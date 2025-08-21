Oktoberfest original ajunge în România pentru prima oară. Oraşul în care se va ţine festivalul berii în această toamnă

Ultima ora
Oktoberfest original ajunge pentru prima dată în România!

Brașovul se pregătește pentru un eveniment istoric care va atrage atenția întregii țări și nu numai. Toamna acestui an marchează debutul celui mai renumit festival al berii din lume, Oktoberfest, chiar în inima Transilvaniei. Dacă până acum românii călătoreau la München pentru a trăi atmosfera autentic bavareză, de această dată celebrul festival ajunge pentru prima dată în România, transformând Brașovul într-un centru al distracției și al tradițiilor germane.

Brașovul intră în circuitul internațional al festivalului Oktoberfest

Evenimentul va avea loc între 18 septembrie și 5 octombrie 2025, în Parcul Tractorul, și este organizat cu sprijinul Primăriei Brașov. Pentru oraș, acesta reprezintă o premieră absolută și o oportunitate de a atrage zeci de mii de turiști, atât din țară, cât și din străinătate.

„Oktoberfest original ajunge pentru prima dată în România. Este o mare onoare pentru Brașov să facă parte din această tradiție internațională, care adună anual milioane de oameni în marile capitale ale lumii”, anunță organizatorii.

Festivalul nu va aduce doar berea celebră bavareză, ci și experiența completă a tradițiilor germane, cu parade spectaculoase, costume tradiționale, concerte live și demonstrații de dans.

Bere bavareză și specialități culinare pentru toate gusturile

Unul dintre punctele centrale ale festivalului este, desigur, berea bavareză servită în halbe uriașe, după tradiția Oktoberfest. Vizitatorii se vor bucura nu doar de sortimentele autentice germane, ci și de bere românească de calitate, gătită special pentru acest eveniment.

La capitolul culinar, organizatorii promit o combinație inedită între specialitățile bavareze – precum cârnați albi, covrigi proaspeți și fripturi suculente – și preparatele românești tradiționale, de la sarmale și mici, până la brânzeturi locale. Astfel, festivalul devine o punte între două culturi cu tradiții gastronomice bogate.

Concerte, parade și concursuri interactive

Atmosfera va fi completată de artiști bavarezi îmbrăcați în costume tradiționale, trupe consacrate din Germania, dar și nume mari din muzica românească. Concertele live vor alterna cu parade spectaculoase și concursuri interactive, în care publicul va putea participa activ.

Vor exista zone special amenajate pentru dansuri populare, ateliere pentru copii și activități dedicate familiilor. Organizatorii promit și numeroase surprize, menite să transforme experiența într-una de neuitat pentru toate vârstele.

De asemenea, vor fi amenajate zone de relaxare, dar și spații dedicate tinerilor care doresc să se bucure de muzică modernă și de o atmosferă de festival internațional.

Oktoberfest, tradiție și spectacol

Oktoberfestul bavarez își are originile în anul 1810, când a fost organizat pentru prima dată la München, pentru a celebra nunta prințului moștenitor Ludwig al Bavariei. De atunci, a devenit cel mai mare festival al berii din lume, adunând anual milioane de vizitatori.

Pentru Brașov, aducerea festivalului original în România marchează un moment de referință în dezvoltarea turismului local. Autoritățile estimează că evenimentul va atrage un număr record de vizitatori, iar impactul economic și cultural va fi unul semnificativ.

„Este un eveniment care deschide Brașovul către lume și pune România pe harta celor mai importante festivaluri internaționale. Vom avea parte de tradiție, distracție și o experiență autentică pe care nimeni nu ar trebui să o rateze”, au mai transmis organizatorii.

Oktoberfest original ajunge pentru prima dată în România și promite să transforme Brașovul, pentru aproape trei săptămâni, în capitala distracției. Atmosfera bavareză autentică, combinată cu tradițiile românești, va face din acest festival unul memorabil, care va rămâne în istoria orașului și a țării.

