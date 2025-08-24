O turistă din Canada și-a pierdut vederea în Bali după ce a băut un cocktail. „Are același gust și miros ca alcoolul”

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis în Bali s-a transformat într-un coșmar pentru Ashley, o tânără turistă canadiană. Venită să petreacă câteva zile pe insula indoneziană, aceasta a ajuns să își piardă vederea după ce a consumat un cocktail toxic.

O turistă din Canada și-a pierdut vederea din cauza unui cocktail

Totul s-a întâmplat într-o seară, într-un club de noapte din Kuta, unde Ashley King a comandat o băutură aparent obișnuită. În realitate, în pahar se afla un amestec de alcool și metanol, substanță extrem de periculoasă pentru organism.

„În țările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piața neagră pentru a crește volumul lichidului. Are același gust și miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, a povestit tânăra într-un videoclip publicat pe Instagram.

Ashley a precizat că băutura i-a fost servită într-o sticlă de plastic și că efectele au fost devastatoare.

Cum s-a intoxicat tânăra, de fapt?

„Poate crezi că bei un cocktail cu vodcă, însă nu ai de unde să ştii că alcoolul a fost amestecat cu metanol. Are acelaşi gust şi acelaşi miros, nu poţi diferenţia. Numele meu este Ashley King şi sunt oarbă. Dar nu m-am născut aşa, ci mi-am pierdut vederea într-un mod ciudat şi neaşteptat. S-a întâmplat în timp ce eram într-o vacanţă în Bali, iar în ultima noapte petrecută în Kuta am decis să ies să beau ceva. Nu era nimic diferit faţă de celelalte seri în care am făcut asta. A doua zi am zburat către Noua Zeelandă, iar apoi m-am trezit cu o stare de rău, la hotel. Am plecat de urgenţă la spital pentru că nici nu mai puteam respira cum trebuie şi începusem să nu mai văd. Am fost transferată rapid la Terapie Intensivă, iar doctorii au descoperit că aveam o cantitate mare de methanol în organism. Pierderea vederii este cea mai grea încercare prin care am trecut vreodată. Dar sunt norocoasă: alți turiști au murit după ce au băut cocktailuri diluate cu metanol”, a povestit tânăra.

Metanolul devine extrem de toxic odată ingerat, afectând grav organismul și putând provoca decesul. Organizația Mondială a Sănătății avertizează turiștii să evite băuturile alcoolice ilegale, dar și orice produs nesigilat sau suspect, tocmai pentru a preveni astfel de tragedii.

Numit și alcool metilic sau „spirt de lemn”, este cel mai simplu alcool din punct de vedere chimic. Are miros și gust asemănător cu etanolul (alcoolul din băuturile alcoolice), dar este extrem de toxic pentru organism.

Se amestecă ușor cu apa și alte solvenți. În trecut, era obținut prin distilarea uscată a lemnului (de unde și numele „alcool de lemn”).

Utilizări ale metanolului

Materie primă în industrie (pentru fabricarea formaldehidei, solvenților, rășinilor, plastice).

Combustibil sau aditiv pentru carburanți.

Solvent în laboratoare și procese chimice.

Metanolul nu trebuie consumat. Odată ingerat, organismul îl transformă în formaldehidă și acid formic, substanțe extrem de toxice. Poate provoca: dureri de cap, amețeli, greață, tulburări de vedere (până la orbire), afectarea sistemului nervos și chiar moarte, chiar și în cantități mici (10–30 ml pot fi letale).