Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
01 nov. 2025 | 18:45
de Andrei Simion

Oamenii de ştiinţă „au eliminat complet” leucemia într-un model preclinic, cu o terapie triplă care activează sistemul imunitar

ȘTIINȚĂ
Oamenii de ştiinţă „au eliminat complet” leucemia într-un model preclinic, cu o terapie triplă care activează sistemul imunitar
Imagine reprezentativă de ilustrație.

Cercetători de la Institutul Pasteur și Inserm raportează o strategie experimentală care a reușit să „șteargă” complet leucemia în modele preclinice, nu prin chimio clasică, ci prin transformarea modului în care mor celulele canceroase. Ideea centrală: dacă forțezi tumora să moară „zgomotos”, astfel încât să trimită semnale de alarmă, sistemul imunitar se activează și termină ceea ce a început terapia. Rezultatele, publicate în Science Advances, deschid o direcție promițătoare pentru imunoterapiile destinate unor cancere ale sângelui, inclusiv limfoame și leucemii cu celule B, notează News.ro.

Studiul arată că o combinație de trei medicamente deja folosite în clinică poate declanșa necroptoza, o formă de moarte celulară inflamatoare, diferită de apoptoză, care este „tăcută” imunologic. Pentru cancerele cu celule B, problema e că multe celule maligne nu mai exprimă MLKL – proteina-cheie care execută necroptoza – așa că scapă de supravegherea imună. Cercetătorii au găsit însă o cale de a „forța” acest tip de moarte celulară și, odată cu eliberarea semnalelor de pericol, de a mobiliza intens celulele imune împotriva restului tumorii.

Cum funcționează „moartea care pornește imunitatea”

În apoptoză, celula se autodistruge ordonat, fără inflamație majoră; pentru organism, e ca o curățenie silențioasă. Necroptoza, dimpotrivă, eliberează în jur fragmente și semnale de alarmă (DAMPs) care „trezesc” sistemul imunitar. Echipa a combinat trei medicamente pentru a restabili/declanșa această cale la celulele tumorale rezistente, obținând o cascadă imună capabilă să curețe focarul malign.

Folosind imagistică intravitală, cercetătorii au urmărit în timp real interacțiunea dintre celulele tumorale și cele ale imunității. Secvențele arată două momente-cheie: mai întâi moartea „vizibilă” imunologic a unei părți din celulele canceroase, apoi recrutarea și activarea celulelor imune care identifică și elimină celulele rămase. În aceste modele, rezultatul final a fost raportat ca eliminare completă a leucemiei.

De ce contează pentru cancerele cu celule B

Leucemiile și limfoamele cu celule B au devenit, în ultimul deceniu, teren de test pentru terapii țintite și celulare. Totuși, rezistența biologică – inclusiv dispariția unor „piese” din mecanismul necroptotic precum MLKL – face ca o parte dintre pacienți să nu răspundă sau să recidiveze. Prin schimbarea modului de moarte a celulei canceroase, noua abordare transformă tumora într-un „semnalizator” care atrage apărarea organismului, combinând efectul direct al medicamentelor cu o rundă a doua – răspunsul imun.

Autorii subliniază că vorbim despre modele preclinice (inclusiv imagistică intravitală pe organisme vii non-umane). Aceasta este o etapă esențială pentru înțelegerea mecanismului și dozajelor, dar nu echivalează cu eficacitate la om. Următorii pași logici includ definirea biomarkerilor de selecție (de exemplu, profilul MLKL și al altor componente ale căii), cartografierea siguranței (risc de inflamație sistemică, citokine), precum și testarea combinată cu standardul de îngrijire.

De la laborator la clinică: promisiune și prudență

Faptul că cele trei medicamente sunt deja utilizate în medicină poate scurta, teoretic, drumul către studii clinice, deoarece profilurile de siguranță sunt cunoscute individual. Totuși, **sinergia** dintre ele – doze, secvență, durată – trebuie validată riguros. E posibil ca nu toate subtipurile de leucemie/limfom B să răspundă similar, iar definirea **pacienților potriviți** va fi crucială pentru a maximiza beneficiul și a limita riscurile.

„Prin schimbarea felului în care mor celulele canceroase, putem mobiliza apărarea naturală a organismului”, rezumă Philippe Bousso (Inserm/Institutul Pasteur). Este o schimbare de paradigmă: nu doar să distrugi tumora, ci să o faci vizibilă pentru sistemul imun. Dacă aceste rezultate vor fi replicate la om, oncologia hemato ar putea câștiga o armă nouă, complementară terapiilor celulare și anticorpilor monoclonali.

Ce ar trebui să reținem acum

Rezultatele sunt promițătoare, dar preclinice. Până la date din studii pe pacienți, concluziile rămân rezervate. Chiar și așa, demonstrația mecanistică – că moartea „zgomotoasă” a celulelor tumorale poate orchestra un răspuns imun amplu împotriva restului bolii – justifică urmărirea acestei piste în trialuri de fază timpurie. În fond, una dintre provocările-cheie ale imunoterapiei este **„aprinderea” corectă a răspunsului**; aici, chiar moartea tumorii devine scânteia.

Câte zile va mai fi vremea frumoasă. De când revin frigul și ploile
Recomandări
O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă de urgență la spital
O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă de urgență la spital
Un polițist pensionar a stat închis 5 săptămâni pentru că a postat pe Facebook un meme despre Charlie Kirk, în America lui Trump
Un polițist pensionar a stat închis 5 săptămâni pentru că a postat pe Facebook un meme despre Charlie Kirk, în America lui Trump
Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum. Momente copleșitoare la înmormântare
Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum. Momente copleșitoare la înmormântare
Telefonul „patriotic” T1 al lui Trump e nicăieri. Mega-lansarea promisă a fost amânată din nou
Telefonul „patriotic” T1 al lui Trump e nicăieri. Mega-lansarea promisă a fost amânată din nou
Trump a decorat cu aur o baie de la Casa Albă. Președintele SUA se laudă cu noua renovare
Trump a decorat cu aur o baie de la Casa Albă. Președintele SUA se laudă cu noua renovare
Ce nu va putea face niciodată inteligența artificială. Specialiștii explică limitele și ce poate deja
Ce nu va putea face niciodată inteligența artificială. Specialiștii explică limitele și ce poate deja
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Pensionare anticipată fără penalizare: în ce condiții pot ieși românii mai devreme la pensie
Pensionare anticipată fără penalizare: în ce condiții pot ieși românii mai devreme la pensie
Revista presei
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 noiembrie 2025. Cum influențează astrele deciziile tale în dragoste, carieră și finanțe
Playtech Știri
Black Friday la materiale de construcții: pregătește-ți coșul de cumpărături (P)
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Ziua în care 3 zodii își schimbă destinul, pot câștiga sume importante
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...