O vânătaie mare de pe mâna lui Trump stârnește speculații despre starea sa de sănătate. Explicația bizară oferită de Casa Albă

Luni, în timpul unei întâlniri oficiale cu Emmanuel Macron, Donald Trump a fost surprins într-o fotografie cu o vânătaie mare pe mâna dreaptă, ceea ce a stârnit rapid speculații pe rețelele sociale despre posibilele probleme de sănătate ale liderului american. La vârsta de 78 de ani, președintele SUA a fost deja subiectul unor controverse privind starea sa fizică, mai ales că nu și-a făcut public raportul medical complet de la începerea celui de-al doilea mandat. Casa Albă a oferit o explicație oficială pentru vânătaia vizibilă, dar aceasta nu a reușit să liniștească complet zvonurile.

Într-o declarație dată presei, Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a încercat să alunge îngrijorările referitoare la starea de sănătate a președintelui SUA.

Aceasta a explicat că vânătaia mare de pe mâna dreaptă a fost cauzată de faptul că Donald Trump ”strânge multe mâini” în fiecare zi, într-o manieră ”mai intensă decât orice alt președinte din istorie”.

Ea a adăugat că roșeața sau vânătăile observate pe mâna dreaptă a lui Trump în august și noiembrie 2024 se datorează aceleași cauze, relatează SkyNews.

Some photos over the lasr few months show bruising on Trump’s hand. Maybe bruising from an iv. Always seems to be on the same hand. Getting a weekend at Bernies vibe. The thinning hair and bruising might be something serious. Not just clumsy and old. pic.twitter.com/z0oXzklsaH

— George CantStandYa blocked by Rudy🌊🌊🏳️‍🌈🆘 (@CantStandya2018) February 25, 2025