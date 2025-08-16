Oamenii au format un lanț uman pentru a salva doi copii și un tânăr care ignoraseră steagul roșu pus de salvamari în stațiunea Jupiter. Un bărbat şi-a pierdut viaţa înecat

Cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc din acest sezon estival s-a transformat într-o cursă contracronometru pentru salvatori. Minivacanţa de Sfânta Maria a adus peste 200.000 de turişti la malul mării, însă bucuria relaxării a fost umbrită de tragedii și situații-limită.

Lanț uman pentru a salva trei persoane, în Jupiter

Pe aproape toate plajele a fost arborat steagul roşu, semn clar că scăldatul este interzis din cauza curenţilor extrem de periculoşi. Cu toate acestea, mulţi turişti au ignorat avertismentele salvamarilor.

În staţiunea Jupiter, un bărbat de 35 de ani și doi copii au intrat în apă, fiind surprinși de valurile puternice. Pentru a-i aduce la mal, voluntarii și turiștii au format un lanț uman. Din păcate, bărbatul a fost scos în stop cardiorespirator, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Cei doi minori au scăpat teferi.

Nici în stațiunea Neptun situația nu a fost mai liniștită: alți doi turiști au fost salvați în ultima clipă din valuri. Aceștia erau conștienți și au refuzat transportul la spital.

„Astăzi, în Jupiter și Neptun, 4 persoane, dintre care 2 copii, au fost în pericol de înec, iar un bărbat și-a pierdut viața. Dragi turiști, steagul roșu arborat înseamnă scăldatul interzis, iar ignorarea lui poate avea consecințe grave, chiar și pentru înotătorii experimentați. Vă rugăm să fiți responsabili. Viața voastră și a celor dragi este mai importantă decât o baie în mare!”, au transmis salvamarii.

Deși salvamarii trag semnale de alarmă în fiecare vară, turiștii continuă să își riște viața. Mulți recunosc că nu cunosc semnificația steagului roșu sau cred eronat că acesta permite intrarea până la mal. În realitate, ridicarea acestui semn interzice complet scăldatul, indiferent de adâncime, din cauza curenților extrem de periculoși.

În plină minivacanță, litoralul este arhiplin, gradul de ocupare ajungând la 90-100% în multe unități de cazare. Din păcate, numărul mare de turiști crește și riscul unor noi incidente, mai ales atunci când regulile de siguranță nu sunt respectate.