosebit. Este unicul loc în ţară unde găseşti adevărata viaţă de port. Celelalte porturi ale noastre nu sunt decât oraşe. Sulina este numai port, nu are oraş”, scria Jean Bart în romanul său celebru Europolis (1933), o frescă literară a orașului în perioada sa de glorie.

De ce merită Sulina mai multă atenție în 2025

Astăzi, Sulina atrage prin liniște, peisaje deosebite, o plajă largă cu nisip fin și, bineînțeles, o vreme ideală pentru relaxare. Deși accesul se face doar pe apă, mulți turiști revin anual datorită unicității acestui loc. Totuși, lipsa infrastructurii medicale și migrația populației tinere sunt probleme persistente.

Palatul Comisiunii Europene a Dunării, cea mai mare clădire din oraș, amintește de vremurile de aur și are nevoie urgentă de restaurare pentru a reda Sulinei strălucirea de altădată.