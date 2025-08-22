Orașul care vrea să limiteze utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi. Legătura cu problemele de sănătate cauzate de folosirea telefonului

Municipalitatea din Toyoake, un oraș cu 68.000 de locuitori din centrul Japoniei, a stârnit dezbateri aprinse după ce a propus o măsură neobișnuită: limitarea timpului petrecut pe smartphone la maximum două ore pe zi, în afara activităților de muncă sau studiu. Deși inițiativa nu presupune sancțiuni și are doar caracter de recomandare, ideea a aprins rapid discuții pe rețelele de socializare, unde mulți consideră că este imposibil de pus în practică.

Primarul Masafumi Koki a explicat că această decizie vine în urma îngrijorărilor legate de impactul negativ al utilizării excesive a dispozitivelor mobile asupra sănătății fizice și psihice, de la tulburări de somn până la dificultăți de concentrare.

De ce a fost propusă măsura în Toyoake

Edilul orașului a subliniat, conform presei străine, că scopul principal este prevenirea problemelor de sănătate generate de dependența de telefoane. Autoritățile locale au inclus în proiect și recomandări speciale pentru copii: elevii de școală primară ar trebui să nu mai folosească smartphone-ul după ora 21:00, iar colegii lor mai mari după ora 22:00.

Această inițiativă vine pe fondul unor date oficiale care arată că tinerii japonezi petrec, în medie, peste cinci ore pe zi online. Agenția guvernamentală pentru copii și familii avertiza încă din martie că aceste obiceiuri digitale pot afecta serios echilibrul emoțional și calitatea somnului.

Un precedent există deja în regiunea Kagawa, unde în 2020 autoritățile au încurajat limitarea timpului de jocuri video la o oră în timpul săptămânii și o oră și jumătate în weekend. Tot acolo s-a recomandat și restricționarea utilizării smartphone-urilor după o anumită oră de seară, în funcție de vârstă.

Reacțiile utilizatorilor și criticile primite

Anunțul administrației din Toyoake a provocat reacții puternice pe rețelele de socializare. Mulți internauți au considerat că două ore pe zi sunt insuficiente chiar și pentru activități de bază, cum ar fi vizionarea unui film sau citirea unei cărți digitale. Unii au subliniat că decizia ar trebui să rămână strict la latitudinea familiilor și nu să fie impusă de autorități, chiar și sub formă de recomandare.

Primarul a încercat să tempereze criticile, explicând că textul nu este unul obligatoriu și nu va fi însoțit de penalizări. În plus, a insistat asupra faptului că telefoanele sunt „utile și esențiale” în viața de zi cu zi, însă utilizarea lor trebuie să fie echilibrată. Proiectul urmează să fie revizuit și supus aprobării săptămâna viitoare, iar dacă va trece de vot, ar putea intra în vigoare din luna octombrie.

Între sănătate publică și libertate personală

Dezbaterea stârnită la Toyoake aduce în prim-plan una dintre cele mai delicate probleme ale societății moderne: echilibrul dintre sănătatea publică și libertatea personală. Pe de o parte, studiile confirmă că utilizarea excesivă a smartphone-urilor afectează somnul, atenția și chiar relațiile sociale. Pe de altă parte, telefonul mobil a devenit un instrument indispensabil pentru informare, divertisment și comunicare.

Chiar dacă recomandarea nu este obligatorie, inițiativa ridică o întrebare esențială: cât de mult ar trebui să intervină autoritățile în obiceiurile digitale ale cetățenilor? Unii văd în această propunere o încercare de a responsabiliza comunitatea și de a proteja mai ales generațiile tinere, în timp ce alții o percep ca pe o ingerință în viața privată.

Cazul Toyoake ar putea deschide calea către noi reglementări sau cel puțin către o discuție mai amplă despre dependența de tehnologie. Indiferent de decizia finală, este clar că problema timpului petrecut pe telefon nu mai poate fi ignorată, iar orașul japonez a reușit deja să atragă atenția lumii asupra acestui subiect sensibil.