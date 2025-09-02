Olga Barcari și Karmen Simionescu, de nedespărțit după Asia Express. Cine și-a dorit, de fapt, să participe și care au fost cele mai emoționante momente din concurs: „Am terorizat-o o vară întreagă”. EXCLUSIV

Karmen Simionescu și Olga Barcari se cunosc de 11 ani, dar aventurile din Asia Express le-au făcut să simtă că prietenia lor s-a sudat cu adevărat. Fiica lui Adrian Minune a recunoscut că a câștigat nu doar o colegă de echipă, ci o soră adevărată. Pe tot parcursul competiției, cele două s-au susținut necondiționat, au trecut împreună prin momente dificile și provocări neașteptate, iar legătura lor a ieșit mai puternică ca niciodată.

Cum a convins-o Olga Barcari pe Karmen Simionescu să plece în Asia Express

Olga Barcari și Karmen Simionescu se cunosc de mai bine de un deceniu, dar adevăratul test al prieteniei lor a fost Asia Express. Împreună au înfruntat ploaia, căldura, frigul și foamea, fiecare zi fiind o provocare neașteptată. Ideea aventurii i-a venit cunoscutei hairstyliste, care recunoaște că a avut mult de furcă încercând să o convingă pe artistă să o urmeze.

„Mie mi-a venit ideea într-o zi făcând vopsea și mă gândeam la Dumnezeu: ‘Doamne, ce să fac ca să mai cresc puțin?’ și mi-am dat seama că am o prietenă foarte puternică și am sunat-o și am terorizat-o vară întreagă și până la final a acceptat și nu i-a părut rău”, a declarat Olga Barcari.

La rândul său, Karmen mărturisește că nu regretă nicio secundă decizia de a merge alături de Olga în Asia Express și că, mai presus de orice, acum simte că a câștigat o soră adevărată, pe care se poate baza în orice moment.

„Ne-a legat, adică în momentul de față simt că orice s-ar întâmpla pe pământul ăsta, în cea mai grea situație, pot apela la un om care știu că toată viața orice ar fi, e lângă mine și nu mă judecă și pot avea încredere în ea cu absolut orice. Olga face parte oricum parte din familia mea de foarte mult timp, de 11 ani”, a mărturisit Karmen, în exclusivitate pentru Playtech. „Sunt omulețul ei de bază, cumva de suflet, care este acolo, chiar dacă nu vorbim în fiecare zi, dar știe că, Doamne ferește de o nevoie, sunt acolo și așa va rămâne pentru toată viața”, a completat Olga Barcari.

Niciuna nu și-a dorit să fie liderul echipei

Pentru că se cunosc atât de bine, Olga Barcari și Karmen Simionescu au știut exact cum să se pună una pe cealaltă în valoare la Asia Express. Ambele au firi competitive și și-au dorit să câștige, dar fără ca una să domine echipa. Tocmai acest echilibru le-a ajutat să treacă împreună peste toate provocările aventurii

„Amândouă, suntem două persoane foarte puternice și foarte competitive. Amândouă am vrut să demonstrăm că putem, dar în același timp când una a condus, cealaltă a simțit nevoia natural să o lase să facă ce are de făcut, pentru că n-am fost în competiție una cu cealaltă. Da, noi tot timpul ne-am scos și ne-am evidențiat calitățile uneia celeilalte. Când Karmen era deșteaptă într-o sferă sau într-un moment, o lăudam, și invers. Adică, niciodată nu ne-am dat în cap una alteia. Și dacă, cumva, o vedeam pe ea că se pricepea foarte bine la un lucru, o lăsam, pentru că mă gândeam că poate ea chiar se pricepe și ne salvează. Și echipa noastră merge mai departe”, au mărturisit Karmen și Olga Barcari.

Cum au făcut Olga Barcari și Karmen Simionescu față dorului de casă

Când vine vorba despre dorul de casă, Olga Barcari spune că nu i-a lipsit nimic, nici măcar confortul. În schimb, Karmen a fost mereu cu gândul la familie și la fiica sa.

„Ea este foarte atașată de familie, eu plecând de acasă de foarte mulți ani, m-am și întors cumva în timp. Am blocat viața asta de București, în care sunt eu acum, și cumva m-am întors în copilărie și n-a existat nimic din ce trăiesc acum și de aia mi-a fost mult mai simplu. Eram doar eu cu ea și atât”, a dezvăluit Olga.

Pentru că este mamă, Karmen a privit cu greu copiii care duceau o viață marcată de lipsuri materiale. A avut grijă să-i îmbrățișeze pe toți care i-au ieșit în cale, alinându-și, astfel, și dorul de Sofia.

„Am îmbrățișat toți copiii, m-am pupat cu toți și am fost cu dragoste pentru toată lumea”, explicat artista.

Ce a sensibilizat-o pe Karmen Simionescu

Olga și Karmen s-au bucurat din plin de viața oamenilor simpli, fără să fie recunoscute pe stradă și fără sute de urmăritori online. Din Asia Express s-au întors nu doar cu amintiri, ci și cu lecții valoroase: hairstylista și-a redescoperit propria valoare, iar cântăreața a învățat că fericirea nu se măsoară în bani.