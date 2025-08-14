Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 16:27
de Vieriu Ionut

Obiectele neaşteptate care se vând în Eforie în plină vară. Te aştepţi să le cumperi din alte zone: „De toate, doar bani să ai”

Vacanțe și turism
Obiectele neaşteptate care se vând în Eforie în plină vară. Te aştepţi să le cumperi din alte zone:
Suveniruri neobișnuite la Eforie

În sezonul estival, falezele litoralului devin un veritabil bazar în aer liber, unde turiștii pot găsi o gamă extinsă de suveniruri. La Eforie, printre brățări din scoici sau tricouri marinărești, surpriza sezonului o reprezintă… icoanele religioase – vândute de comercianți ambulanți, cumpărate fără ezitare de vizitatori, spre uimirea celor care se așteptau la obiecte de plajă.

Suveniruri neobișnuite pe faleza din Eforie

Atmosfera de pe faleză e animată de tarabe pline cu brățări și coliere confecționate din scoici, genți, pălării de vară, tricouri cu dungi marinărești, vederi, căni sau ceasuri ilustrate cu peisaje de litoral. Însă, chiar printre aceste produse, icoanele religioase sunt cele mai improbabile — și totuși, cele care se vând cel mai bine. Turiștii par să reacționeze fără ezitare: „De toate, doar bani să ai” pare să fie filosofia lor când vine vorba de a aduce acasă un cadou.

Câți turiști vin la Eforie vara?

Și pe această bază comercială, Eforie se află în fruntea stațiunilor preferate. Eforie Nord domină topul rezervărilor interne vara 2025: aproape 20 % dintre cupluri și 23 % din familiile cu copii aleg această destinație. Luna iulie reprezintă vârful sezonului, cu 44,2 % din rezervări, urmată de iunie (30,1 %) și august (25,7 %).

Eforie Nord a întrecut Mamaia în topul preferințelor turiștilor în 2024. În weekend-uri de vară, litoralul este arhiplin: peste 100 000 de turiști sunt prezenți simultan, iar în Eforie Nord plaja devine sufocantă — turiști stând umăr la umăr, iar cozi la autoserviri ajung chiar și până în stradă.

Prețuri prietenoase comparativ cu alte stațiuni

Eforie Nord rămâne una dintre cele mai atractive stațiuni, mai ales prin prețurile mai accesibile. Un meniu complet — supă, fel principal și salată — costă în jur de 37 de lei, iar preparate din pește sau fructe de mare pornesc de la doar 8 lei. O bere rece se găsește la doar 5 lei. Astfel, stațiunea reprezintă o alternativă ideală pentru vacanțe relaxante fără a destabiliza bugetul.

Pe faleza din Eforie, suvenirurile variază de la clasic la surprinzător: batoane marine sau icoane — totul e la vânzare și cumpărat cu entuziasm. Stațiunea înregistrează cifre impresionante de vizitatori, și nu e de mirare, având prețuri accesibile și atmosferă autentică de vacanță.

Se întorc ploile şi scad temperaturile chiar şi cu 10 grade. Zonele în care vremea se răceşte brusc
Recomandări
Valoarea Cybertruck-ului se prăbușește: proprietarii pierd zeci de mii de dolari la revânzare
Valoarea Cybertruck-ului se prăbușește: proprietarii pierd zeci de mii de dolari la revânzare
Un balon cu aer cald cu 34 de persoane la bord s-a prăbușit, în Olanda. O persoană și-a pierdut viața, mai mulți răniți au ajuns la spital
Un balon cu aer cald cu 34 de persoane la bord s-a prăbușit, în Olanda. O persoană și-a pierdut viața, mai mulți răniți au ajuns la spital
Nicușor Dan ar putea lipsi de la Ziua Marinei, un eveniment preferat de preşedinţii anteriori. Ultima apariţie a lui Klaus Iohannis la Constanţa
Nicușor Dan ar putea lipsi de la Ziua Marinei, un eveniment preferat de preşedinţii anteriori. Ultima apariţie a lui Klaus Iohannis la Constanţa
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
Adevărul dureros despre violența împotriva femeilor din România, dezvăluit de un specialist. Frica, rușinea și prejudecățile care țin victimele lângă agresori. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Adevărul dureros despre violența împotriva femeilor din România, dezvăluit de un specialist. Frica, rușinea și prejudecățile care țin victimele lângă agresori. EXCLUSIV
Dusterul românesc, gata să cucerească Australia: SUV-ul devenit cult are cerere record, dar și listă de așteptare
Dusterul românesc, gata să cucerească Australia: SUV-ul devenit cult are cerere record, dar și listă de așteptare
Nicolae al României, imagini rare cu familia, în vacanţă. „Mi-am dorit să îmi descopăr rădăcinile și să văd locul unde a început totul”. Soţia Alina-Maria a ales o ţinută neaşteptată
Nicolae al României, imagini rare cu familia, în vacanţă. „Mi-am dorit să îmi descopăr rădăcinile și să văd locul unde a început totul”. Soţia Alina-Maria a ales o ţinută neaşteptată
Wizz Air introduce noi rute către Praga, Valencia și Pescara. De când vor putea românii călători direct în aceste oraşe
Wizz Air introduce noi rute către Praga, Valencia și Pescara. De când vor putea românii călători direct în aceste oraşe
Revista presei
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Irinuca îl răsfață cum poate mai bine pe Irinel Columbeanu. Afaceristul, mai fericit ca oricând, fiica îi pregătește până și mâncarea: „E minunat să ai o domnișoară care să te ajute”
Playtech Știri
Imagini din trecutul ispitei Mattia de la „Insula Iubirii”. Legătura lui cu Prinţul William şi Rihanna. Meseria pe care o avea înainte de a fi afacerist, în Cluj-Napoca?
Playtech Știri
Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou