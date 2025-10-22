Ultima ora
ACTUALITATE
Oraşele din România în care locuitorii trăiesc peste media europeană. Întrec chiar şi Madridul, Milano sau Roma
Cluj-Napoca. Sursa foto: Profimedia

România continuă să surprindă prin contrastul dintre regiunile sale economice. Potrivit celor mai recente date Eurostat, două orașe din țară au reușit să depășească nu doar media Uniunii Europene în privința puterii de cumpărare, ci și unele dintre cele mai dezvoltate capitale vestice. Bucureștiul și Clujul se numără printre cele mai prospere zone ale Europei.

Ce arată datele Eurostat despre România

În 2023, PIB-ul pe locuitor la nivelul Uniunii Europene a ajuns la 38.100 PPS (unități de putere de cumpărare), în creștere față de 36.000 PPS în anul precedent. PPS-ul este un indicator care măsoară mai exact standardul de viață, luând în calcul prețurile locale, nu doar valoarea nominală a produselor.

Surprinzător pentru mulți, Bucureștiul a depășit cu mult această medie, atingând un nivel de 87.400 PPS – mai mult decât dublul valorii europene și peste nivelul unor orașe importante din sudul Europei, precum Roma, Milano sau Madrid. Capitala României a devenit astfel un veritabil pol economic regional, datorită investițiilor, salariilor mai ridicate și prezenței tot mai mari a companiilor multinaționale.

Pe locul al doilea în topul național se situează Cluj-Napoca, unde PIB-ul per capita este de 43.500 PPS, peste media Uniunii Europene. Orașul din inima Transilvaniei s-a transformat în ultimii ani într-un centru IT și universitar de prim rang, cu o economie locală diversificată și un nivel de trai semnificativ peste alte regiuni ale țării.

Care sunt cele mai bogate și cele mai sărace regiuni europene

La nivel european, regiunile irlandeze Dublin (139.500 PPS) și South-West (137.300 PPS) conduc clasamentul prosperității, urmate de Wolfsburg (136.500 PPS) din Germania și Paris (126.900 PPS).

Aceste zone concentrează sedii de mari corporații, activități industriale performante și o productivitate ridicată, ceea ce le asigură un standard de viață excepțional.

Pe de altă parte, contrastul rămâne puternic. Cele mai scăzute niveluri de PIB pe cap de locuitor au fost înregistrate în Mayotte (Franța) – 10.500 PPS, Haskovo (11.000 PPS) și Silistra (11.100 PPS), ambele din Bulgaria.

Unde se situează restul României

În timp ce Bucureștiul și Clujul confirmă trendul de dezvoltare accelerată, restul țării rămâne în continuare sub media europeană. Potrivit Eurostat, majoritatea regiunilor românești și bulgare se află în partea de jos a clasamentului, cu niveluri de sub 15.000 PPS pe locuitor.

Diferența uriașă dintre capitală și restul regiunilor arată că România are o economie profund dezechilibrată. Cu toate acestea, performanța Bucureștiului și a Clujului demonstrează că investițiile, educația și infrastructura pot transforma orașele în adevărate motoare ale prosperității europene.

