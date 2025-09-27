Salariul administratorului de bloc, în 2025. Cum se calculează?

În România, administratorul de bloc este persoana responsabilă de buna funcționare a unei asociații de proprietari, gestionând atât partea financiar-contabilă, cât și aspectele administrative ale imobilului. În 2025, salariul unui administrator continuă să fie un subiect de interes pentru proprietari, dar și pentru cei care exercită această activitate, deoarece remunerația trebuie să reflecte complexitatea și responsabilitatea funcției.

Cum se stabilește salariul administratorului de bloc?

Conform legislației în vigoare, administratorul de bloc poate fi angajat fie cu contract individual de muncă, fie ca prestator de servicii în baza unui contract de mandat sau de prestări servicii. În varianta clasică, atunci când există un contract de muncă, remunerația se negociază între administrator și asociația de proprietari, fiind aprobată ulterior de adunarea generală.

În practică, salariul este plătit din contribuțiile lunare ale locatarilor. Fiecare apartament suportă o parte din remunerația administratorului, calculată în funcție de cota indiviză de proprietate. Astfel, într-un bloc cu mai multe apartamente, costul per proprietar este mai mic, în timp ce în imobilele cu puțini locatari, suma suportată de fiecare poate fi mai mare.

Factori care influențează nivelul salariului

În 2025, venitul administratorului depinde de:

Dimensiunea blocului – numărul de apartamente și de scări influențează volumul de muncă.

Complexitatea activităților – un administrator care ține și contabilitatea are, în mod normal, o remunerație mai mare decât unul care gestionează doar chestiunile administrative.

Zona geografică – în marile orașe, salariile sunt de regulă mai ridicate decât în localitățile mici.

Forma de angajare – contract de muncă (cu taxe salariale) sau contract de prestări servicii (unde remunerația se negociază net).

Nivelul mediu al salariului în 2025

Deși nu există un salariu fix stabilit prin lege, în marile orașe din România administratorii de bloc câștigă, în 2025, între 2.500 și 4.000 de lei net lunar, în funcție de numărul de apartamente și atribuțiile incluse. În blocurile mari sau în asociațiile care administrează mai multe imobile, veniturile pot depăși chiar și 5.000 de lei.

Salariul administratorului de bloc în 2025 se calculează în baza negocierii cu asociația și este suportat proporțional de fiecare proprietar, prin cotă-parte. Este important ca remunerația să fie stabilită transparent, astfel încât să reflecte responsabilitatea și munca depusă, dar și să fie acceptată de majoritatea locatarilor.