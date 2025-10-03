Oprirea locației pe telefon nu te scapă de urmărire: Ce trebuie să știi dacă vrei să te „faci pierdut”

Chiar dacă oprești serviciul de localizare de pe telefon, companiile și aplicațiile pot afla în continuare unde te afli prin alte metode mai puțin evidente.

Mulți utilizatori de smartphone cred că prin dezactivarea opțiunii „Location” din setările rapide scapă de orice formă de urmărire.

În realitate, acest buton dezactivează doar funcția GPS, iar localizarea prin satelit este doar una dintre numeroasele tehnici prin care dispozitivele noastre pot fi urmărite.

În 2025, urmărirea digitală a devenit atât de avansată încât telefoanele pot fi localizate chiar și fără GPS sau conexiune celulară activă.

Cum pot fi urmărite telefoanele chiar și fără GPS

Chiar dacă scoți cartela SIM sau dezactivezi rețeaua mobilă, aplicațiile și site-urile web pot obține coordonatele tale prin adresa IP. Aceasta este asociată furnizorului de internet și poate fi corelată cu baze de date publice pentru a indica orașul sau zona exactă în care te afli.

La fel de important este și rolul rețelelor Wi-Fi. Telefoanele scanează constant mediul înconjurător pentru a detecta rețele disponibile, iar aplicațiile pot folosi puterea semnalului pentru a estima distanța față de un punct de acces.

Coroborate cu baze de date ce conțin milioane de routere și coordonatele lor GPS, aceste informații pot determina locația cu o precizie de câțiva metri.

În plus, Bluetooth-ul contribuie la o localizare și mai exactă. Combinația dintre Wi-Fi, IP și Bluetooth, alături de algoritmi de învățare automată, permite o acuratețe ce poate ajunge chiar la nivel de centimetri.

O altă metodă des întâlnită este stocarea „ultimei locații cunoscute”. Dacă o aplicație a avut acces anterior la coordonatele tale, poate reconstitui traseele pe baza istoricului, chiar dacă ulterior ai restricționat accesul la GPS.

În plus, senzorii interni ai telefonului, precum accelerometrul sau giroscopul, pot indica mișcările și viteza, sugerând dacă ești la volan, pe jos sau cu bicicleta.

Google și browserele adaugă niveluri suplimentare de urmărire

Navigatoarele web pot solicita acces la poziția ta printr-un simplu API, iar uneori îți memorează locația prin cookie-uri sau scripturi. Chiar și după ce dezactivezi accesul, aceste date pot rămâne stocate și partajate între site-uri.

Un exemplu relevant este Google Maps Timeline. Funcția, activată implicit pentru unele conturi mai vechi, păstrează un istoric complet al locurilor vizitate, incluzând adrese, trasee și mijloace de deplasare. Practic, utilizatorii pot consulta o „hartă a vieții lor digitale”, accesibilă direct din aplicație.

Cum poți reduce, totuși, urmărirea telefonului

Deși nu există o metodă absolut sigură de a opri complet monitorizarea, există câteva măsuri care reduc riscurile. Este recomandat să verifici periodic setările de permisiuni și să refuzi accesul la locație pentru aplicațiile care nu au nevoie reală de el. În plus, dezactivarea Wi-Fi și Bluetooth atunci când nu sunt utilizate limitează sursele de date suplimentare.

Totodată, pentru utilizatorii de conturi Google, dezactivarea opțiunii Location History din Maps este o măsură importantă.

În cazuri extreme, unii recurg la utilizarea unor huse speciale de tip Faraday, care blochează complet semnalul, dar aceasta rămâne o soluție mai degrabă tehnică și incomodă pentru utilizarea zilnică.

În concluzie, în 2025, oprirea locației pe telefon nu înseamnă și dispariția urmăririi. Tehnologiile moderne combină o gamă variată de date pentru a identifica unde te afli, iar singura metodă de protecție rămâne gestionarea atentă a permisiunilor și limitarea conectivității atunci când nu este necesară.