OpenAI se oprește o săptămână după ce Meta i-a „furat” cei mai buni cercetători: criza umană din spatele cursei AI

În ultimele zile, o serie de cercetători de top de la OpenAI au fost recrutați de Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, ceea ce a declanșat o adevărată furtună internă în laboratorul de inteligență artificială. Un angajat rămas în echipă, Cheng Lu, a făcut publică durerea și frustrarea pentru pierderea colegilor talentați, dezvăluind un aspect rar discutat în Silicon Valley: costul emoțional și psihologic al construirii viitorului inteligenței artificiale.

Postarea lui, deși ulterior ștearsă, a devenit virală și a scos la lumină o realitate dură: pentru mulți dintre acești cercetători, munca nu mai este doar o carieră, ci o adevărată luptă cu sine, cu burnout-ul și cu presiunile unor așteptări aproape supraomenești.

Potrivit unor surse interne citate de WIRED, OpenAI a decis să suspende activitatea pentru o săptămână întreagă, oferind echipei sale o pauză binevenită pentru odihnă și refacere după luni de muncă intensă. Dacă în mod obișnuit o astfel de decizie ar putea părea o inițiativă de bunăstare, contextul în care apare face să sune mai degrabă ca un gest disperat.

Even OpenAI employees confirm the extent of the loss of reserachers to Meta. pic.twitter.com/bsZe21FRpu

