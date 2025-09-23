Obiectul ciudat din imagine era în multe case, în trecut. Era util tuturor şi se făcea manual din fildeş sau lemn. Ştii ce este?

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 13:10
de Diana Dumitrache

Astăzi, când ne gândim la o capcană pentru muște, ne vin în minte benzi lipicioase, spray-uri sau dispozitive electrice. Însă în trecut, oamenii foloseau metode cu mult mai rafinate și ingenioase pentru a ține insectele la distanță. Printre aceste metode se numără și capcanele miniaturale, realizate din materiale precum lemn, os, fildeș sau metal, adevărate obiecte de artă populară.

Cum arătau capcanele pentru muște

Aceste capcane erau, de obicei, cilindrice și perforate, cu un mic compartiment interior. Acolo se introducea o bucată de momeală, un amestec dulce, fermentat sau cu miros puternic, care atrăgea muștele. Insectele intrau prin găurile fine sculptate în pereții obiectului, dar nu mai reușeau să iasă.

Pe lângă rolul lor util, multe dintre aceste capcane erau lucrate cu mare atenție la detalii. Obiectele sculptate manual, precum cele din fotografie, erau ornamentate cu motive geometrice sau florale și deveneau adevărate bijuterii ale gospodăriei. Uneori erau purtate chiar ca pandantive, ca simbol al grijii pentru curățenie și bunăstare.

O moștenire a ingeniozității casnice

Astfel de capcane ne amintesc cât de creativi erau oamenii în trecut, când trebuiau să rezolve probleme practice cu resurse limitate. În lipsa tehnologiilor moderne, soluțiile erau simple, dar eficiente și adesea transformate în obiecte de artizanat cu valoare estetică.

Astăzi, aceste capcane nu mai sunt folosite, dar rămân mărturii ale unei lumi în care utilul și frumosul mergeau mână în mână. Ele pot fi văzute în colecții etnografice, muzee sau chiar în piețele de antichități, ca simboluri ale ingeniozității de altădată.

