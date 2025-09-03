Seria Oppo Reno14, lansată oficial în România. Dotate cu AI și abilități creative, ar putea fi cele mai atractive telefoane din 2025 la un preț corect

OPPO aduce în România noua generație Reno14 în trei variante – Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno14 FS 5G – și o poziționează din start ca “seria pentru creatori” într-un buget rezonabil. Toate trei mizează pe inteligență artificială în fotografie și productivitate, plus un design spectaculos numit Iridescent Mermaid, cu reflexii fluide obținute printr-un proces multistrat. Carcasele au trecut deopotrivă testele IP66, IP68 și IP69, iar modelul Reno14 5G folosește sticlă sculptată dintr-o singură bucată și o ramă de aluminiu de calitate aerospațială, semn că durabilitatea a urcat în topul priorităților.

Ecrane, ergonomie și culori

Indiferent de versiune, te întâmpină un panou AMOLED plat cu margini foarte subțiri: 6,59 inci pe Reno14 5G și 6,57 inci pe modelele F și FS. Rata de refresh de 120 Hz și adâncimea de culoare pe 10 biți dau senzația de viteză și naturalețe a imaginilor, iar funcțiile Splash Touch și Glove Mode păstrează sensibilitatea tactilă atunci când mâinile sunt ude sau porți mănuși. Gama de culori este la fel de expresivă ca designul: Opal White și Luminous Green pe Reno14 5G, respectiv Opal Blue și Luminous Green pentru Reno14 F/FS.

AI Flash Photography: lumină unde ai nevoie, chiar și la zoom

Vedeta tehnologică este AI Flash Photography. Reno14 5G introduce un sistem cu trei blițuri: două module asistă camerele wide și ultra-wide pentru cadre luminoase la distanțe scurte, iar al treilea, dedicat teleobiectivului, aduce iluminare și focus precis la zoom. OPPO vorbește de o creștere de până la zece ori a luminozității față de generația anterioară, dublată de o cameră telephoto de 50 MP cu zoom 3,5x – o premieră binevenită în zona mid-range. Modelele Reno14 F și FS folosesc un sistem cu două blițuri mai puternice decât înainte, iar toate telefoanele au mod Flash optimizat pentru tonuri de piele naturale și relief 3D credibil în lumină slabă.

Mai multă inteligență în cameră și în aplicații

Pachetul foto-video este completat de AI Livephoto 2.0, care combină în timp real o expunere scurtă (pentru “înghețarea” mișcării) cu una mai lungă (pentru lumină suplimentară), plus o suită bogată de editare: AI Editor, AI Recompose pentru încadrări curate, AI Perfect Shot pentru corectarea expresiilor, AI Eraser pentru eliminarea elementelor nedorite, Reflection Remover, Clarity Enhancer și AI Unblur. Pentru filmare, AI-Enhanced 4K HDR Video promite interval dinamic mai larg și culori mai naturale, suficient cât să te încurajeze să lași camera compactă acasă. Dincolo de cameră, ColorOS 15 pe bază de Android 15 aduce instrumente de productivitate cu AI: Mind Space pentru colectarea rapidă a informațiilor de peste tot din telefon, căutare cu limbaj natural, AI Call Summary și traducere bidirecțională live în apel pe Reno14 5G, plus AI VoiceScribe cu suport în peste 20 de limbi. Aplicația Translate funcționează cu voce, cameră sau ecran împărțit, utilă în călătorii sau cursuri.

Performanță și gaming susținut

Sub capotă, Reno14 5G folosește platforma MediaTek Dimensity 8350 pe 4 nm, în timp ce Reno14 F 5G și Reno14 FS 5G se bazează pe Snapdragon 6 Gen 1. Scopul declarat este echilibrul dintre viteză și autonomie, iar răcirea joacă un rol cheie: toate modelele au Vapor Chamber, iar Reno14 5G adaugă AI Nano Dual-Drive Cooling. Împreună cu AI HyperBoost 2.0, telefoanele au menținut sub 43°C după trei ore de joc într-o cameră la 35°C, conform testelor interne – un indiciu că performanța nu scade vizibil nici în sesiuni lungi. Conectivitatea este asistată de AI LinkBoost 3.0, care analizează și comută inteligent între alternativele de rețea pentru stabilitate mai bună în metrou, stadioane sau spații aglomerate.

Baterie mare și software pe termen lung

Toată seria vine cu baterii de 6.000 mAh și încărcare rapidă SuperVOOC, suficientă pentru o zi grea și reîncărcări scurte. Din perspectivă software, ColorOS 15 mizează pe Trinity Engine și Luminous Rendering Engine pentru animații fluide și promite cinci actualizări majore de ColorOS, ceea ce, în 2025, e unul dintre cele mai solide angajamente de suport în segment.

Prețuri, oferte și de ar putea fi “best buy”

Seria Reno14 este disponibilă în România din 3 septembrie la Altex, Digi, eMAG, Orange și Vodafone, cu oferte diferite pe canal. Pe oppostore.ro, Reno14 5G are un preț recomandat de 2.999,99 lei și vine în pachet cu încărcătorul 80W cu două porturi, căștile Enco Air4 Pro, husă și un discount suplimentar de 200 lei. Reno14 FS 5G costă 2.199,99 lei, iar Reno14 F 5G pleacă de la 1.799,99 lei; ambele includ încărcător 45W, căști Enco Air3i, husă și reduceri de lansare. Raportând funcțiile de AI, camera tele cu bliț dedicat pe modelul de vârf, protecțiile IP și bateria de 6.000 mAh la aceste sume, Reno14 punctează exact în zonele care contează pentru majoritatea utilizatorilor.

Reno14 5G este telefonul “pentru poze cu bliț care chiar arată bine”, iar versiunile F și FS împrumută o mare parte din filozofie la prețuri mai accesibile. Pui cap la cap designul reușit, ecranele rapide, autonomia mare și suita consistentă de funcții AI pentru cameră și productivitate și obții o propunere completă pentru 2025. Dacă vrei un telefon creativ care nu se teme de ploaie, îți ușurează munca de zi cu zi și nu te obligă la prețuri de flagship, seria OPPO Reno14 intră foarte devreme pe lista scurtă.