O țară din Europa impune reguli stricte pentru încălzirea locuințelor. Temperaturile din case nu pot depăși 19°C. Cei care nu respectă legea riscă sancțiuni uriașe

Odată cu venirea sezonului rece, locuitorii unei țări europene se confruntă cu reguli stricte privind folosirea centralelor termice. Temperaturile din locuințe nu pot depăși 19°C, iar nerespectarea normelor poate atrage amenzi între 500 și 3.000 de euro. Autoritățile au stabilit perioade de funcționare și limite de temperatură în funcție de zona climatică, pentru a reduce consumul de energie și risipa.

Cum se stabilesc perioadele de funcționare ale centralelor

Italia a împărțit teritoriul în șase zone climatice, fiecare cu reguli specifice privind pornirea și oprirea încălzirii. Zonele mai calde, precum insulele Lampedusa, Linosa și Porto Empedocle (Zona A), permit funcționarea radiatoarelor doar între 1 decembrie și 15 martie, maximum șase ore pe zi.

În provincii mai calde din sud (Zona B), precum Palermo sau Catania, încălzirea este permisă între 1 decembrie și 31 martie, maximum opt ore zilnic. Orașele de mărime medie din sud și insule (Zona C), inclusiv Napoli și Taranto, pot folosi radiatoarele între 15 noiembrie și 31 martie, maximum zece ore pe zi.

Zonele centrale precum Roma sau Florența (Zona D) beneficiază de încălzire între 1 noiembrie și 15 aprilie, maximum 12 ore pe zi. În nord și centrul Italiei (Zona E), inclusiv Milano, Torino și Veneția, radiatoarele pot fi pornite între 15 octombrie și 15 aprilie, maximum 14 ore pe zi. Zonele cele mai reci (Zona F), precum Trento sau Belluno, nu au restricții privind datele de pornire și oprire a încălzirii.

Ce temperaturi sunt permise în locuințe și clădiri

Pe lângă perioadele de funcționare, legislația italiană limitează și temperatura în încăperi. În locuințe, temperatura nu trebuie să depășească 19°C, cu o toleranță de două grade, iar în clădirile industriale sau artizanale nu poate fi mai mare de 17°C.

Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni între 500 și 3.000 de euro, la care se adaugă amenzi locale de până la 800 de euro, după cum relatează Corriere della Sera.

Cum pot cetățenii să reducă costurile la încălzire

Pentru a evita cheltuielile mari și sancțiunile, cetățenii pot urma recomandările ENEA. Este indicată instalarea sistemelor de monitorizare și control, întreținerea periodică a instalațiilor și verificarea constantă a temperaturii din camere.

De asemenea, este important să se respecte orele de funcționare, să fie protejate ferestrele pe timpul nopții, să nu se acopere radiatoarele și să nu se lase ferestrele deschise prea mult timp. Alegerea robinetelor termostatice și a soluțiilor moderne de încălzire contribuie, de asemenea, la eficiență și economii semnificative.

Prin aceste măsuri, locuințele rămân confortabile, consumul de energie este redus, iar riscul sancțiunilor este minimizat, respectând în același timp legislația națională strictă privind încălzirea.