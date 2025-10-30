Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier la Palatul Cotroceni. Marele absent de la ceremonie

Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, a depus jurământul pentru funcția de vicepremier al României. Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru solemn, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în prezența premierului Ilie Bolojan și a consilierilor prezidențiali, printre care Ludovic Orban și Marius Lazurca.

Grindeanu a lipsit de la depunerea jurământului

Momentul a fost însă marcat de o absență notabilă: președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, nu a participat la ceremonie. De altfel, Grindeanu a fost unul dintre cei care au contestat public numirea Oanei Gheorghiu în această funcție, pe motiv că în luna februarie aceasta l-ar fi criticat, într-o postare pe Facebook, pe președintele Statelor Unite, Donald Trump.

În paralel, PSD a anunțat încă de miercuri că liderul său participă, în aceeași zi, la conferințele extraordinare ale filialelor din Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin. De la eveniment a lipsit și președintele Senatului, Mircea Abrudean, care nu a transmis un motiv oficial pentru absența sa.

Oana Gheorghiu, cunoscută pentru activitatea sa civică și pentru implicarea în construirea primului spital de oncologie pediatrică din România, îl înlocuiește în funcția de vicepremier pe Dragoș Anastasiu. Numirea ei a fost salutată de o parte a opiniei publice, care vede în această schimbare o deschidere către societatea civilă și către o administrație mai transparentă.

Mesajul transmis de Oana Gheorghiu, după preluarea funcției

După ceremonie, noul vicepremier a transmis un mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook, subliniind că noua funcție reprezintă o continuare firească a eforturilor depuse până acum în societatea civilă:

„Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de Vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine. Dar cred cu tărie că experiența noastră – a unei comunități care a demonstrat că solidaritatea poate construi spitale – trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile. Pe durata mandatului meu, mă voi suspenda din funcțiile executive din cadrul Asociației Dăruiește Viață. Am încredere că echipa Dăruiește Viață și comunitatea de donatori și sponsori vor continua proiectele exact așa cum le-am început: cu transparență, profesionalism și determinare. Rămân recunoscătoare fiecăruia dintre voi – celor peste 350.000 de oameni și mii de companii – care ați transformat un vis imposibil într-o realitate: un spital ridicat din solidaritate. Această forță a comunității este cea mai mare garanție că vom continua să schimbăm România.”

Ceremonia de la Cotroceni a durat mai puțin de o jumătate de oră, dar momentul marchează o noutate: pentru prima dată, o activistă civică recunoscută pentru inițiativele sale în domeniul sănătății ajunge în poziția de vicepremier al României.