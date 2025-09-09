Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 08:15
de Ana Ionescu

Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini

Eveniment
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață în județul Constanța FOTO: Arhiva

Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață în județul Constanța, unde un microbuz cu 15 persoane la bord s-a ciocnit cu un autoturism. În urma impactului, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, pentru a putea gestiona rapid situația.

Potrivit ISU Constanța, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 07:20. Salvatorii au fost anunțați că există posibilitatea ca o persoană din autoturism să fie încarcerată.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare, ambulanțe SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, pentru a acorda îngrijiri victimelor și pentru a transporta răniții la spital.

Pentru gestionarea eficientă a situației, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Constanța.

 La acest eveniment au fost alocate 1 mașină de stingere, 1 echipaj de descarcerare, 9 ambulanțe SMURD și 3 autospeciale pentru transport victime multiple. În evenimentul rutier sunt implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz și 1 din autoturism.

Misiunea este în dinamică.

Știre în curs de actualizare

