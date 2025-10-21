Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 12:48
de Badea Violeta

Ce trebuie să verifice administratorul de bloc în apartamente. Obligațiile legale pe care puțini locatari le cunosc

Social
Ce trebuie să verifice administratorul de bloc în apartamente. Obligațiile legale pe care puțini locatari le cunosc
Ce trebuie sa inspecteze administratorul in apartamente

Administratorii de bloc au responsabilități mult mai complexe decât simpla colectare a taxelor de întreținere. Aceștia trebuie să se asigure că locatarii trăiesc într-un mediu sigur și că toate aspectele legale și tehnice ale clădirii sunt respectate, inclusiv în interiorul apartamentelor, atunci când legea prevede acest lucru. Nerespectarea acestor obligații poate genera riscuri pentru sănătatea și siguranța locatarilor, dar și sancțiuni legale pentru asociația de proprietari.

Ce verificări sunt obligatorii în apartamente

Administratorul trebuie să urmărească starea instalațiilor care pot afecta întregul bloc. Printre acestea se numără instalațiile de gaz, electrice și termice, care trebuie să fie funcționale și sigure.

Verificarea se face pentru a preveni accidente, incendii sau scurgeri de gaze care ar putea pune în pericol întreaga clădire. De asemenea, trebuie verificată starea sistemelor de ventilație și evacuare a fumului, precum și eventualele infiltrații de apă care pot deteriora structura clădirii.

Vezi și:
Prefabricat sau monolit? Cum recunoști tipul de bloc în care locuiești și ce tip de construcție rezistă mai bine la cutremur
„Nu sunați la Distrigaz!”, mesajul periculos care circulă prin blocurile din Bucureşti. De ce a devenit acest îndemn o normalitate

Care sunt obligațiile privind securitatea și sănătatea locatarilor

Pe lângă instalații, administratorul are obligația să monitorizeze existența elementelor de siguranță în apartamente care pot afecta întregul bloc.

Acestea includ detectoare de fum și de monoxid de carbon, precum și asigurarea accesului liber la căile de evacuare și la echipamentele comune de siguranță.

În plus, administratorul trebuie să țină evidența eventualelor lucrări de întreținere sau reparații efectuate în apartamente, pentru a garanta că acestea respectă normele legale și nu compromit securitatea întregii clădiri.

Ce riscuri apar dacă aceste verificări nu sunt realizate

Nerespectarea obligațiilor poate avea consecințe grave. Problemele neraportate sau necontrolate pot conduce la accidente, incendii, inundații sau scurgeri de gaze, cu impact direct asupra sănătății și vieții locatarilor.

De asemenea, asociația de proprietari poate fi trasă la răspundere legală, iar administratorul riscă sancțiuni administrative sau civile. Verificările periodice ajută la prevenirea situațiilor neplăcute și mențin valoarea și integritatea clădirii pe termen lung.

Respectarea acestor obligații nu doar că asigură siguranța locatarilor, dar contribuie și la o administrare eficientă a blocului, reducând costurile neașteptate și evitând conflictele între proprietari.

Administratorii trebuie să fie conștienți că responsabilitățile lor nu se opresc la spațiile comune, ci includ și verificarea aspectelor care afectează fiecare apartament în parte.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Europa, dezbinată privind accesul copiilor pe social media: 15 sau 16 ani, decizie parentală ori își face fiecare țară regulile
Europa, dezbinată privind accesul copiilor pe social media: 15 sau 16 ani, decizie parentală ori își face fiecare țară regulile
Cel mai mare proprietar de pădure din România – Achiziția record care schimbă totul în țara noastră pe harta exploatării forestiere
Cel mai mare proprietar de pădure din România – Achiziția record care schimbă totul în țara noastră pe harta exploatării forestiere
Țara din Europa care vrea să introducă ChatGPT în clase. Cum îi va ajuta pe elevi inteligența artificială?
Țara din Europa care vrea să introducă ChatGPT în clase. Cum îi va ajuta pe elevi inteligența artificială?
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Povestea romanilor care au supraviețuit erupției Vezuviului: „Am găsit sute de oameni simpli care au reușit să fugă”
Povestea romanilor care au supraviețuit erupției Vezuviului: „Am găsit sute de oameni simpli care au reușit să fugă”
Inteligența artificială rezolvă o problemă de fizică veche de un secol: un pas uriaș pentru știința materialelor
Inteligența artificială rezolvă o problemă de fizică veche de un secol: un pas uriaș pentru știința materialelor
Mașinile Plug-in Hybrid scapă de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile WLTP, conform unui studiu
Mașinile Plug-in Hybrid scapă de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile WLTP, conform unui studiu
Tinerii din Generația Z, amenințați de un „job-pocalips” pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială
Tinerii din Generația Z, amenințați de un „job-pocalips” pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...