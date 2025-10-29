OPPO lansează telefoanele Find X9 și Find X9 Pro: Așa faci fotografii calitative la concerte cu Hasselblad, dar te ține și bateria cât să poți face asta

OPPO a prezentat la Barcelona noua serie de telefoane flagship Find X9, alcătuită din modelele Find X9 și Find X9 Pro, disponibile acum și la nivel internațional. Dispozitivele aduc o combinație de tehnologie foto avansată, autonomie extinsă, performanțe de top și interfața ColorOS 16, stabilind o nouă direcție pentru linia premium a companiei.

Conform lui Pete Lau, Vicepreședinte Senior și Director de produs OPPO, gama Find X9 este gândită pentru a depăși limitele performanței mobile.

Aceasta integrează inovații hardware și software care redefinesc standardele industriei în materie de calitate vizuală și eficiență energetică.

Detalii despre sistemul foto Hasselblad Master și mecanismul LUMO Image Engine

Seria Find X9 marchează lansarea noului sistem de camere Hasselblad Master, rezultat al colaborării continue dintre OPPO și producătorul suedez de echipamente foto.

Modelul Find X9 include o cameră principală Sony LYT-808 de 50 MP (f/1.6, 1/1.4”), o cameră ultra-wide de 50 MP cu autofocus pentru macro și o telefoto periscopică Sony LYT600 de 50 MP. Acestea sunt completate de un senzor True Color dedicat măsurării luminii ambientale, pentru o reproducere naturală a culorilor.

Find X9 Pro aduce îmbunătățiri semnificative: camera principală Ultra XDR folosește un senzor personalizat Sony LYT-828 (1/1.28”), bazat pe tehnologia Real-Time Triple Exposure, iar camera telefoto Hasselblad de 200 MP oferă zoom optic 3x și o deschidere f/2.1. OPPO a dezvoltat și sistemul Active Optical Alignment, care aliniază lentila cu senzorul pentru o precizie crescută a detaliilor.

Algoritmii din cadrul mecanismului LUMO Image Engine optimizează claritatea, dinamica și redarea culorilor, reducând simultan cu până la 50% consumul de procesor și energie.

În lumină puternică, utilizatorii pot fotografia la rezoluție completă de 50 MP, iar în condiții slabe, camera comută inteligent la modurile de 25 MP sau 12 MP pentru o reducere eficientă a zgomotului. Seria include și funcția 4K Motion Photos, care permite captarea cadrelor video în 4K și extragerea imaginilor individuale la rezoluție înaltă.

Autonomie de peste 7000 mAh

Find X9 integrează o baterie de 7025 mAh, în timp ce Find X9 Pro depășește pragul de 7500 mAh, o premieră pentru flagship-urile OPPO.

Rezultatul a fost posibil datorită bateriei Silicon-Carbon de a treia generație, ce conține 15% siliciu și asigură o durată de viață extinsă, păstrând peste 80% din capacitate după cinci ani. Încărcarea rapidă SUPERVOOC™ de 80W, respectiv AIRVOOC™ wireless de 50W, completează autonomia generoasă.

Ambele modele rulează pe noul cip MediaTek Dimensity 9500, produs pe arhitectura TSMC de 3 nm, oferind o creștere de 32% a performanței și o reducere de 55% a consumului maxim de energie.

GPU-ul Arm G1-Ultra aduce o îmbunătățire de 33% a randării grafice, iar NPU-ul MediaTek 990 oferă de două ori performanța generației anterioare.

Sistemul Trinity Engine, dezvoltat de OPPO, optimizează resursele la nivel de cip pentru fluiditate și eficiență în utilizare intensivă, inclusiv în jocuri sau capturi video 4K HDR.

ColorOS 16 debutează pe această serie, aducând funcții AI precum AI Mind Space, AI Recorder și AI Portrait Glow, dar și o integrare îmbunătățită între dispozitive prin O+ Connect, compatibil acum cu Windows și macOS.

Utilizatorii pot controla computerul direct de pe telefon sau pot proiecta până la cinci aplicații simultan, pentru multitasking complet.

De unde le cumperi, cât costă

Seria OPPO Find X9 este disponibilă în România prin site-ul oficial oppostore.ro și la partenerii autorizați Altex, DIGI, eMAG și Vodafone. Find X9 vine în versiunile 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB și 16 GB + 512 GB, la prețul de 4.999,99 lei, iar Find X9 Pro, în configurația 16 GB + 512 GB, costă 6.499,99 lei. Ambele includ în pachet ceasul OPPO Watch X, încărcătorul rapid de 80W și o husă de protecție.