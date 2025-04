Oraşul de sub pământ al României. Parcul de distracţii la peste 100 de metri adâncime cucereşte europenii

Oraşul de sub pământ al României găzduiește cel mai spectaculos parc tematic subteran din Europa, în interiorul unei vechi mine de sare. Construit la peste 100 de metri adâncime, îi cucerește pe străini, atrage an de an un număr impresionant de vizitatori.

Salina Turda este una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice subterane din România și din Europa. Situată în orașul Turda, județul Cluj, ea combină istoria mineritului de sare cu un parc tematic futurist, aflat la sute de metri sub pământ.

Exploatarea sării în zonă datează din epoca romană. Salina actuală a fost folosită intens între sec. XVII–XX, fiind închisă în 1932 din motive economice. În perioada comunistă a fost folosită ca depozit – inclusiv de brânzeturi. Redeschisă pentru turism în 2010, după o restaurare amplă, devenind rapid una dintre cele mai vizitate destinații din Transilvania.

Ce poți vedea în Salina Turda:

Mina Rudolf – Cea mai mare și spectaculoasă galerie (aprox. 42 m adâncime). Aici găsești roată panoramică, teren de minigolf, mese de biliard, piste de bowling, amfiteatru și locuri de relaxare.

Mina Terezia – Adâncime de peste 120 metri. Are un lac subteran cu bărci care pot fi închiriate. Atmosferă ireală, cu iluminat futurist care scoate în evidență formațiunile de sare.

– Adâncime de peste 120 metri. Are un lac subteran cu bărci care pot fi închiriate. Atmosferă ireală, cu iluminat futurist care scoate în evidență formațiunile de sare. Sala Crivacului – Adăpostește un crivac (utilaj de extracție) din lemn unic în Europa, folosit în sec. XIX.

– Adăpostește un crivac (utilaj de extracție) din lemn unic în Europa, folosit în sec. XIX. Galeria Franz Josef – Tuneluri impresionante, cu pereți de sare strălucitoare.

Inclusă în topurile celor mai impresionante locuri subterane din lume

Temperatura este constantă în salină, situată în jurul valorii de 10-12 grade Celsius tot timpul anului. Umiditatea moderată și aerul bogat în ioni de sare face acest loc unul excelent pentru afecțiuni respiratorii. Acolo se organizează frecvent tabere de salinoterapie pentru copii și adulți.

Salina Turda a fost inclusă de Business Insider și CNN în topurile celor mai impresionante locuri subterane din lume, fiind considerată un „Disneyland al subteranului”.

La Salina Turda se poate ajunge ușor din Cluj-Napoca – un drum de aproximativ 40 de minute de mers cu mașina. Este deschisă zilnic, orele pot varia ușor în funcție de sezon. Prețurile variază, se aplică reduceri pentru elevi, studenți, pensionari.

