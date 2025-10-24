Om bogat, om sărac – Cum se raportează speranța de viață în funcție de banii pe care îi ai, conform unui studiu

O analiză publicată în octombrie 2025 de National Council on Aging (NCOA) și LeadingAge LTSS Center @ UMass Boston scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: adulții americani în vârstă care dispun de venituri sub 20.000 de dolari anual mor, în medie, cu nouă ani mai devreme decât cei care câștigă peste 120.000 de dolari.

Studiul evidențiază legătura directă dintre avere, sănătate și longevitate, subliniind impactul devastator al inegalităților economice asupra generațiilor înaintate.

Între anii 2018 și 2022, persoanele din cele mai sărace 60% gospodării au avut o rată a mortalității cuprinsă între 17,6% și 21%, aproape dublă față de cea a celor mai avute.

Conform autorilor, aproape 45% dintre gospodăriile vârstnicilor, adică peste 19 milioane, nu dispun de venituri suficiente pentru a acoperi cheltuielile de bază.

Sărăcia, un factor determinant al speranței de viață

Raportul, parte a seriei „Addressing the Nation’s Retirement Crisis: The 80%”, folosește date reprezentative la nivel național din studiul Health and Retirement Study, care monitorizează peste 10.000 de gospodării americane.

Concluziile arată că bogăția este un factor determinant pentru longevitate: persoanele din cele mai scăzute cinci zecimi de avere mor considerabil mai devreme decât cele din primele două zecimi.

„Este șocant și inacceptabil ca, în Statele Unite ale anului 2025, sărăcia să fure aproape un deceniu din viața oamenilor”, a declarat Ramsey Alwin, președintele NCOA.

El a adăugat că milioane de americani care au muncit toată viața se sting mai devreme doar pentru că nu dispun de resursele financiare necesare unei bătrâneți decente. Organizația cere politici publice mai eficiente care să asigure șanse egale la o viață lungă și sănătoasă, indiferent de statutul economic.

Pandemia și costurile îngrijirii de lungă durată au adâncit prăpastia

Analiza mai arată că pandemia de COVID-19 a amplificat riscurile financiare și de sănătate pentru persoanele în vârstă.

În perioada 2018–2022, gospodăriile din topul celor mai bogate 20% au înregistrat creșteri semnificative ale averii, în timp ce restul populației a stagnat sau chiar a pierdut din valoarea activelor, inclusiv a locuințelor.

Un alt factor major de insecuritate este costul ridicat al serviciilor de îngrijire pe termen lung (LTSS). Peste jumătate dintre vârstnici vor avea nevoie de astfel de servicii la un moment dat, însă Medicare nu le acoperă.

În prezent, costul mediu anual al unei camere private într-un centru de îngrijire depășește 100.000 de dolari, o sumă inaccesibilă pentru majoritatea familiilor. În timp ce gospodăriile bogate și-au văzut creșterea valorii locuințelor, cele cu venituri medii au suferit pierderi între 2020 și 2022.

„Prea mulți oameni trăiesc la limita subzistenței, iar această instabilitate le scurtează efectiv viața”, a declarat dr. Marc Cohen, co-director al LeadingAge LTSS Center.

Concluzia raportului este clară: fără intervenții de politică publică ferme, lipsa resurselor economice va continua să fie o problemă de viață și de moarte pentru milioane de americani vârstnici.