Cine a câştigat Asia Express 2025? E o mare surpriză, mulţi au „pariat” greşit echipa

Filmările pentru noul sezon al celebrului reality show de la Antena 1 s-au încheiat, iar cele nouă echipe s-au întors în țară. Se pare că s-a aflat deja cine a câștigat Asia Express 2025. Marele premiu a ajuns la o echipă pe care nu mulți ar fi pariat.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au demonstrat rezistență și determinare, reușind să treacă cu succes peste toate provocările competiției. În finală, s-au confruntat cu actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Cei doi fotbaliști au câștigat marele premiu de peste 100.000 de euro oferit de Antena 1, potrivit surselor citate de Fanatik, iar fiecare dintre ei va primi aproximativ 56.500 de euro. Gabi Tamaș și Dan Alexa au ales să pună totul pe pauză pentru trei luni și au participat la una dintre cele mai intense aventuri ale vieții lor.

”La început mi-a fost greu să accept, mai ales că am un contract în curs cu Tunariu. Apoi am aflat mai multe despre complexitatea emisiunii, ce înseamnă emisiunea, ce experiențe poți să trăiești. Plus partenerul! Gabi m-a convins, pentru că e un partener în care pot să-mi pun toată încrederea.

Îl cunosc foarte bine, e performant, e competitiv, adică e loial, te poți baza pe el. Am nevoie de ieșitul din zona asta de confort. Cred că îmi va ajuta foarte mult.

Asia Express este o competiție foarte importantă. Am aflat ulterior ce înseamnă producția asta, e o adevărată industrie în spate! Am acceptat, vedem ce urmează! Am înțeles că e o emisiune foarte, foarte grea din toate punctele de vedere. Îmi doresc doar să pot să intru repede pe formatul emisiunii.

E o emisiune complexă, probele sunt complexe, e o uzură foarte mare atât fizică cât și psihică. Trebuie să fii foarte obișnuit cu absolut orice și să fii performant în tot ceea ce faci.”, spunea fotbalistul înainte să plece la Asia Express.