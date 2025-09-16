Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025

Indexul de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, oferă o radiografie completă a mobilității urbane din România. Analiza arată că tiparul clasic al orelor de vârf s-a schimbat, ora de prânz devenind cel mai aglomerat moment al zilei.

În timp ce orașele mici precum Reșița, Giurgiu și Călărași reușesc să ofere locuitorilor un trafic fluent, Bucureștiul rămâne campionul absolut al timpului pierdut în ambuteiaje: peste 12 zile de lucru anual – echivalentul a mai mult de jumătate din concediul legal al unui angajat.

Cum arată România în mișcare

Indexul compară circulația din zilele lucrătoare cu traficul liber de duminică dimineața, pentru a măsura gradul real de congestie. Rezultatele arată că în orașele mici mobilitatea este constantă și eficientă: un locuitor din Reșița, Giurgiu sau Călărași pierde doar 3–3,5 zile pe an din cauza blocajelor.

La polul opus, marile centre urbane – București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași – înregistrează pierderi semnificative de timp. Capitala rămâne excepția majoră, cu un ETTR (Excess Travel Time Ratio) de 45% și cu peste 12,7 zile pierdute anual. Timișoara și Iași depășesc și ele pragul de 9 zile.

Surprizele vin din partea orașelor medii: Oradea urcă spectaculos 17 locuri față de 2024, în timp ce Alba Iulia și Bistrița câștigă câte 8 poziții. Brăila și Galați, deși depășesc 150.000 de locuitori, intră în „zona verde” a clasamentului, cu 3,6–4,3 zile pierdute pe an.

Cum explică autoritățile aceste schimbări

Primarul Reșiței, Ioan Popa, spune că investițiile în infrastructură au schimbat radical mobilitatea locală: „Finalizarea lucrărilor la linia de tramvai și modernizarea arterelor au redus presiunea asupra traficului rutier. Reșița devine un oraș mai prietenos și mai aproape de standardele europene.”

La Oradea, explicațiile vin din investițiile masive în pasaje, bulevarde lărgite și conectarea la autostradă. „Deschiderea celor opt pasaje subterane, sistemul de semaforizare inteligentă și extinderea centurii au redus semnificativ blocajele”, a precizat Sebastian Marchiș, directorul Direcției Tehnice din Primărie.

În schimb, Cluj-Napoca, Alexandria sau Brașov marchează căderi abrupte în clasament, cauzate de șantiere prelungite și presiuni noi asupra rețelelor rutiere.

Prânzul devine noul vârf de trafic

O noutate a ediției din 2025 este schimbarea tiparului zilnic: cele mai mari blocaje nu mai sunt dimineața sau seara, ci între orele 11:00 și 14:00. Explicația ține de programele flexibile de muncă, transportul alternativ și livrările tot mai frecvente.

„Dacă prânzul este noul moment critic, măsurile de mobilitate trebuie adaptate acestui interval, nu doar orelor clasice de rush hour”, subliniază Florian Filat, Director Executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare.

Un impact direct asupra calității vieții

Specialiștii atrag atenția că traficul nu înseamnă doar kilometri parcurși mai lent, ci și timp de viață pierdut. „Fiecare zi pierdută în trafic înseamnă mai puțin timp cu familia, mai puțină odihnă și mai puțină libertate personală”, avertizează Filat.

Indexul de Trafic este parte a CITY INDEX 2025, barometrul anual al performanței urbane, care analizează 41 de municipii reședință de județ pe baza a 51 de indicatori. Analiza completă va fi publicată la finalul lunii octombrie.