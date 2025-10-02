Omul care a inventat webul: Internetul nu mai e liber, iar AI pune monopol. E timpul ca utilizatorii să-și ia controlul înapoi

Tim Berners-Lee, părintele World Wide Web, trage un semnal de alarmă rar de tranșant: „webul nu mai e liber”. Într-o analiză publică, el spune că visul inițial — o rețea deschisă care eliberează creativitatea și colaborarea — a fost deviat de platforme-gigant ce colectează date, modelează comportamente prin algoritmi și transformă oamenii în produs. Explozia recentă a inteligenței artificiale riscă să cimentizeze aceste monopoluri ale datelor, dacă nu apar reguli clare și alternative tehnice care să pună utilizatorul în centru.

Tim Berners-Lee nu vorbește doar despre probleme; el propune o direcție tehnică și instituțională: standarde deschise pentru portabilitatea datelor, „poduri” personale controlate de utilizatori și, pe termen mediu, un organism non-profit de tip CERN care să ghideze etic și tehnic dezvoltarea IA, astfel încât să nu repete greșelile erei social media.

Ce s-a stricat: de la „rețea liberă” la platforme care ne transformă în produs

Inventatorul webului face distincția esențială dintre Internet (rețele) și Web (aplicația hipertext). În timp ce infrastructura a rămas deschisă, straturile de deasupra s-au concentrat în câteva platforme care extrag masiv date, monetizează atenția și folosesc algoritmi de recomandare pentru a ține utilizatorii conectați. Consecințele sunt multiple: pierderea controlului asupra propriilor informații, dependența digitală, efecte negative asupra sănătății mintale a adolescenților și proliferarea conținutului nociv și dezinformării, scrie The Guardian.

În plus, epoca IA generative amplifică miza: modelele sunt hrănite cu cantități uriașe de date, iar cine controlează colectarea și fluxurile de informații capătă o putere disproporționată. Dacă monopolurile datelor au subminat deja promisiunea webului, repetarea scenariului în IA ar putea cementiza un ecosistem puțin transparent, greu de reglementat și ostil competiției.

Soluția propusă: standardul solid și „poduri” de date controlate de utilizator

Răspunsul tehnic pe care Berners-Lee îl împinge de aproape un deceniu, alături de echipe de la MIT și parteneri industriali, este Solid — un set de specificații care separă aplicațiile de date. În loc ca informațiile tale să fie împrăștiate în silozurile fiecărei platforme, le stochezi într-un „pod” personal, pe care îl controlezi: cine are acces, ce poate citi sau scrie, pentru cât timp. Aplicațiile cer permisiuni, dar nu „îți posedă” istoricul. Practic, îți recapeți portabilitatea: comentariile, postările, preferințele, datele de sănătate sau sport rămân la tine și le muți între servicii fără fricțiuni.

Acest model are două avantaje: reduce dependența de platforme (poți schimba serviciul fără să pierzi memoria digitală) și reechilibrează piața (start-up-urile pot concura fără să refacă silozuri de date). Iar în contextul IA, Solid creează bazele pentru un „consimțământ granular”: utilizatorul decide ce subset de date poate fi folosit la antrenare sau personalizare și în ce condiții.

Reguli pentru era ia și un nou „Cern” al webului

Dincolo de tehnologie, Berners-Lee cere cadre legale și de guvernanță: transparență asupra datelor folosite de IA, drept la portabilitate și interoperabilitate reală, audit al algoritmilor cu impact social, standarde comune între state. Pentru a coordona aceste eforturi, el propune o instituție non-profit — „un fel de CERN pentru date și IA” — care să reunească mediul academic, industrie și societatea civilă, orientată spre interes public, nu către profitul pe termen scurt.

Ce pot face utilizatorii și dezvoltatorii acum

Pentru public: activați portabilitatea acolo unde există, limitați permisiunile, fragmentați dependența de un singur furnizor și experimentați cu servicii compatibile Solid atunci când sunt disponibile. Pentru companii și instituții: adoptați standarde deschise, separați datele de aplicații, oferiți API-uri portabile și politici clare privind folosirea datelor la AI. Pentru decidenți: transformați portabilitatea și interoperabilitatea în obligații aplicabile, nu doar în promisiuni.

Mesajul lui Berners-Lee e simplu și urgent: webul poate fi recâștigat, dar doar dacă schimbăm arhitectura puterii — de la platforme care ne posedă datele, la oameni care își posedă propriile date. Tehnologia există; lipsește doar voința de a o face normă.