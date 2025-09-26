Octavian Strunilă revine pe micul ecran. Cum a devenit prezentator la Kanal D și ce rol are soția în fiecare pas: „Dacă m-am plâns vreodată de ceva, a fost de pauzele dintre proiecte”. Interviu EXCLUSIV

După ani în care s-a concentrat pe teatru, film și regie, Octavian Strunilă revine pe micul ecran într-o ipostază nouă: cea de prezentator al show-ului „Hai că poți!”, ce va avea premiera la Kanal D duminică, 28 septembrie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, actorul a povestit cu sinceritate cum a primit această provocare, ce l-a atras la format, dar și rolul pe care îl joacă familia în fiecare decizie. Cu umorul caracteristic și autoironie, Strunilă a mărturisit că, dacă ar fi să aleagă un singur domeniu, n-ar fi televiziunea, dar pauzele dintre proiecte sunt un adevărat chin pentru el.

Octavian Strunilă revine pe micile ecrane, la Kanal D: „Mă întrebam de ce să mă întorc în televiziune”

Reporter Playtech: Te vedem, în câteva zile, în postura de prezentator al show-ului „Hai că poți”, care se anunță a fi „cel mai distractiv”. Care a fost prima impresie când ai aflat că tu vei modera emisiunea?

Octavian Strunilă: Am avut o surpriză plăcută. Inițial mă întrebam de ce să mă întorc la televiziune și dacă are sens să fac din nou pasul acesta spre showbiz. Dar după ce am văzut formatul și după ce mi-a fost povestit conceptul emisiunii, am prins drag de proiect și mi-a plăcut foarte mult ideea.

Reporter Playtech: Ce te-a atras cel mai mult la format?

Octavian Strunilă: Mă atrage ideea că oamenii sunt liberi să se manifeste natural, iar din asta se nasc situațiile amuzante, neașteptate și, uneori, chiar picante, dar pline de substanță.

„Toți concurenții vin cu drag și pleacă cu și mai multă plăcere”

Reporter Playtech: Cum a fost atmosfera din culise, cum te înțelegi cu echipa?

Octavian Strunilă: Echipa este extraordinară. Am lucrat mereu foarte bine cu cei de la Kanal D, încă din proiectele anterioare – eu fiind și scenarist la serialul “Fetele lui Dom’ Profesor”, unde am și jucat un rol, și la “DiscoteKa”, unde am avut o intervenție ca actor. Tot timpul am avut o colaborare bună pentru că sunt profesioniști și pun mult suflet în ceea ce fac. Atmosfera este foarte plăcută și pentru că avem și public în platou. Este un spectacol cu public, ceea ce îți dă un sentiment apropiat de ceea ce se întâmplă la teatru. Publicul aduce o energie extraordinară.

Reporter Playtech: Cuplurile pleacă din show cu premii uriașe, dar crezi că, dincolo de bani, rămân și cu lecții valoroase despre ei, ca și parteneri?

Octavian Strunilă: Cu siguranță, da. Pentru unii dintre ei este un duș rece, pentru alții o experiență pe care nu o vor uita niciodată. Emoțiile trăite în fața camerei de filmat nu se compară cu nimic din viața unui om obișnuit.

Trecând prin astfel de emoții, rămâi cu o amintire plăcută. Aș putea spune că emisiunea are „o etichetă curată”, în sensul că toți concurenții vin cu drag și pleacă cu și mai multă plăcere și atașament față de acest proiect. Experiențele pe care le trăiesc aici sunt de fiecare dată pozitive. Nu există situații în care concurenții să se simtă prost.

Octavian Strunilă, genul care se încurajează de unul singur în oglindă: „Fac asta des”

Reporter Playtech: Îndemnul „Hai că poți” devine laitmotivul emisiunii. Care este ultima situație când ai avut nevoie să-l auzi?

Octavian Strunilă: „Hai că poți!” mi-am spus chiar azi dimineață, când a sunat ceasul. Eu nu sunt obișnuit să mă trezesc la ore atât de matinale încât să merg la o emisiune la radio. Și, ca de fiecare dată, mi-am spus că, dacă într-o zi o să fiu foarte bogat și îmi voi permite, o să fac în așa fel încât programul meu să înceapă după ora 12:00. Deocamdată nu-mi permit acest lucru, deci mă trezesc când sunt chemat.

Reporter Playtech: Ești genul de persoană care se încurajează singur sau cauți, de exemplu, sprijinul soției?

Octavian Strunilă: Sunt genul care se încurajează singur, uneori chiar „de nebun”, în fața oglinzii. Sunt acel tip patetic din filme care se duce în fața oglinzii și își spune: „Hai, ce-i cu tine? Hai că poți, rezolvă treaba asta!”. Fac asta des, pentru că mi-ar fi greu să-i cer soției să mă încurajeze tot timpul. Lucrez și noaptea și ar trebui s-o trezesc, ceea ce sigur n-ar bucura-o prea tare. Da, există momente când toți clacăm și atunci avem nevoie și de susținere din partea celor din jur, dar și de propria încurajare.

Reporter Playtech: V-ați vedea în postura de concurenți la „Hai că poți”?

Octavian Strunilă: M-aș vedea, da, dar sunt prezentatorul emisiunii.

Actorul are parte de sprijinul necondiționat al soției

Reporter Playtech: Apropo de soția ta, ce părere a avut ea de noua colaborare? Te-a susținut?

Octavian Strunilă: Da, soția mea se bucură de fiecare dată când încep un proiect nou, pentru că știe că singurul moment în care sufăr este atunci când stau degeaba, nu când muncesc prea mult. Nu m-am plâns niciodată de prea multă muncă. Dacă m-am plâns vreodată de ceva a fost de pauzele dintre proiecte. Nu-mi plac deloc aceste pauze. În concluzie, orice proiect vine, eu sunt bucuros, iar soția mă încurajează.

Reporter Playtech: Voi sunteți o echipă și dincolo de viața de familie, chiar lucrați la un film acum? Cum este, reușiți să vă împărțiți sarcinile?

Octavian Strunilă: Am lucrat la un film, iar acum pregătim un proiect de teatru. Oana este foarte pricepută la proiecte europene, la partea de depunere și organizare a documentelor pentru finanțare. Ea știe să pună toate actele în ordine, să le sorteze, să le aranjeze și să facă totul clar. Este foarte organizată.

Echilibrul între muncă și viața de familie: „De obicei, la cină, încercăm să vorbim despre ce ne iese”

Reporter Playtech: Cum delimitați munca de viața de familie?

Octavian Strunilă: La proiectele la care lucrăm împreună trebuie să fim foarte atenți să le împărțim corect. Să nu lucrăm amândoi pe același „task”, cum se spune acum, pentru că acolo ne-am ciocni. Dar dacă împărțim sarcinile de la început și ea face anumite lucruri, iar eu altele, totul decurge bine.

Reporter Playtech: Nu este dificil să nu aduci nemulțumirile de la muncă la cina în familie, de pildă?

Octavian Strunilă: De obicei, la cină încercăm să vorbim despre ce ne iese, nu despre ce nu ne iese. De multe ori, pentru că lucrăm și de acasă la proiectele de teatru, discutăm despre muzică, scenografie, distribuție, texte. Dar și atunci încercăm să păstrăm un echilibru și să vedem mai ales partea pozitivă.

Reporter Playtech: Amândoi fiind atât de ocupați, cum vă împărțiți atribuțiile de părinți? Aveți și un ajutor?

Octavian Strunilă: Nu avem ajutor. Copiii sunt deja suficient de mari încât nu mai trebuie să fie dădăciți. Singurul domeniu unde Oana se implică foarte mult este matematica. Ea chiar se pricepe și datorită ei fiica noastră, Eca, a intrat la liceu cu o medie mare la această materie.

Octavian Strunilă: „Aș fi prefera să fiu doar actor sau regizor”

Reporter Playtech: Actor, regizor, producător, prezentator de televiziune – totuși, dacă ar fi să alegi, care ar fi preferatul tău?

Octavian Strunilă: Aș prefera să fiu doar actor sau regizor. Am constatat asta la ultima experiență, când am fost cu colegii mei la Brașov: ei jucau, iar eu trebuia să mă ocup doar de organizare. Am realizat că nu îmi place deloc să fac doar asta. În spectacolele în care nu joc, mai bine să nu mă duc deloc și să las un tour manager să se ocupe. Dintr-o schimbare de situație a trebuit să merg eu.

Reporter Playtech: Crezi că actoria, de pildă, îți este de folos în televiziune?

Octavian Strunilă: Da, chiar dacă actoria și prezentatul sunt meserii diferite, baza actoriei te ajută enorm. Te învață să te relaxezi, să-ți dozezi energia, să-ți gestionezi prezentarea și să duci o zi întreagă de filmări până la capăt. Contează și “igiena” meseriei, să știi cum te pregătești, cum te prezinți și cum finalizezi un lucru. Eu nu folosesc prompter, textele le învăț pe de rost, iar experiența de actor mă ajută foarte mult.

Reporter Playtech: În afară de emisiune, ce planuri mai ai pentru toamna aceasta?

Octavian Strunilă: Pentru toamnă și iarnă pregătim spectacole de teatru cu Teatrul Metronom București. Avem deja turnee programate până pe 15 decembrie și lucrăm deja la calendarul pentru ianuarie-februarie.