Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 21:21
de Badea Violeta

Oraşul din România care cunoaşte o creştere economică importantă. Va fi ca o „mică Geneva”, aici trebuie investit: „Zonă elitistă, exclusivistă”

ACTUALITATE
Oraşul din România care cunoaşte o creştere economică importantă. Va fi ca o
Localitatea din Romania care inregistreaza un boom economic. Sursa foto: Profimedia

În România, acest oraș se menține drept lider pe piața imobiliară, captivând atenția investitorilor locali și internaționali. Chiar dacă prețurile sunt mari, specialiștii prevăd o evoluție spectaculoasă. Un expert în educație financiară îl descrie ca pe o ”mică Geneva” și îl consideră o zonă strategică pentru investiții.

Orașul din România care atrage investiții și se dezvoltă rapid

Cluj-Napoca a devenit, în ultimii ani, un magnet pentru investitorii imobiliari, datorită dinamismului său economic și nivelului ridicat de dezvoltare urbană.

Claudiu Trandafir, Chief Strategy & Financial Education Officer, a vorbit recent în podcastul ”Pastila lui Curteanu” despre oportunitățile pe care le oferă orașul, afirmând: ”Zona asta centrală, semicentrală, va fi foarte galantă, foarte frumoasă. Ăsta e vibe-ul pe care mie mi-l dă acum Clujul. În continuare consider că Clujul are o oportunitate de investiție imensă.”

Vezi și:
Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă
Orașul din România cu cele mai multe credite ipotecare. Românii cu Brașov sau București sunt mai precauți la investiții imobiliare

Expertul vede municipiul transilvănean ca pe un loc cu potențial enorm de creștere pe termen lung: ”Știi cum văd eu Clujul acum? O mică Geneva a României. La nivelul ăla o să fie Cluj”, a adăugat acesta.

Piața imobiliară, între percepții și realitate

Potrivit lui Claudiu Trandafir, piața imobiliară din Cluj nu și-a atins încă vârful, chiar dacă prețurile pot părea ridicate la prima vedere.

”Dacă ceva ni se pare scump azi, peste cinci ani o să ni se pară ieftin. Piața imobiliară din Cluj are mult potențial, enorm chiar”, explică acesta.

Analistul subliniază și interdependența dintre sectorul financiar și cel imobiliar, arătând că evoluția pieței de locuințe este strâns legată de accesul la finanțare și de dinamica investițiilor.

@cluj.1 Claudiu Trandafir: Clujul va fi precum Geneva. Peste 5 ani, Clujul de astăzi o să ni se pară ieftin #cluj #clujnapoca #imobiliare #constructii #constructiiclujnapoca #claudiutrandafir #geneva ♬ original sound – Cluj 1

Clujul, lider detașat pe piața imobiliară din România

Datele Deloitte Property Index 2025 confirmă ascensiunea orașului: România ocupă locul al patrulea în Europa la capitolul locuințe accesibile, cu un preț mediu de 1.676 euro/mp.

Cluj-Napoca depășește însă consistent media națională, ajungând la 2.770 euro/mp – cel mai mare preț din țară. Brașovul este pe locul doi, cu 1.897 euro/mp, iar Bucureștiul pe trei, cu 1.757 euro/mp. Această diferență reflectă cererea ridicată, dezvoltările imobiliare intense și atractivitatea orașului pentru investitori.

Pentru mulți analiști, Clujul nu mai este doar un centru universitar și IT, ci un adevărat pol economic și imobiliar, comparabil cu cele mai dezvoltate orașe din Europa Centrală.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Trump și Xi fac pași spre un acord pentru TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud
Trump și Xi fac pași spre un acord pentru TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud
Rusia profită din plin de asasinarea lui Charlie Kirk pentru a amplifica polarizarea din SUA, arată un raport
Rusia profită din plin de asasinarea lui Charlie Kirk pentru a amplifica polarizarea din SUA, arată un raport
Cât costă un sejur în Turcia pentru vara lui 2026? Mulţi români îşi caută deja vacanţe
Cât costă un sejur în Turcia pentru vara lui 2026? Mulţi români îşi caută deja vacanţe
Se lansează cel mai lung zbor cu avionul. Va dura 29 de ore şi va lega două oraşe mari ale lumii
Se lansează cel mai lung zbor cu avionul. Va dura 29 de ore şi va lega două oraşe mari ale lumii
Sepiile demonstrează abilități cognitive comparabile cu cele ale copiilor, conform cercetătorilor VIDEO
Sepiile demonstrează abilități cognitive comparabile cu cele ale copiilor, conform cercetătorilor VIDEO
Domeniul din România care trimite 90% din marfă la export. Românii nu au bani să cumpere aceste produse
Domeniul din România care trimite 90% din marfă la export. Românii nu au bani să cumpere aceste produse
OpenAI introduce controale parentale după cazuri tragice legate de ChatGPT
OpenAI introduce controale parentale după cazuri tragice legate de ChatGPT
Şoferiţa care a condus băută și cu permisul suspendat, arestată preventiv. Tânăra a accidentat mortal un jandarm, în Popești-Leordeni
Şoferiţa care a condus băută și cu permisul suspendat, arestată preventiv. Tânăra a accidentat mortal un jandarm, în Popești-Leordeni
Revista presei
Adevarul
„Prințesa fantomă” din Maroc a apărut pe neașteptate în public, după ani de absență. Cine este Lalla Salma
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Toţi se aşteptau să îl vadă în faţa altarului. Artistul din România care a rupt brusc logodna de 5 ani
Playtech Știri
Horoscopul financiar 22-28 septembrie. Zodiile care au parte de belşug în următoarele zile
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă destinul din 22 septembrie. Norocul le bate la uşă, în sfârşit
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...