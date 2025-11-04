Oracle ar concedia sute de angajați în România: restructurare majoră pe fondul tranziției către inteligența artificială

Gigantul american Oracle este în centrul unei ample operațiuni de restructurare care afectează inclusiv birourile sale din România. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aproximativ 400 de angajați din filialele locale ar fi fost anunțați că vor fi concediați, într-o mișcare ce face parte dintr-un plan global de reorganizare. Deocamdată, compania nu a emis un comunicat oficial privind situația, însă valul de disponibilizări confirmă tendința de transformare rapidă pe care Oracle o traversează, pe fondul expansiunii în domeniul inteligenței artificiale.

În ultimele luni, surse din industria IT au relatat că Oracle a aplicat măsuri similare în SUA, disponibilizând peste 100 de angajați în statul Washington și peste 250 în California. Deși compania nu a confirmat public cifrele, tot mai multe rapoarte sugerează că restructurările ar putea afecta mii de persoane la nivel mondial.

În România, Oracle este una dintre cele mai mari companii IT, cu peste 4.400 de angajați și afaceri cumulate de 1,66 miliarde de lei în 2024 – o creștere de peste 23% față de anul precedent. Grupul operează prin trei entități locale majore: Oracle România, Oracle Global Services România și Oracle Sovereign Cloud.

Dintre acestea, Oracle România rămâne cea mai puternică subsidiară, cu afaceri de aproape 964 de milioane de lei și un profit net de 8,6 milioane, de peste patru ori mai mare decât în 2023. În paralel, Oracle Sovereign Cloud a raportat o creștere de 44% a veniturilor, până la 173,5 milioane de lei, iar rezultatul net a urcat cu 30%, la 6,1 milioane de lei.

Totuși, Oracle Global Services România a încheiat anul 2024 cu pierderi de peste 12 milioane de lei, după ce în 2023 raportase un profit net de 18,3 milioane. Compania a continuat totuși să angajeze, ajungând la peste 1.700 de salariați.

Aceste cifre arată o piață locală solidă, dar supusă presiunilor globale. În condițiile în care Oracle își reorganizează structurile și investește masiv în tehnologii AI, disponibilizările par a fi o consecință a schimbărilor strategice mai largi.

Inteligența artificială schimbă modelul de business

Restructurările de la Oracle nu sunt un caz izolat. În septembrie 2025, mai multe publicații americane au relatat că gigantul trece printr-o etapă profundă de transformare, direcționând o parte importantă a resurselor către dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială și servicii cloud avansate.

Tranziția presupune o reducere a echipelor tradiționale de suport și o repoziționare a resurselor către domenii precum machine learning, managementul datelor și automatizarea proceselor. Potrivit unor analiști, Oracle se aliniază astfel la trendul urmat de alți giganți din tehnologie, precum Google, Microsoft sau Amazon, care au trecut prin valuri similare de concedieri în paralel cu investițiile masive în AI.

Pentru angajații din România, efectele acestei tranziții sunt resimțite direct. Sursele citate de publicația Profit.ro afirmă că restructurările afectează în special departamentele non-tehnice și de suport, însă ar putea include și unele echipe de dezvoltare care urmează să fie automatizate sau integrate în centre regionale mai mari.

Pe termen lung, Oracle urmărește să își consolideze poziția pe piața globală a serviciilor cloud și să crească profitabilitatea prin eficientizarea operațiunilor. În anul fiscal 2025, încheiat la 28 februarie, compania a raportat venituri de 55,7 miliarde de dolari, în creștere cu peste 6% față de anul anterior — dovadă că strategia de migrare spre AI începe să dea rezultate.

Impactul asupra pieței IT locale și perspectiva angajaților

Piața IT din România a devenit un pilon esențial pentru marile companii globale, datorită competenței forței de muncă și costurilor competitive. În acest context, decizia Oracle de a reduce sute de posturi ridică întrebări despre stabilitatea locurilor de muncă în sector și despre direcția în care se îndreaptă industria.

Specialiștii în resurse umane estimează că o parte dintre angajații afectați se vor putea reorienta rapid, întrucât cererea pentru programatori, analiști de date și experți în AI rămâne ridicată. Totuși, pentru personalul administrativ și de suport, tranziția ar putea fi mai dificilă, în lipsa unor programe de reconversie profesională.

Pe de altă parte, restructurarea ar putea reprezenta o etapă de optimizare pentru Oracle România. Compania rămâne una dintre cele mai profitabile entități IT din țară și un angajator strategic pentru mii de specialiști. În plus, există posibilitatea ca o parte dintre posturile desființate să fie înlocuite, pe termen mediu, cu roluri noi legate de dezvoltarea și implementarea soluțiilor AI.

Deși Oracle nu a emis un comunicat oficial, surse din interior afirmă că procesul de reorganizare va continua până la finalul anului fiscal 2026. Compania își propune să devină mai suplă, mai inovatoare și mai competitivă într-o industrie în care inteligența artificială devine rapid noul standard.

Pentru angajații afectați, vestea concedierilor este dură. Dar pentru piața IT românească, acest moment ar putea marca începutul unei noi etape – una în care adaptarea la tehnologiile emergente devine cheia supraviețuirii profesionale.