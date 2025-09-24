Oraşul din Europa cu cea mai ieftină bere. Plăteşti mai puţin de 4 lei pe o sticlă

Un studiu recent care compară prețurile de bere din orașele europene a scos la iveală un detaliu surprinzător: în Taranto (Italia), prețul unei beri de tip domestic într-un magazin/local poate ajunge la aproximativ 0,82 USD pentru o sticlă de 0,5 litri. Aceasta înseamnă că berea costă mai puțin de 4 lei la cursul de schimb actual, plasând Taranto pe poziția de top drept orașul european unde berea este extrem de ieftină.

De ce Taranto are astfel de prețuri mici la bere

Potrivit datelor Numbeo și altor surse de cost al vieții, Taranto se regăsește într-o categorie în care prețurile pentru produsele locale alimentare și bunuri de consum sunt mult mai accesibile decât în alte părți din Italia. De exemplu, berea domestică de 0,5 L poate costa în medie ≈ 1,28 €, dar există locale/magazine unde se găsește și la prețuri mai mici.

Studiul „Does this Italian town sell the world’s cheapest beer?” plasează Taranto pe primul loc în topul orașelor europene cu bere cel mai ieftin, având un preț mediu de £0.65 pentru o sticlă, ceea ce este cu 11,5 de ori mai puțin decât într-un oraș oarecare considerat drept cel mai scump pentru bere, potrivit sursei.

Taranto: orașul, contextul și câteva detalii importante

Taranto este un oraș din sudul Italiei, regiunea Apulia, un port important și bază navală, cu o istorie ce datează din Grecia antică (colonia Sparta), fiind unul din orașele-cheie ale Magna Grecia. Are aproximativ 185.909 locuitori în zona administrativă propriu-zisă, conform datelor din 2025.

Orașul este cunoscut pentru importanța sa strategică, pentru industria navală, pentru port, dar și pentru cultura locală. În ceea ce privește costul vieții, Taranto se situează mai jos decât orașele mari din Italia, ceea ce se reflectă în preţurile bunurilor alimentare și ale băuturilor.

Cum se compară Taranto cu alte orașe italiene

Un alt raport comparativ între Taranto și Bari sau Lecce arată că berea domestică (la draft sau tip sticlă locală) este semnificativ mai ieftină în Taranto decât în aceste orașe mai centrale sau turistice. De exemplu, berea domestică la tip pint draft costă aproximativ 3,50 € în Bari, dar în Taranto prețul poate fi în jur de 3,00 € sau chiar mai puțin când sunt oferte sau în locuri mai puțin turistice.

Implicații pentru turiști și localnici

Pentru localnici, prețurile mai mici la bere înseamnă un cost de viață ceva mai suportabil — mai ales pentru cei care consumă moderat – întrucât alcoolul mai ieftin este unul dintre factorii care ridică cheltuielile zilnice în orașele turistice.

Pentru turiști, Taranto poate fi o destinație avantajoasă dacă planifică să savureze mâncare și băuturi locale fără să plătească prețuri premium. Această diferență de preț devine și mai vizibilă în comparație cu orașele nordice sau cele foarte turistice, unde o bere domestică poate să coste de două-trei ori mai mult.

Limitări și context suplimentar

Este important de menționat că prețurile variază în funcție de tipul de local (bar, restaurant, magazin), de mărime și tipul berii (locală sau importată). Prețul de sub 1 USD/0,5 L este specific berei domestice, în locuri locale, nu în restaurante sau puburi scumpe. De asemenea, evoluția cursului de schimb și taxele locale pot influența semnificativ aceste cifre.

Taranto se remarcă astăzi ca orașul european în care berea domestică are unul dintre cele mai mici prețuri pentru o sticlă de 0,5 litri – sub 4 lei la conversie, într-o situație relativ normală de piață locală. Aceasta face din Taranto un punct de interes pentru cei care caută destinații accesibile din punct de vedere al costului vieții.