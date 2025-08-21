Oferte de ziua ta – magazinele online sau din mall care vin cu reduceri și vouchere cu ocazia aniversării tale

Ziua de naștere este, pentru mulți, un moment de bucurie și atenție specială. Dincolo de surprizele venite din partea familiei și prietenilor, ai parte și de gesturi neașteptate din partea brandurilor la care ești client fidel. În București și nu numai, numeroase magazine, restaurante și branduri online au introdus oferte aniversare: de la vouchere de reducere până la cadouri-surpriză, menite să îți facă ziua mai plăcută.

În spatele acestor beneficii se află programele de fidelitate și aplicațiile de brand, prin care magazinele te răsplătesc pentru loialitate și îți oferă avantaje exact atunci când te bucuri cel mai mult de ele.

Supermarketuri și branduri de îngrijire personală

Lanțurile mari de retail alimentar au introdus oferte dedicate zilei tale de naștere, dar acestea sunt valabile doar dacă faci parte din comunitatea clienților fideli. De exemplu, Penny trimite pe e-mail un voucher de 10% reducere la cumpărături, valabil chiar în săptămâna aniversară. La Lidl, cadoul apare direct în aplicația Lidl Plus și poate fi utilizat în perioada zilei de naștere, o soluție practică atunci când faci cumpărături mai mari.

Și în zona de cosmetice și produse de îngrijire personală există surprize atractive. Sabon îți oferă un voucher de până la 40 de lei, dacă ai card de fidelitate, în timp ce Kiehl’s include în ofertă trei mini-produse gratuite pentru cei care folosesc codul „birthday”. Sephora, un alt brand apreciat, oferă cadouri aniversare ce variază în funcție de nivelul cardului de fidelitate, putând ajunge până la un voucher de 100 de lei. La rândul său, Douglas trimite clienților o reducere aniversară de 10% pe care o poți folosi oricând în luna respectivă.

Fashion, electronice și surprize personalizate

Retailerii de fashion nu lipsesc din lista ofertelor. Footshop și Eden Boutique oferă cadouri aniversare, fie sub formă de vouchere, fie produse selectate special pentru clienții lor. Tot în acest registru se înscrie și Spartoo.ro, unde primești un voucher de 45 de lei, valabil o lună, dacă faci cumpărături de minimum 280 de lei.

În zona electronicelor, Philips vine cu una dintre cele mai consistente oferte. Dacă ai cont MyPhilips și datele actualizate cu ziua de naștere, primești un voucher de 25% reducere pentru o selecție de produse, un cadou util atunci când plănuiești să îți faci un upgrade de aparate pentru casă.

Astfel de beneficii nu sunt doar o formă de marketing, ci și o modalitate de a fideliza clienții. Ofertele personalizate dau senzația că brandurile îți apreciază loialitatea și contribuie la consolidarea relației dintre tine și magazinul preferat.

O experiență aniversară extinsă

Pe lângă reducerile din retail, există și cafenele, cofetării sau restaurante care oferă mici surprize clienților sărbătoriți. De la deserturi gratuite până la reduceri la nota de plată, aceste gesturi contribuie la atmosfera festivă. În final, aniversarea ta poate deveni o zi cu adevărat specială, în care atât cei apropiați, cât și brandurile de care ești fidel, îți aduc un plus de atenție.