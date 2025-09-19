Oraşul din România care cunoaşte o creştere economică importantă. Va fi ca o „mică Geneva”, aici trebuie investit: „Zonă elitistă, exclusivistă”

În România, acest oraș se menține drept lider pe piața imobiliară, captivând atenția investitorilor locali și internaționali. Chiar dacă prețurile sunt mari, specialiștii prevăd o evoluție spectaculoasă. Un expert în educație financiară îl descrie ca pe o ”mică Geneva” și îl consideră o zonă strategică pentru investiții.

Orașul din România care atrage investiții și se dezvoltă rapid

Cluj-Napoca a devenit, în ultimii ani, un magnet pentru investitorii imobiliari, datorită dinamismului său economic și nivelului ridicat de dezvoltare urbană.

Claudiu Trandafir, Chief Strategy & Financial Education Officer, a vorbit recent în podcastul ”Pastila lui Curteanu” despre oportunitățile pe care le oferă orașul, afirmând: ”Zona asta centrală, semicentrală, va fi foarte galantă, foarte frumoasă. Ăsta e vibe-ul pe care mie mi-l dă acum Clujul. În continuare consider că Clujul are o oportunitate de investiție imensă.”

Expertul vede municipiul transilvănean ca pe un loc cu potențial enorm de creștere pe termen lung: ”Știi cum văd eu Clujul acum? O mică Geneva a României. La nivelul ăla o să fie Cluj”, a adăugat acesta.

Piața imobiliară, între percepții și realitate

Potrivit lui Claudiu Trandafir, piața imobiliară din Cluj nu și-a atins încă vârful, chiar dacă prețurile pot părea ridicate la prima vedere.

”Dacă ceva ni se pare scump azi, peste cinci ani o să ni se pară ieftin. Piața imobiliară din Cluj are mult potențial, enorm chiar”, explică acesta.

Analistul subliniază și interdependența dintre sectorul financiar și cel imobiliar, arătând că evoluția pieței de locuințe este strâns legată de accesul la finanțare și de dinamica investițiilor.

Clujul, lider detașat pe piața imobiliară din România

Datele Deloitte Property Index 2025 confirmă ascensiunea orașului: România ocupă locul al patrulea în Europa la capitolul locuințe accesibile, cu un preț mediu de 1.676 euro/mp.

Cluj-Napoca depășește însă consistent media națională, ajungând la 2.770 euro/mp – cel mai mare preț din țară. Brașovul este pe locul doi, cu 1.897 euro/mp, iar Bucureștiul pe trei, cu 1.757 euro/mp. Această diferență reflectă cererea ridicată, dezvoltările imobiliare intense și atractivitatea orașului pentru investitori.

Pentru mulți analiști, Clujul nu mai este doar un centru universitar și IT, ci un adevărat pol economic și imobiliar, comparabil cu cele mai dezvoltate orașe din Europa Centrală.