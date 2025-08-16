Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 15:35
de Ioana Bucur

Oamenii au format un lanț uman pentru a salva doi copii și un tânăr care ignoraseră steagul roșu pus de salvamari în stațiunea Jupiter. Un bărbat şi-a pierdut viaţa înecat

Actualitate
Oamenii au format un lanț uman pentru a salva doi copii și un tânăr care ignoraseră steagul roșu pus de salvamari în stațiunea Jupiter. Un bărbat şi-a pierdut viaţa înecat

Cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc din acest sezon estival s-a transformat într-o cursă contracronometru pentru salvatori. Minivacanţa de Sfânta Maria a adus peste 200.000 de turişti la malul mării, însă bucuria relaxării a fost umbrită de tragedii și situații-limită.

Lanț uman pentru a salva trei persoane, în Jupiter

Pe aproape toate plajele a fost arborat steagul roşu, semn clar că scăldatul este interzis din cauza curenţilor extrem de periculoşi. Cu toate acestea, mulţi turişti au ignorat avertismentele salvamarilor.

În staţiunea Jupiter, un bărbat de 35 de ani și doi copii au intrat în apă, fiind surprinși de valurile puternice. Pentru a-i aduce la mal, voluntarii și turiștii au format un lanț uman. Din păcate, bărbatul a fost scos în stop cardiorespirator, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Cei doi minori au scăpat teferi.

Vezi și:
Vacanță sfârșită tragic în Jupiter. Un bărbat de 37 de ani din București s-a înecat

Nici în stațiunea Neptun situația nu a fost mai liniștită: alți doi turiști au fost salvați în ultima clipă din valuri. Aceștia erau conștienți și au refuzat transportul la spital.

„Astăzi, în Jupiter și Neptun, 4 persoane, dintre care 2 copii, au fost în pericol de înec, iar un bărbat și-a pierdut viața. Dragi turiști, steagul roșu arborat înseamnă scăldatul interzis, iar ignorarea lui poate avea consecințe grave, chiar și pentru înotătorii experimentați.

Vă rugăm să fiți responsabili. Viața voastră și a celor dragi este mai importantă decât o baie în mare!”, au transmis salvamarii.

Deși salvamarii trag semnale de alarmă în fiecare vară, turiștii continuă să își riște viața. Mulți recunosc că nu cunosc semnificația steagului roșu sau cred eronat că acesta permite intrarea până la mal. În realitate, ridicarea acestui semn interzice complet scăldatul, indiferent de adâncime, din cauza curenților extrem de periculoși.

În plină minivacanță, litoralul este arhiplin, gradul de ocupare ajungând la 90-100% în multe unități de cazare. Din păcate, numărul mare de turiști crește și riscul unor noi incidente, mai ales atunci când regulile de siguranță nu sunt respectate.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Mega-proiectul lui Ceaușescu, uriașa hidrocentrală Tarnița-Lăpuștești, revine în atenție: vechiul studiu de fezabilitate va fi scos la vânzare după 17 ani
Mega-proiectul lui Ceaușescu, uriașa hidrocentrală Tarnița-Lăpuștești, revine în atenție: vechiul studiu de fezabilitate va fi scos la vânzare după 17 ani
Unde ai voie și unde nu ai voie să pui camere de supraveghere la curte. Reguli și restricții legale
Unde ai voie și unde nu ai voie să pui camere de supraveghere la curte. Reguli și restricții legale
De ce nu ar trebui să comanzi cafea în avion. Avertismentul surprinzător al unei însoțitoare de bord
De ce nu ar trebui să comanzi cafea în avion. Avertismentul surprinzător al unei însoțitoare de bord
Accident grav în Bistrița. Un tată și-a lovit fiul de doar doi ani cu mașina. Micuțul nu a supraviețuit, cum s-a produs tragedia
Accident grav în Bistrița. Un tată și-a lovit fiul de doar doi ani cu mașina. Micuțul nu a supraviețuit, cum s-a produs tragedia
Când este obligatorie taxa pe clădiri. Tot ce trebuie să știe românii despre impozitele locale și majorări
Când este obligatorie taxa pe clădiri. Tot ce trebuie să știe românii despre impozitele locale și majorări
A fost reușită „citirea” gândurilor, iar asta aduce speranță pentru pacienții cu paralizie care nu pot vorbi
A fost reușită „citirea” gândurilor, iar asta aduce speranță pentru pacienții cu paralizie care nu pot vorbi
Un ieșean și-a trimis mama să divorțeze în locul lui. Avocatul a rămas mut când a auzit de ce voia soacra să o alunge pe noră din familie
Un ieșean și-a trimis mama să divorțeze în locul lui. Avocatul a rămas mut când a auzit de ce voia soacra să o alunge pe noră din familie
Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan
Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan
Revista presei
Adevarul
Cum au mutilat ungurii România cu ajutorul lui Hitler
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Una dintre cele mai frumoase femei din lume a fost părăsită pentru că „nu gătea, nu făcea curățenie”. Mărturisirea făcută de fostul soț al lui Halle Berry a stârnit un val de critici
Playtech Știri
De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”
Playtech Știri
Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou