Obiectele neaşteptate care se vând în Eforie în plină vară. Te aştepţi să le cumperi din alte zone: „De toate, doar bani să ai”

În sezonul estival, falezele litoralului devin un veritabil bazar în aer liber, unde turiștii pot găsi o gamă extinsă de suveniruri. La Eforie, printre brățări din scoici sau tricouri marinărești, surpriza sezonului o reprezintă… icoanele religioase – vândute de comercianți ambulanți, cumpărate fără ezitare de vizitatori, spre uimirea celor care se așteptau la obiecte de plajă.

Suveniruri neobișnuite pe faleza din Eforie

Atmosfera de pe faleză e animată de tarabe pline cu brățări și coliere confecționate din scoici, genți, pălării de vară, tricouri cu dungi marinărești, vederi, căni sau ceasuri ilustrate cu peisaje de litoral. Însă, chiar printre aceste produse, icoanele religioase sunt cele mai improbabile — și totuși, cele care se vând cel mai bine. Turiștii par să reacționeze fără ezitare: „De toate, doar bani să ai” pare să fie filosofia lor când vine vorba de a aduce acasă un cadou.

Câți turiști vin la Eforie vara?

Și pe această bază comercială, Eforie se află în fruntea stațiunilor preferate. Eforie Nord domină topul rezervărilor interne vara 2025: aproape 20 % dintre cupluri și 23 % din familiile cu copii aleg această destinație. Luna iulie reprezintă vârful sezonului, cu 44,2 % din rezervări, urmată de iunie (30,1 %) și august (25,7 %).

Eforie Nord a întrecut Mamaia în topul preferințelor turiștilor în 2024. În weekend-uri de vară, litoralul este arhiplin: peste 100 000 de turiști sunt prezenți simultan, iar în Eforie Nord plaja devine sufocantă — turiști stând umăr la umăr, iar cozi la autoserviri ajung chiar și până în stradă.

Prețuri prietenoase comparativ cu alte stațiuni

Eforie Nord rămâne una dintre cele mai atractive stațiuni, mai ales prin prețurile mai accesibile. Un meniu complet — supă, fel principal și salată — costă în jur de 37 de lei, iar preparate din pește sau fructe de mare pornesc de la doar 8 lei. O bere rece se găsește la doar 5 lei. Astfel, stațiunea reprezintă o alternativă ideală pentru vacanțe relaxante fără a destabiliza bugetul.

Pe faleza din Eforie, suvenirurile variază de la clasic la surprinzător: batoane marine sau icoane — totul e la vânzare și cumpărat cu entuziasm. Stațiunea înregistrează cifre impresionante de vizitatori, și nu e de mirare, având prețuri accesibile și atmosferă autentică de vacanță.