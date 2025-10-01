Orașele cu cele mai mari facturi la încălzire în 2025. Unele primării reduc ajutorul pentru populație

Românii intră în sezonul rece din 2025 cu teama unor facturi tot mai mari la întreținere. Eliminarea plafonării la energie și diminuarea subvențiilor pentru gigacalorie în anumite orașe fac ca iarna aceasta să fie una deosebit de dificilă pentru mulți locuitori. Dacă în unele localități autoritățile locale au decis să mențină sprijinul pentru populație, în altele costul încălzirii crește considerabil.

Prețul gigacaloriei, neschimbat în București

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat la Digi24 că bucureștenii vor plăti aceleași tarife ca în iarna trecută pentru încălzire.

„Nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față. Cred că obligația noastră este să mergem mai departe cu aceste investiții și abia atunci când avem un sistem echilibrat și predictibil, să discutăm despre modificarea prețurilor pe care le plătesc bucureștenii”, a spus edilul.

El a adăugat că singura soluție pentru reducerea cheltuielilor rămâne modernizarea rețelei de termoficare: „Ca să micșorăm subvenția înseamnă să reabilităm cât mai mult din sistemul de termoficare, ca pierderile să scadă”. Astfel, bucureștenii plătesc în continuare 330 de lei pe gigacalorie.

Cel mai mare preț, la Timișoara

Situația este însă diferită în alte orașe din țară. În Mangalia, gigacaloria costă 400 lei, în timp ce la Oradea prețul a ajuns la 435 lei, cu posibilitatea unor noi majorări. La Timișoara, unde primăria a redus subvenția, populația plătește deja 466 lei pe gigacalorie. Pentru un apartament cu două camere, acest tarif înseamnă facturi mai mari cu aproximativ 100 de lei față de anul trecut.

În Constanța, locuitorii achită 350 lei, în Buzău prețul urcă la 377 lei, iar în Brașov gigacaloria este ceva mai accesibilă – 280 lei fără TVA. Totuși, în multe dintre aceste orașe, costul real de producție al gigacaloriei depășește 1.000 lei, ceea ce înseamnă că primăriile acoperă diferențe uriașe prin subvenții. În unele cazuri, acestea ajung la peste 700–800 de lei per gigacalorie. Situația este și mai dificilă în Bacău, unde primarul Lucian Viziteu a anunțat o reducere semnificativă a sprijinului pentru încălzire.

Situația la Bacău și Brașov

„De altfel, este un act normativ care ne obligă, toate primăriile, să reducem subvenția până la zero în 2030. Anul acesta am accelerat și am scăzut-o și mai mult, deoarece nu mai sunt fonduri. Guvernul României de aproximativ doi ani de zile a închis mecanismul prin care distribuiau, sprijineau cumva populația pentru sezonul de iarnă”, a declarat edilul.

El a precizat că facturile pentru băcăuani vor crește cu aproximativ 25%: „Efectiv, nu mai sunt bani… Guvernul a luat o parte dintre cotele din impozitele pe venit și nu le mai distribuie primăriilor fără nicio explicație”, a adăugat Viziteu.

La Brașov, primarul George Scripcaru spune că sistemul de termoficare deservește doar circa 5.000 de abonați, însă sunt în derulare investiții majore pentru modernizarea rețelei.