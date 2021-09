Secrete, infidelități și un scenariu în care ne regăsim toți: varianta românească a „Perfetti Sconosciuti”, ecranizată cu tact de Octavian Strunilă

Ieri am fost la film. Mi-am pregătit certificatul digital Covid, ca un cetățean responsabil, și am intrat în sala de cinema. Eram, în total, șase persoane în toată sala. Acum o săptămână am stat la coadă la bilete și la popcorn. Pe de-o parte, ieri m-am bucurat că n-am mai stat să aștept. Dar, pe de altă parte, mi-am dat seama cât de multe persoane nu s-au vaccinat încă.

Dar nu vreau să transform acest articol într-unul despre pandemie și să încerc să te conving să te vaccinezi. Deși ar trebui s-o faci. Poate într-un viitor editorial. Acum vreau să-ți povestesc puțin cum e noul film românesc, în regia și scenariul lui Octavian Strunilă, remake-ul după italianul „Perfetti Sconosciuti”. „Complet necunoscuți” reprezintă debutul regizoral al lui Octavian Strunilă. Din distribuție fac parte Anca Dumitra, Andreea Grămoșteanu, Leonid Doni, Alexandru Potocean, Ada Galeș, Gabriel Răuță, Adrian Ștefan și Catia M. Tănase.

„Mi-am îndeplinit un vis prin această producție și mă bucur că, în sfârșit, pot face regie de film și nu oricum, ci construind varianta românească a acestui film de excepție, “Perfetti Sconosciuti”, care se va numi „Complet Necunoscuți”. Sunt bucuros să găsesc susținere în Ștefan Hillerin și-i mulțumesc că a strâns în jurul meu oameni pe care-i apreciez, Maria Duda la scenografie și Zoran Simulov la imagine. Ei sunt pilonii principali alături de care plec la acest drum. Bineînțeles, această producție n-ar fi fost posibilă fără Alex Baltă, care nu a stat pe gânduri nicio secundă și s-a implicat de la început în proiect. Filmul acesta e o provocare din două motive – în primul rând, pentru că e primul meu lungmetraj ca regizor, și în al doilea rând, pentru că lumea are așteptări mari, luând în calcul recordurile acestei producții la nivel mondial, re-ecranizată în peste 20 de țări. Dar mă bazez pe actori foarte buni, cu potențial enorm, care au demonstrat de-a lungul carierei lor cât de profesioniști sunt în ceea ce fac. Am încredere în ei, le mulțumesc că facem echipă și îmi doresc ca împreună să producem un film despre care să se vorbească mult timp de acum încolo”, a declarat Octavian Strunilă în iarnă.

Premisa tragi-comediei orginale din 2016 a regizorului italian Paolo Genovese este una intrigantă. Un grup de vechi prieteni se așază împreună la cină: două cupluri care sunt și părinți, o pereche de proaspăt logodiți și un prieten singur, care ar fi trebuit să-și prezinte actuala iubită. Viața lor nu este perfectă, dar problemele lor – o fiică adolescentă rebelă care descoperă dragostea și sexul, o soacră băgăcioasă, stresul de la muncă – nu par a fi ceva cu care nu se confruntă clasa medie de patruzeci și ceva de ani. Astfel, în acea seară, la un pahar de vin, cei șapte prieteni intră într-un joc periculos: pun telefoanele pe masă și cad de acord ca la tot ce primesc în acea seară – apeluri, SMS-uri, mesaje WhatsApp, e-mailuri – să răspundă pe speaker sau să citească cu voce tare. Pentru că, dacă prietenii se cunosc atât de bine cum cred ei și dacă sunt toți la fel de sinceri pe cât pretind că sunt, ce ar putea merge prost? Ei bine, de aici… totul o ia razna.

Este un scenariu foarte interesant și intrigant, pentru că invită privitorul să-și imagineze cât de bine – sau rău – ar rezista într-un scenariu similar. Viața ta s-ar nărui rapid dacă secretele tale ar fi expuse?

În afară de câteva scene de deschidere scurte ale oaspeților care se pregătesc și merg spre casa cuplului gazdă, acțiunea se desfășoară în întregime într-un singur apartament. Astfel de filme cu o singură locație se pot simți inerte, iar acest film ar putea fi transformat cu ușurință într-o piesă de teatru. Regizorul chiar a recunoscut că, inițial, voia să realizeze o piesă de teatru după acest scenariu, însă a venit pandemia peste noi. Cu toate acestea, acțiunea filmului împiedică procesul să devină prea scenic.

O comedie histrionică, caracterizată de un haos emoțional aparte, „Complet necunoscuți” scoate la iveală adevăratele caractere umane, adevărate valori și moravuri și te invită, automat, la reflecție. Tu cum ai reacționa dacă ți s-ar afla cele mai întunecate și ascunse secrete? Dacă ar afla iubitul sau soția ta că ești infidel/ă? Dacă le-ai ascuns toată viața prietenilor tăi că ești gay, de teamă să nu te judece și să nu te excludă din grupul lor? Dacă vorbești în secret lucruri deocheate cu cineva online, deși nu v-ați văzut niciodată? E mai puțin grav decât dacă ai merge până la capăt? Cum ai reuși să-ți gestionezi viața și relația de cuplu, integritatea morală și încrederea în cel de lângă tine? Toți avem secrete. Unii își găsesc scuze, spunând că au ales să-și mintă partenerii, prietenii sau familia ca să-i protejeze. Dar minciuna tot minciună rămâne. Indiferent ce motiv găsești, chiar dacă e vorba de o minciună prin omisiune, încrederea este foarte greu de redobândit, din moment ce ți-a fost înșelată. Este ca o sfoară pe care o rupi și vrei s-o înnozi la loc. Se leagă la loc, dar nodul rămâne.

Chiar una dintre actrițele care fac parte din distribuția remake-ului românesc mărturisea, când filmul era încă în etapa de preproducție, că este o peliculă ce va prinde la public. „Îi admir pe colegii mei și e minunat că se întâmplă să lucrăm împreună, într-un fel aproape, pentru că filmul presupune și o intimitate și o colaborare foarte mare între noi. Apreciez heirupul de care are parte filmul și mă bucur că Strunilă are entuziasmul și disponibilitatea necesare și văd asta în rândul colegilor mei. E un film pentru public, cu un super scenariu – așa cum criza Covid ne afectează pe toți, la scară largă, așa ne afectează și relațiile pe care le avem, secretele, adevărul, subiecte care sunt în film și care sunt un fenomen global – toți trecem prin ele, ne identificăm cu ele!”, declara Ada Galeș, actriță a Teatrului Național București, potrivit Spectacola.ro.

Poate că filmul ar fi fost mai prost în mâinile unui regizor mai puțin talentat, cu mai puțină viziune, dar Strunilă s-a ocupat de el cu multă iscusință, demonstrând că are un viitor cu mult potențial în regia de film. Chiar el spune că are planuri ambițioase pentru viitorul cinematografiei românești. Actorii sunt relaxați și siguri pe rolurile lor, interpretându-și rolurile cu atenție și cu o lacrimă în colțul ochilor. Ei sunt actori cunoscuți publicului atât pentru rolurile din teatru, cât și din producții TV și seriale și nu dezamăgesc nici de această dată. Umorul de situație este un element cheie în lungmetrajul „Complet necunoscuți”. Umorul este unul inteligent și nu pică în glume ușoare sau de prost gust. Există unele situații clasice de farse care se transformă în ceva mai dramatic.

Anca Dumitra, în rolul Mariei, este cunoscută publicului pentru rolul din „Las Fierbinți”, din cele jucate la Teatrul de Comedie, dar și pentru distribuția în drama „Doing Money”, difuzată de BBC. „Mă bucur să fac parte din acest proiect, cu o distribuție dragă mie, colegi alături de care voiam să lucrez și uite că s-a ivit această șansă acum, la început de an. Îmi doresc să avem parte de un film bine realizat care să ajungă în cinema, să cucerească publicul, cel puțin la fel de tare pe cât m-a cucerit pe mine varianta originală a lui. Personajul meu, Maria, e o provocare pentru mine și aștept cu nerăbdare filmările”, spunea aceasta pe când pelicula era încă în stadiul incipient.

Referitor la cât de dificil e să realizezi un film în plină pandemie, Strunilă a mărturisit că, în cele șase luni de preproducție, producție și postproducție, “a fost o emoție zilnică testarea actorilor. Pentru oamenii care nu știu, o să le spun eu, acum, că o zi de filmare costă zeci de mii de euro și orice amânare înseamnă pierdere de bani și, implicit, pierderea proiectului. Dacă un singur actor ieșea pozitiv la testul zilnic de la intrarea în platou, totul ar fi fost pierdut”, conform interviului dat de acesta către Libertatea.

“Se va râde foarte mult! Este unul dintre filmele cu umor inteligent și pe asta ne bazăm. Pe un public smart, care vine la cinema să râdă inteligent, dar să și plece acasă cu experiența unei proiecții care se încadrează la cinema bine făcut!”, spune Strunilă, întrebat fiind ce ce ar trebui să meargă lumea la cinematograf.

Eu îți recomand să mergi la cinematograf, cât încă mai poți, și să te bucuri de dezvăluiri incitante, secrete scoase la suprafață și de dramele altora, în „Complet necunoscuți”. Până la urmă, din scaunul confortabil al sălii de cinema este ideal să râzi și să-i judeci pe alții. Te-aș ruga doar atât: după ce arunci la coșul de gunoi punga goală de popcorn, răspunde-ți în gând la următoarea întrebare: „Dacă eram eu în locul lor, m-aș mai fi simțit la fel de confortabil pe cât am stat în scaunul ăsta o oră și jumătate?”. Fii sincer cu tine. N-ai nimic de pierdut.

Și dacă încă nu te-am convins că te vei distra pe cinste la „Complet necunoscuți”, eventual, pentru o notă de adrenalină, însoțit de partenerul de viață, îți las mai jos trailerul.